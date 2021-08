Aargauer 2. Liga: Bei Fislisbach hat jetzt eine Frau das Sagen

2. Liga «Spieler waren sofort begeistert von ihr»: Beim FC Fislisbach hat jetzt eine Frau das Sagen In der 2. Liga ist es am Samstag zur Premiere gekommen, mit Ramona Armuzzi gab erstmals eine Cheftrainerin ihr Debüt. Doch obwohl sie beim FC Fislisbach als Glücksgriff bezeichnet wird, ist sie sich noch nicht sicher, ob sie das Zepter behalten möchte. Nik Dömer 18.08.2021, 05.00 Uhr

Ramona Armuzzi coacht ihr Team zu einem 4:1-Sieg gegen den FC Lenzburg. Alexander Wagner

Es ist eine grosse Überraschung, die sich am letzten Samstag im Stadion Esp abspielt! Der FC Fislisbach schlägt den FC Lenzburg zum Saisonstart deutlich mit 4:1. Doch das Resultat ist nicht das Einzige, das an diesem Abend verblüfft. An der Seitenlinie sorgt nämlich auch eine Person für Aufsehen: Ramona Armuzzi. Sie ist die erste Cheftrainerin der Aargauer 2. Liga.