Der FC Klingnau liegt am Ende der 2. Liga AFV

2. Liga Plötzlich im Keller der 2. Liga AFV: Der FC Klingnau befindet sich im freien Fall Der FC Klingnau ist im Sommer aus der 2. Liga inter abgestiegen und kommt nun auch in der regionalen 2. Liga nicht in die Gänge. Nach 11 Spieltagen sitzen die Zurzibieter im Tabellenkeller. Präsident Roger Meier und Sportchef Samir Bajramovic analysieren die Situation. Nik Dömer Jetzt kommentieren 21.10.2022, 22.45 Uhr

Sarmenstorf, 23.09.2022. Fussball, 2. Liga. FC Sarmenstorf - FC Klingnau. Imre Kryeziu, neuer Trainer beim FC Klingnau. Copyright by: Alexander Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner

«Wir müssen uns nun so schnell wie möglich mit guten Resultaten stabilisieren, sonst erwartet uns eine schwierige Saison», betonte Samir Bajramovic vor der Saison. Dem damaligen Sportchef und Trainer war schon im Sommer bewusst, dass diese Spielzeit für den Aargauer Absteiger aus der 2. Liga inter kompliziert wird.

Tatsächlich ist es den Klingnauern nämlich nicht gelungen, die Resultate zu stabilisieren. Kurz vor Ende der Hinrunde sitzen die Zurzibieter im Tabellenkeller in der regionalen 2. Liga im Tabellenkeller. Lediglich Menzo Reinach ist noch schlechter klassiert.

Die Krise hatte bereits Folgen: Samir Bajramovic zog sich zurück und fungiert derweil nur noch als Sportchef. Seit dem vierten Spieltag steht für ihn der erfahrene Imer Kryeziu an der Seitenlinie. Doch auch mit neuem Trainer sind die Resultate (noch) nicht besser geworden. Zuletzt gab es im Kellerduell gegen den FC Oftringen gar eine 2:4-Heimniederlage.

Woran liegt's?

Wo also drückt der Schuh beim FC Klingnau? Samir Bajramovic ist schon lange dabei in Klingnau. Der 44-Jährige ist seit fünf Jahren als Sportchef tätig und trainierte die Mannschaft in den letzten beiden Saisons nebenbei auch noch als Cheftrainer: «Die Zeit in der 2. Liga inter war sehr lehrreich, aber auch sehr intensiv. Als ich das Team übernommen habe, stand ich noch mit vier Spielern da. Es gab einen Umbruch, wir wollten nicht mehr so viel bezahlen. Ich musste die Mannschaft neu aufbauen und setzte dabei vor allem auf die Spieler aus der eigenen Jugend.»

Inzwischen ist es Bajramovic zu viel geworden: «Ich wusste schon zu Beginn des Jahres, dass uns eine harte Zeit bevorsteht. Im Winter ging mit Anto Gudelj unser wichtigster Offensivspieler. Nach dem Abstieg aus der 2. Liga inter hatten wir erneut empfindliche Abgänge, die wir nicht adäquat ersetzten konnten. Als wir dann zu Beginn der aktuellen Saison erneut Mühe hatten, musste ich einen Schlussstrich ziehen. Ich hoffte darauf, dass uns frischer Wind helfen wird.»

Der frische Wind war bisher aber nur eine laue Brise. «Wir müssen ehrlich sein, es läuft aktuell noch nicht gut. Aber es fehlt nicht viel. Wir sind auf Augenhöhe in den Partien und verlieren nur knapp. Unsere Defensive funktioniert akzeptabel, aber uns fehlen die Knipser in der Offensive. Nun müssen wir im Winter aktiv werden», betont Bajramovic.

Ohne Geld keine Superknipser

Das Problem dabei: Um einen guten Knipser nach Klingnau zu locken, muss in der Regel das finanzielle Angebot schon passen. Sportchef Bajramovic und Präsident Roger Meier würden aber auf Geldspielchen eigentlich gerne verzichten. Der FC Klingnau bezahlt seinen Spielern nur noch eine Punkteprämie. Dies sei in den letzten sechs Jahren, in denen Klingnau zwei Cupsiege und einen Aargauer Meistertitel verbuchen konnte, noch anders gewesen, erwähnt Präsident Meier.

Inzwischen sei der FCK im Durchschnitt, was die Bezahlung in der regionalen 2. Liga anbelangt, erklärt der Präsident. Dennoch wird Klingnau nun im Winter wahrscheinlich wieder etwas tiefer in die Tasche greifen müssen: «Klar, wir möchten am liebsten auf den Nachwuchs aus dem Zurzibiet setzen. Aber dafür müssen wir diese Liga halten können, sonst verlieren wir unsere Strahlkraft. Wir werden uns in der Pause nach Verstärkung umsehen.»

Punkto Trainer ist Präsident Meier überzeugt, dass der FC Klingnau den richtigen Fachmann für den Ligaerhalt verpflichtet hat: «Kryeziu ist der richtige Trainer für uns. Er besitzt das A-Diplom und bringt viele Kompetenzen mit, die Mannschaft ist unter ihm fitter geworden. Wir sehen die Fortschritte, aber er braucht einfach noch etwas Zeit, um die Mannschaft von seiner Philosophie zu überzeugen.»

Jetzt gilt: Ruhe bewahren

Entsprechend versucht der Präsident die Ruhe in dieser hektischen Phase zu bewahren. Einfach ist dies allerdings nicht, denn nicht nur sportlich, sondern auch auf politischer Ebene erlebt der FC Klingnau aufreibende Zeiten. Im November stimmt die Ortsbürgerschaft bereits zum vierten Mal (seit 2010) über einen zweiten Fussballplatz in Klingnau ab.

Der Fussballverein möchte mittels Baurechtsvertrag die Kosten selbst tragen, um endlich eine für die 2. Liga akzeptable Infrastruktur zu erhalten: «Wenn wir ehrlich sind, hatten wir mit unserer Anlage nichts in der 2. Liga inter verloren. Die Garderoben sind 600 Meter vom Platz entfernt und wir haben kein richtiges Vereinsheim. So ist es schwierig als Verein Ambitionen zu haben. Wir müssen diesen Umstand dringend verbessern, damit wir künftig für unser Einzugsgebiet ein lukrativer Standort sein können.»

