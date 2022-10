2. Liga inter Nach Spielabbruch zwischen FC Windisch und FC Grenchen: Jetzt ist das Urteil da Mitte Oktober kam es in der 2. Liga inter zu einem Eklat: Die Partie zwischen dem FC Windisch und dem FC Grenchen musste in der Verlängerung beim Stand von 1:1 abgebrochen werden. Nun kam es zu einer etwas überraschenden Wertung. Nik Dömer und Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren Aktualisiert 27.10.2022, 17.09 Uhr

Mitte Oktober musste das Spiel zwischen Windisch und Grenchen auf dem Dägerli abgebrochen werden. Roland Schmid

Vor rund zwei Wochen spielten sich im Windischer Dägerli hitzige Szenen ab. In der Nachspielzeit gerieten Spieler des FC Windisch und des FC Grenchen aneinander. Es kam zu einer wilden Rangelei und zu wüsten Beschimpfungen. Rund zehn Minuten dauerte der Vorfall, ehe sich der Spielleiter für einen Spielabbruch entschied. Der offizielle Grund für seinen Entscheid: Er konnte den Schutz der Grenchner Spieler nicht mehr gewährleisten.

Inzwischen hat die Wettspielkommission der Amateur Liga einen Entscheid gefällt: Nach der Auswertung der Stellungnahmen und Videos ist sie zum Entschluss gekommen, dass beide Vereine einen Teil zum Spielabbruch beigetragen haben und es entsprechend gemäss dem Wettspielreglement (Artikel 59, Ziffer 3) zu einer Nullwertung kommt.

Ramon Zanchetto, Sekretär der Amateur Liga, meint dazu: «Der Vorfall hat uns in den vergangenen Tagen ziemlich beschäftigt. Jeder Abbruch ist einer zu viel. Wir prüften die Angelegenheit sorgfältig und hoffen nun, dass beide Seiten mit unserem Entscheid leben können.»

Grenchens Trainer Mirko Recchiuti. zvg

Grenchens Trainer Mirko Recchiuti ist vom Entscheid überrascht. Er bezeichnet die Nullwertung des Spiels als inakzeptabel:

«Der Verband hat es sich sehr einfach gemacht.»

Weil der Match erst in der Nachspielzeit abgebrochen wurde, hätte er mindestens mit einem Punkt gerechnet. Oder sogar mit einem Forfait-Sieg. «Ich habe Mühe damit, dass der Verband mit diesem Urteil beide Klubs im gleichen Mass beschuldigt. Denn wir haben nicht wirklich viel dazu beigetragen, dass das Spiel derart eskaliert ist», sagt Recchiuti.

Ob der FC Grenchen gegen den Entscheid vorgehen wird oder die Nullwertung akzeptiert, konnte der Trainer am Donnerstagnachmittag noch nicht definitiv beantworten. «Mein Assistent und ich werden es zusammen mit dem Vorstand anschauen und dann entscheiden, wie wir weiter vorgehen», sagt Recchiuti.

Gegen die Sperren ihrer Spieler haben die Grenchner Einsprache eingelegt. Scott Mbemba, Erblin Shaqiri und Robin Müller müssen aufgrund der Vorfälle in Windisch je vier Partien zuschauen, eine Sperre haben sie bereits am Wochenende abgesessen. «Nach dem Entscheid mit der Nullwertung erhoffen wir uns zwar nicht mehr viel von unserer Einsprache», so Recchiuti, «aber wir sind es unseren Spielern schuldig. Denn auch diese Strafen sind unserer Meinung nach nicht korrekt.»

Der FC Windisch wartet auf die offizielle Mitteilung

Für Angelo Ponte, Trainer des FC Windisch, wäre eine Wiederholung der Partie die fairste Lösung gewesen. «Mit der Nullwertung haben nun beide Teams verloren. Ich kann noch immer nicht verstehen, warum das Spiel abgebrochen wurde. Der Schiedsrichter hat aus meiner Sicht die Situation falsch eingeschätzt.»

Windisch-Trainer Angelo Ponte kann immer noch nicht verstehen, weshalb der Match überhaupt abgebrochen wurde. Alexander Wagner

Ob sich die Windischer mit dem Entscheid der Amateur Liga zufriedengeben, kann Ponte derweil noch nicht sagen: «Wir haben noch keine offizielle Mitteilung von der Liga erhalten. Erst wenn wir die genaue Begründung erfahren, werden wir abwägen, ob das für uns passt.»

Hingegen werde man die Sperren (zweimal 4 Spiele, einmal 5 Spiele) gegen die im Vorfall beteiligten Spieler Florian Weber, Milos Ivanovic und Dario Theiler akzeptieren, erklärt Ponte.

