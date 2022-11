2. Liga inter: Windisch sorgt für Begeisterung und Kopfschütteln

2. Liga inter Ein imposantes Kartenhaus: Der FC Windisch sorgt für Begeisterung und Kopfschütteln Der FC Windisch hat in der 2. Liga inter grosses Potenzial angedeutet – doch der Verein fällt auch negativ auf. Nun soll ein internes Reglement dafür sorgen, dass die Windischer endlich ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Nik Dömer Jetzt kommentieren 04.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der FC Windisch möchte künftig weniger Strafpunkte sammeln. Alexander Wagner

«FC Windisch, immer s’Gliche.» Oder: «Komisch, dass das immer in Windisch passiert.» Es hagelt dieser Tage mal wieder Kritik für den FC Windisch in den ­sozialen Medien. Schon wieder ein Eklat, schon wieder über 100 Strafpunkte. Dabei hatte die neue Saison in der 2. Liga inter doch so gut begonnen. Wie konnte das passieren?