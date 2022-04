SC Zofingen: Radovan Nikolic wird neuer Trainer

2. Liga inter Ein alter Bekannter kehrt zurück: Radovan Nikolic wird neuer Trainer des SC Zofingen Der ehemalige Trainer der zweiten Mannschaft des SC Zofingen, Radovan Nikolic, übernimmt bei den Thutstädtern die Leitung der 2.-Liga-inter-Equipe. Der Oftringer Nikolic folgt damit auf Hansruedi Birrer, von dem sich der SCZ vor einer Woche getrennt hatte. Pascal Kamber, ZT 07.04.2022, 13.32 Uhr

Zuletzt war Nikoliv in der 1. Liga beim FC Langenthal als Assistent tätig SCZ

Der SC Zofingen ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Der bald 40-jährige Oftringer Radovan Nikolic übernimmt den Posten beim Zofinger Fanionteam und folgt somit auf Hansruedi Birrer, von dem sich die Thutstädter vor einer Woche nach dem enttäuschenden Rückrundenstart in der 2.-Liga-inter-Gruppe 5 getrennt hatte.

«Radovan Nikolic passt hervorragend in das Anforderungsprofil des SC Zofingen. Er ist in der Region zu Hause, regional gut vernetzt und hat die Energie, die Dynamik und das fachliche Know-how, um die Mannschaft voranzubringen. Zudem kennt Radovan den Verein gut, weil er vor seiner Zeit in Langenthal die zweite Mannschaft des SCZ trainiert hatte», lässt der Vorstand auf seiner Homepage verlauten.

Seit Januar 2016 fungierte Radovan Nikolic als Assistenztrainer beim FC Langenthal. Unter dem damaligen Trainer Fabrizio Romano und Sportchef Heinz Aebi schaffte man in der Saison 2016/17 den Aufstieg in die 1. Liga. Danach folgten für Nikolic fünf Jahre beim FCL an der Seite von Willy Neuenschwander. «Nikolic hat sich in dieser Zeit einen hervorragenden Ruf erarbeitet und durfte immer mehr Verantwortung übernehmen. Der SC Zofingen möchte sich an dieser Stelle auch beim FC Langenthal bedanken, welcher diesem Trainerwechsel zugestimmt hat», so der SCZ-Vorstand weiter.

Radovan Nikolic wird bereits beim Heimspiel am Samstag (17 Uhr) gegen den FC Grenchen an der Seitenlinie stehen. «Wir sind überzeugt, dass Radovan der Mannschaft neue Impulse geben kann und wünschen ihm alles Gute zum Start», erklärt der SCZ-Vorstand.