Das macht die Serien-Aufsteiger aus Windisch so erfolgreich

2. Liga Inter Der Serien-Aufsteiger übertrumpft sie alle: Was macht den FC Windisch so erfolgreich? Zwei Aufstiege in zwei Jahren zeigen auf, dass Trainer Angelo Ponte mit seinem FC Windisch einen überaus erfolgreichen Fussball spielt. Mit 13 Punkten aus fünf Spielen setzen die Windischer ihren Siegeszug nun auch in der 2. Liga Inter fort. Das ist ihr Erfolgsrezept. Michael Höchner Jetzt kommentieren 21.09.2022, 05.00 Uhr

Nach zwei Aufstiegen in Serie spielt Windisch nun in der 2. Liga Inter. Roland Schmid / AZ

Unweit der Stelle, wo einst Römische Legionen ihre Lager aufschlugen und wichtige Verkehrspfade am Zusammenfluss von Aare und Reuss kontrollierten, liegt das Dägerli. Im kleinen, aber schmucken Fussballstadion tragen die «Krieger» des FC Windisch ihre Heimspiele aus. Während ihre spirituellen Vorfahren einst im Inbegriff waren, Europa zu erobern, ist das Team von Angelo Ponte drauf und dran, seinen Streifzug durch den Schweizer Amateurfussball fortzusetzen.

Vor zwei Jahren spielte der FC Windisch noch in der 3. Liga. Damals setzten sich Trainer Angelo Ponte und Sportchef Bardil Agusi zusammen und definierten als Ziel die Promotion in die 2. Liga Inter. Es folgten zwei überragende Spielzeiten mit zwei Aufstiegen innerhalb von zwei Jahren. Dass es so schnell gehen würde, war für die beiden damals nicht mehr als eine Witzelei, wie Ponte erzählt:

«Aus Spass haben wir gesagt, dass wir in zwei Jahren in der 2. Liga Inter spielen. Daraus wurde nun Realität.»

Angelo Ponte ist einer der Hauptverantwortlichen für den Windischer Erfolg. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Überzeugender Saisonstart

Der FC Windisch nahm sich für die neue Saison vor, möglichst schnell Fuss zu fassen und die Grossen der Liga zu nerven. Dieses Unterfangen hätte nicht besser aufgehen können. «Wenn man mir vor der Saison gesagt hätte, dass wir 13 Punkte in fünf Spielen holen, hätte ich das sofort unterschrieben», sagt Ponte. Vom Durchmarsch in die 1. Liga will man aktuell aber noch überhaupt nichts wissen. «Dass wir gerade Erster sind, ist schön und gut. Wir werden sehen, wo das hinführt», erklärt der Trainer.

Wie es sich für einen ambitionierten Trainer gehört, ist Ponte trotz gutem Saisonstart nicht endlos glücklich. Aus den bisherigen fünf Spielen resultierten vier Siege und ein Unentschieden. Im Spiel gegen Red Star Zürich fehlte allerdings nicht viel für einen weiteren Dreier. Der verschossene Elfmeter in der 80. Minute nervt Ponte noch heute. Aber auch an anderen Stellen sieht der Sohn von Fussball-Legende Raimondo Ponte noch Verbesserungspotenzial. Vor allem im taktischen Bereich und bei der Abstimmung der Laufwege gibt es für der Trainer noch Luft nach oben.

In den ersten fünf Spielen sammelte der FC Windisch 13 Punkte. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Breites Kader mit vielen Youngstern

Im Gegensatz zu den grossen Teams der Liga arbeitet man bei Windisch mit begrenzten Mitteln. Während der FC Dietikon mit Nzuzi Toko oder Jagne Pa Modou zwei gestandene Super-League-Profis und Nati-Cracks im Kader hat, setzt der FCW auf junge Spieler. Das Durchschnittsalter beträgt gerade einmal 21,9 Jahre, was die Philosophie der Windischer unterstreicht. Gestützt wird das junge Team von einigen Routiniers wie Torhüter Shqiptar Hamdiu oder Abwehrchef Luca Costa.

Auffällig ist das mit 30 Mann sehr breit besetzte Kader. Das fördert den internen Konkurrenzkampf und stärkt das Leistungsprinzip. «Das Schöne an dieser Mannschaft ist es, dass jeder jeden ersetzen kann», so der Trainer. Ergänzt wird das Ganze mit einem grossen Coaching-Staff rund um die Assistenztrainer Tiziano Valentino, Mustafa Doran und Shpresim Zogaj sowie Goalietrainer Cyril Schneider und Konditionstrainer Naim Eroglu. Sie sorgen dafür, dass trotz grossem Kader alle Spieler optimal betreut und fachspezifisch trainiert werden. Vor allem in Sachen Kondition können die Windischer auftrumpfen. Mit einem hohen Fitnesslevel und einer lauffreudigen Mannschaft macht man so manchem Gegner das Leben schwer.

Florian Weber zieht die Fäden im defensiven Mittelfeld. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Unterschiedsspieler in den eigenen Reihen

Gespickt wird das Kader mit einigen Spielern, die in einer engen Partie den Unterschied ausmachen können. Eine bedeutende Rolle kommt dabei Florian Weber im defensiven Mittelfeld zu. Der Sechser kam letzte Jahr vom FC Wohlen nach Windisch und spielt bisher eine hervorragende Saison. Entscheidend im Sturm ist derweil Milos Ivanovic. Der Neuzugang aus Klingnau konnte bereits vier Treffer in dieser Spielzeit verbuchen.

Im Kampf gegen die Kelten kam der Vormarsch der Römischen Legionäre einst zu einem jähen Ende. Ob der Siegeszug für Ponte und seinen FC Windisch weitergeht, lässt sich nach gerade einmal fünf Partien in dieser Spielzeit noch nicht sagen. Sicher ist aber, dass der FCW in dieser 2. Liga Inter eine gewichtige Rolle spielen kann.

