Luca Costa: Der Ruhepol des FC Windisch

2. Liga inter Brandherde löschen und Defensive organisieren: Luca Costa ist der Windischer Ruhepol Zwei Aufstieg in zwei Spielzeiten: Der FC Windisch schaffte von der 3. Liga den Durchmarsch und spielt jetzt in der 2. Liga inter – Captain Luca Costa schaut, dass deswegen keiner abhebt. Nik Dömer Jetzt kommentieren 23.08.2022, 18.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Windischer Captain Luca Costa sorgt für Ordnung auf dem Platz. Alexander Wagner

Der FC Windisch hat eine spektakuläre Saison hinter sich. Als Aufsteiger mischte er die 2. Liga AFV auf, erkämpfte sich die Spitze und gab sie nicht wieder her. Elementar wichtig auf dem Weg zum Titel war Luca Costa. Captain, Ruhepol und Abwehrchef der temperament­vollen Truppe.

Costa gehört mit seinen 30 Jahren nicht nur zu den wenigen erfahrenen Spielern beim FC Windisch, sondern ist auch das Gewissen der Mannschaft von Angelo Ponte. Brandherde löschen und gleichzeitig die Defensive organisieren sind sozusagen das tägliche Brot des ­Innenverteidigers.

Die Windischer Disziplin soll sich verbessern

Wie schwierig diese Aufgabe in Windisch ist, zeigt ein genauer Blick auf die Tabelle der letzten Saison: 211 Strafpunkte sammelte der Meister. Natürlich stellt sich da die Frage, ob Costa überhaupt Lust auf eine weitere Saison hat? «Es ist schon ermüdend, in jedem Training an die Vernunft appellieren zu müssen. Aber wir haben eine junge Truppe, die noch viel lernen muss. Und ich war selbst auch einst temperamentvoll, deshalb bleibe ich geduldig», betont der Captain.

Hitzige Situationen ist sich Luca Costa beim FC Windisch inzwischen gewohnt. Claudio Thoma

Dennoch: Die Disziplin beim FC Windisch muss ab kommender Saison massiv zunehmen. Dessen ist sich Costa, der in seiner Karriere schon über 100 Partien in der 2. Liga inter absolvierte, bewusst: «So etwas geht in dieser Spielklasse nicht mehr. Aussetzer werden schneller und härter bestraft, weil auch die Qualität der Gegner besser ist.»

Es gäbe jedoch Hoffnung auf Besserung: «Wir sind nun in der 2. Liga inter. Viele gute Fussballer würden gerne bei uns spielen, die Stammplätze sind umkämpfter. Wenn sich dann einer nicht zu benehmen weiss, landet er schnell auf der Bank.»

Er spielte einst mit Jäckle, Widmer, Benito und Co.

Vor sechs Jahren kickte Costa letztmals in der 2. Liga inter. Damals mit dem FC Lenzburg, bis er sich aufgrund von starken Hüftschmerzen einer ­Operation unterziehen musste. Von einem Impingement-Syndrom – einer Fehl­stellung der Hüfte – war die Rede. Wie diese zustande kam, weiss Costa selbst nicht genau: «Möglicherweise eine Überbelastung während der Wachstumsphase, bereits in der U15 spürte ich die Hüftschmerzen.»

Luca Costa träumte einst beim Team Aargau von einer grossen Karriere. Otto Lüscher / SPO

Costa, der im Badener Kappelerhof mit einer deutschen Mutter und einem italienischem Vater aufwuchs, war einst ein äusserst ambitionierter Fussballer. Lange Zeit durfte er von einer grossen Karriere träumen. Er spielte beim Team Aargau in der U16 und der U18 mit Spielern wie Olivier Jäckle, Joel Geissmann, Silvan Widmer und Loris Benito. «Bis zur U18 sah es sehr gut aus», sagt er. «Ich hatte einen Trainer, der auf mich als Innenverteidiger setzte. Doch dann kam ein neuer Coach in der U21 und der hielt nicht mehr viel von mir. Das hat mich brutal frustriert.»

Costa hätte noch die Option gehabt, in die 1. Liga zu wechseln. Doch darin sah er keinen Reiz: «Für mich war ab diesem Zeitpunkt der Traum vom Profi geplatzt. Deshalb war damals klar, dass ich auf den Beruf setzen werde und wechselte zum FC Lenzburg in den Amateurfussball.»

Luca Costa absolvierte beim FC Lenzburg über 100 Spiele in der 2. Liga inter. Hans Peter Schläfli / SPO

«Vom gesundheitlichen Aspekt her sollte ich eigentlich nicht mehr spielen»

Den Erfolg hat er ­abseits vom Platz gefunden. In der Versicherungsbranche ist er inzwischen eigenständig. Die Kundenbetreuung erfüllt Costa. Es ist ein Beruf auf Rädern, der Verteidiger ist viel unterwegs. Das Kicken gibt ihm neben dem stressigen Alltag den nötigen Ausgleich.

Disziplin und Ordnung schreibt Costa gross. Die Eigenschaften braucht er beim Job und bei seinem Lieblingshobby: «Meine Eltern haben mir diese Werte mit auf den Weg gegeben. Ohne Struktur herrscht schnell Chaos, das kann ich auf dem Feld oder im Büro nicht gebrauchen.»

Luca Costa kann inzwischen wieder schmerzfrei Fussball spielen. Alexander Wagner

Der verpassten Profikarriere trauert Costa dagegen nicht mehr nach: «Das brauchte schon eine Weile, bis ich es verdauen konnte. Ich hatte viel investiert in jungen Jahren, absolvierte neben dem Team Aargau eine Sportlehre im KV-Bereich. Als dann die Hüftprobleme kamen, dachte ich mir, dass es wohl einfach nicht sein sollte.»

Heute ist Costa froh, dass er überhaupt noch auf dem Fussballplatz stehen kann. «Vom gesundheitlichen Aspekt her sollte ich eigentlich nicht mehr spielen. Aber ich fühle mich gut und spiele praktisch ohne Schmerzen, so macht mir der Fussball einfach zu viel Spass, um aufzuhören.» Nebenbei fühlt sich Costa dem FC Windisch verbunden: «Als mich Trainer Angelo Ponte vom Projekt überzeugt hatte, dachte ich zuerst, dass ich für eine Saison bleibe. Inzwischen gehe ich in die dritte und es ist noch kein Ende in Sicht.»

Er möchte helfen, dass Spieler zu neuen Leadern heranwachsen

Der Erfolg mache Hunger auf mehr, betont Costa, der seit 2020 mit Windisch zwei Aufstiege bejubeln durfte: «Wir haben noch viel ungenutztes Potenzial und verbessern uns stetig. Das Team macht unheimlich viel Spass, auf dem Platz sind die Spieler zwar hitzig, aber neben dem Feld sind das alles ganz tolle Jungs, mit denen ich gerne Zeit verbringe.»

Ein Karrierenende ist bei Costa noch nicht in Sicht. Alexander Wagner

Eine fast ewige Karriere à la Giorgio Chiellini soll es aber doch nicht geben: «Das wird bei mir eher nicht der Fall sein. Mein Ziel ist es, dass ich in Zukunft etwas Verantwortung auf dem Platz abgeben kann. Wichtig ist, dass neue Leader bei uns heranwachsen. Bei diesem Prozess möchte ich gerne helfen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen