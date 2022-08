Nach Spielabsage: Menzo Reinach hat Konsequenzen gezogen

2. Liga «Habe ihnen gesagt, dass sie nicht mehr Teil des Teams sind»: Spielerstreik bei Menzo Reinach hat Konsequenzen Vier Spieler verhinderten den Auftakt von Menzo Reinach. Inzwischen hat sich der Verein von ihnen getrennt. Trotz dezimiertem Kader möchten die Reinacher den Spielbetrieb in der 2. Liga AFV fortführen. Nik Dömer Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Menzo Reinach hat sich von vier Spielern verabschiedet. Alexander Wagner

Präsident Angelo Botrugno hat nervenaufreibende Tage hinter sich. Nach der Forfait-Nieder­lage am vergangenen Sonntag, als Menzo Reinach aufgrund von Spielermangel nicht gegen Lenzburg antreten konnte, gab es viele Fragen. Darunter auch die zentrale Sorge: Kann die 1. Mannschaft den Spielbetrieb in der 2. Liga AFV überhaupt fortführen?

Forderung der Spieler war für Menzo kein Thema

Diese Frage kann der Präsident nun beantworten: «Wir werden am Samstag gegen den FC Rothrist antreten.» Bei Botrugno ist die Erleichterung dabei spürbar, der aktuelle Vorfall hat ihm stark zu schaffen gemacht.

Angelo Botrugno, Präsident Menzo Reinach, ging nicht auf die Forderung der Spieler ein. zVg

Worum geht es? Vier Reinacher Akteure forderten die Wiederverpflichtung eines Spielers, der in der vergangenen Saison bei Menzo Reinach ausgeschlossen wurde. Botrugno machte ihnen in der Folge klar, dass dies keine Option sei.

Als Konsequenz blieben die Spieler dem Spielbetrieb fern und verhinderten den Anpfiff gegen Lenzburg. «Wir haben ihnen bereits im Juli gesagt, dass die geforderte Rückkehr kein Thema ist. Danach gingen wir davon aus, dass sich die Sache erledigt hat. Entsprechend wurden wir auf dem falschen Fuss erwischt. Wir rechneten damit, dass diese Akteure für uns spielen werden.»

«Wir müssen aus einer solchen Situation lernen »

Das wird nun nicht mehr der Fall sein. «Als sie mir am Sonntag ihre Absage mitteilten, habe ich ihnen erklärt, dass sie in ­diesem fall nicht mehr Teil des Teams sind. Seither gab es keinen Kontakt mehr», sagt Botrugno.

Gehört nach wie vor zum Menzo-Kader: Dario Bucher. Alexander Wagner

Nun hat Menzo Reinach nach einer Lösung gesucht, um doch noch ein kompetitives Kader zusammenzustellen. Dabei gab es bereits einen ersten Transfer. Mit Manuel Pitaqaj kommt ein Spieler, der über Erfahrung aus der 2. Liga verfügt. Im Optimalfall soll dies nicht die einzige Bewegung auf dem Markt bleiben. Das Fenster ist noch bis Ende August offen. Aktuell stehen 18 Spieler im Menzo-Kader.

Einfach so ad acta legen möchte der Präsident den Vorfall allerdings nicht. Eine Aufarbeitung soll noch stattfinden. «Nun will ich herausfinden, was da genau schiefgelaufen ist. Wir müssen aus einer solchen Situation lernen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen