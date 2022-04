Aussichtslose Situation: Der FC Gränichen trennt sich vom Trainer

2. Liga «Für uns ist klar, dass wir abgestiegen sind»: FC Gränichen trennt sich vom Trainer Der FC Gränichen trennt sich nach dem 21. Spieltag von Trainer Felipe Giacomini. Das Tabellenschlusslicht der 2. Liga möchte damit einen Neustart einleiten. Der neue Hauptübungsleiter ist ein alter Bekannter. Nik Dömer 27.04.2022, 05.00 Uhr

Felipe Giacomini muss den FC Gränichen nach drei Jahren als Trainer verlassen. Alexander Wagner

Nach der knappen 2:3-Niederlage gegen den FC Oftringen am letzten Samstag war klar: Die Situation mit nur 8 Zählern am Tabellenende ist aussichtslos, beim FC Gränichen muss ein kompletter Neustart her. «Für uns ist klar, dass wir abgestiegen sind. Nun geht es darum, den Grundstein für die nächste Saison zu legen. Damit wir uns einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz erarbeiten können», erklärt Sportchef Claudio Scicchitano.