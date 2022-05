2. Liga: FC Lenzburg beendet den Höhenflug des FC Brugg

2. Liga Die Niederlage der «Schwiegersöhne»: Lenzburg beendet den Brugger Höhenflug Acht Tore fallen am Samstagabend im Stadion Au. Am Ende muss der FC Brugg gegen den FC Lenzburg die erste Niederlage (3:5) der Rückrunde verdauen. Für den Brugger Trainer Flakon Halimi fällt damit eine Last ab. Nik Dömer Jetzt kommentieren 08.05.2022, 15.53 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fidan Tafa spielt die Verteidigung des FC Brugg schwindelig. Andy Müller

«Jungs, ihr seid die besten Schwiegersöhne», diese Worte wählte Flakon Halimi am Samstagabend zu seiner Mannschaft. Was eigentlich positiv klingt, war aber keineswegs so gemeint. «Unsere Spieler müssen lernen, auch mal die Krallen zu zeigen, wenn es hitzig wird. Diese Mentalität hat uns heute gefehlt», sagte der Trainer nach der Partie.

Lenzburg fackelt Offensivfeuerwerk ab

Doch was war passiert? Der FC Brugg – das derzeit formstärkste Team der Liga – zeigte gegen den FC Lenzburg einen ungewohnt unsicheren Auftritt. Einerseits sorgten regnerischen Umstände in dieser hektischen Partie für viele Fehler im Aufbauspiel, andererseits schien die individuelle Klasse der Gegner bei den Bruggern für Nervosität zu sorgen.

Malsor Osmani fängt gegen Lenzburg einen schwachen Rückpass ab und überlistet Goalie Stephan Wernli. Andy Mueller / freshfocus

Der 2:2-Pausenstand war dabei für die Hausherren noch dankbar. Fabio Berz und Malsor Osmani waren Profiteure einer schläfrigen Lenzburger Defensive. Aus Sicht der Gäste waren die beiden Gegentreffer keineswegs zwingend. Viel eher war es der FC Lenzburg, der dem Spiel den Stempel aufdrückte.

Die Offensivabteilung der Lenzburger machte dem FC Brugg deutlich zu schaffen. Der flinke Toni Lelo, der wirblige Driton Vrella sowie die abgezockten Routiniers Fidan Tafa und Shqiprim Thaqaj sorgten während der ersten 45 Minuten immer wieder für Chaos im Brugger Strafraum. Entsprechend waren die beiden Tore durch Vrella und Thaqaj eine logische Konsequenz.

Shqiprim Thaqaj sorgt für Chaos im Brugger Strafraum. Andy Mueller / freshfocus

Nach einer hektischen Schlussphase mit vier Treffern in den letzten 15 Minuten des ersten Durchgangs, ging es nach der Pause im gleichen Stil weiter. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff fälschte Edison Veseli eine Flanke von Vrella unglücklich ins eigene Tor ab. Für die Entscheidung sorgte danach Lenzburgs Topstürmer Fidan Tafa, der in der 64. sowie in der 72. Minute den Bruggern im Strafraum Knoten in die Beine spielte und Goalie Raphael Büttikofer keine Chance liess.

Man muss den Bruggern zugutehalten, dass sie sich auch nach dem fünften Gegentreffer nicht aufgaben. Rund zehn Minuten vor Schluss verkürzte der eingewechselte Elias Grillo nach herrlicher Vorarbeit von Captain Sven Schönenberger auf 3:5. Doch danach lief dem Gastgeber die Zeit davon, die Lenzburger liessen nichts mehr anbrennen.

Der FC Brugg gab sich in der Schlussphase nicht auf. Andy Mueller/ freshfocus

Kein Faktor war an diesem Abend 18-Tore-Mann Vlerson Veseli. Der Brugger Toptorschütze wurde von der Lenzburger Verteidigung geschickt aus dem Spiel genommen. «Wir haben ihn heute zu wenig mit Bällen gefüttert, wir müssen ihn im nächsten Spiel wieder stärker fokussieren», meinte sein Trainer dazu.

Vlerson Veseli wurde von den Lenzburgern aus dem Spiel genommen. Andy Mueller / freshfocus

«Müssen lernen, die Zähne zu zeigen»

Nach dem Spiel gab sich Flakon Halimi generell als fairer Verlierer: «Die Lenzburger waren heute einfach cleverer als wir. Sie waren abgezockter und konnten die Ruhe vor dem Tor bewahren. Man muss dabei auch anerkennen, dass sie überragende Einzelspieler in der Offensive haben.»

Für Halimi fällt mit der Niederlage auch eine Last ab: «Viele dachten ja schon, dass wir nun kein Spiel mehr verlieren. Ich wusste, dass die Niederlage irgendwann kommen wird. Solche Rückschläge sind manchmal auch wichtig, um sich zu entwickeln. Vielleicht tut uns das jetzt auch mal gut, dass wir hier einen Dämpfer erlitten haben.»

Der Trainer ist nun gespannt, welche Reaktion seine Mannschaft zeigen wird: «Diese hektische Partie hat uns schonungslos gezeigt, dass wir gegen so temperamentvolle Gegner lernen müssen, die Zähne zu zeigen. Das war heute nicht der Fall.»

«Individuelle Klasse kommt nur zum Vorschein, wenn das Kollektiv funktioniert»

Glücklich und zufrieden war hingegen Samuel Drakopulos: «Es war ein sehr spannendes und unterhaltsames Spiel. Brugg hat uns viel abverlangt, aber der Sieg war aus meiner Sicht verdient. Wir sind derweil in keiner einfachen Situation, weil wir eher knapp mit dem Personal sind. Entsprechend bin ich glücklich darüber, dass meine Mannschaft hier die Punkte mitnimmt.»

Die Lenzburger haben individuell überragende Spieler. Da stellt sich nach dem eindrucksvollen Auftritt beim FC Brugg die Frage, warum es zuletzt gegen die Wohlen U23 und den FC Oftringen zwei Niederlagen gab: «Wir wissen, dass wir tolle Einzelspieler haben, aber die individuelle Klasse kann auch nur zum Vorschein kommen, wenn das Kollektiv funktioniert. Das ist bei uns noch nicht in jedem Spiel der Fall..»

Der Sieg in Brugg ist bereits der sechste Vollerfolg im neuen Jahr. Doch Drakopulos bleibt demütig: «Natürlich wollen wir auch in dieser Rückrunde das absolute Maximum herausholen, aber es gibt kein konkretes Ziel. Wir sind bereits in der Vorbereitung für die nächste Saison.»

Spiel verpasst? Lesen Sie hier den Verlauf der Partie im Ticker nach

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen