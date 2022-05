2. Liga An der Copacabana hat es ihn gepackt: Warum Huber beim FC Sarmenstorf zur Tormaschine wurde 34 Tore in 29 Partien: Fabio Huber spielt die erfolgreichste Saison seiner Karriere. Nun will er mit seinem Dorfverein Geschichte schreiben und nebenbei dafür sorgen, dass er seinem Team kistenweise Bier spendieren muss. Nik Dömer Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

34 Mal konnte Fabio Huber in dieser Saison bereits jubeln. Alexander Wagner

An der Copacabana packt es ihn plötzlich wieder, überall wird am Strand mit dem Ball gekickt. Fabio Huber schaut begeistert zu. Eigentlich befindet er sich auf einer Weltreise, weil er sich eine Pause gönnen will. Vom Alltag in der Schweiz und auch vom Fussballplatz.

Doch plötzlich ist da wieder dieses Kribbeln, als er den Brasilianern beim Fussballvolley zuschaut. Und wie es der Zufall so will, kommt kurz darauf ein Anruf vom FC Sarmenstorf – seinem Jugendverein. Huber sagt zu, wenige Wochen später steht er wieder auf dem Sportplatz Bühlmoos. «Es geht halt einfach doch nicht ohne Fussball, das habe ich in Südamerika besonders gemerkt», sagt Huber rückblickend.

Ex-Wohlen-Profis machen Huber besser

Inzwischen sind dreieinhalb Jahre vergangen. Und der FC Sarmenstorf kann sich glücklich schätzen, dass der damalige Sportchef Fabian Baumli im Jahr 2019 genau zum richtigen Zeitpunkt zum Hörer griff. Denn mittlerweile ist Fabio Huber zur Tormaschine mutiert. 25 Treffer – fast die Hälfte aller Sarmenstorfer Tore – gehen in dieser Meisterschaft auf sein Konto. Das ist auch der Spitzenwert in der 2.-Liga-Torschützenliste.

Alain Schultz und Fabio Huber: Ein kongeniales Duo. Claudio Thoma

Grosse Töne spuckt der Goalgetter deshalb nicht, sondern verteilt lieber die Lorbeeren: «Mein Mitspieler Alain Schultz hat grossen Anteil daran, dass ich so viel treffe. Als Ex-Profi hat er immer noch ein hervorragendes Füsschen und kann mich perfekt in Szene setzen. Nebenbei ist er auch eine grosse Inspiration. Wenn dir ein 38-Jähriger im Training davonläuft, ziehst du automatisch nach.»

Auch für Trainer Michael Winsauer hat Fabio Huber viel Lob übrig: «Die Mannschaft machte unter ihm in den letzten drei Jahren eine tolle Entwicklung durch. Auch mir persönlich hat er geholfen. Er zeigte mir, wie ich schnellere Entscheidungen vor dem Tor treffen kann. Ich bin seither kaltschnäuziger geworden.»

Den Traum vom Profi hat er abgeschrieben

Dass Huber vom Charakter her ziemlich geerdet ist, zeigt sich auch in der Wahl seiner Rückennummer. Er trägt für einen Stürmer die atypische Nummer 2. «Mir ist die Nummer egal. Ich spiele nicht besser, weil ich eine bestimmte Nummer habe. Früher hatte ich die Nummer 11, aber die war bei Sarmi nicht mehr frei. Dann hab ich die Nummer 2 genommen. Ein gewisser Sandro Wagner trug die damals bei Bayern, also dachte ich mir, dass das als Stürmer schon passen wird.»

Fabio Huber ist in dieser Saison kaum zu stoppen. Alexander Wagner

Keine Frage, Huber ist in der besten Form seiner noch jungen Karriere. Beim FC Sarmenstorf hat er nicht nur 25 Tore in 24 Liga-Partien erzielt, sondern auch 9 Treffer in 5 Cup-Partien verbucht. Natürlich stellt sich da die Frage, wohin der Weg noch führen wird. Mit seinen 24 Jahren hätte Huber noch allen Grund dazu, um von grösseren Herausforderungen zu träumen.

Doch an eine persönliche Cinderella-Story glaubt der Freiämter nicht mehr. «Ich spielte lange Zeit im Wohler Nachwuchs. Nach der U15 schaffte ich es leider nicht in die Aargauer Auswahl. Ich blieb danach noch bis zur U23 beim FC Wohlen, merkte dann aber, dass es für eine Profi-Karriere nicht reichen wird. Darauf wechselte ich zum FC Muri in die 2. Liga inter.»

«Das ganze Dorf fiebert mit dem Verein mit»

Viel eher stellt sich Huber die Frage, ob ein anderer Verein überhaupt in Frage kommen würde. Für ihn bietet sein Jugendklub derweil den grössten Komfort. «Ich absolviere aktuell eine Höhere Fachschule im Bereich Tourismus und nebenbei arbeite ich bei Luzern Tourismus. Unter diesen Umständen bin ich froh, wenn ich noch bei den Eltern in Sarmenstorf wohnen kann», erklärt der gelernte Schreiner. «Zeitlich habe ich eigentlich kaum Spielraum, deshalb reizen mich trainingsintensivere Aufgaben eher weniger.»

Fabio Huber möchte mit dem FC Sarmenstorf Geschichte schreiben. Alexander Wagner

Nebenbei gibt es bei der historischen Saison kaum einen Grund für Huber, dem Dorfklub den Rücken zu kehren: «Es ist unglaublich, was sich hier entwickelt hat. So eine Stimmung hat der FC Sarmenstorf noch nie erlebt. Das ganze Dorf fiebert mit dem Verein mit, der Erfolg hat auch viele neue Leute gebracht. Dass ich nun Teil davon sein kann, macht mich stolz und ist auch eine emotionale Sache. Mein Vater spielte bereits in der 1. Mannschaft.»

«Bei jedem Hattrick muss ich zwei Kisten bezahlen»

Gross ist die Vorfreude entsprechend auf den bevorstehenden Cupfinal: «Für mich hat dieses Spiel oberste Priorität. In Sarmenstorf herrscht eine Rieseneuphorie. Ein Car für die Fans wird organisiert und es gibt Shirts zu kaufen. Man merkt, das wird eine einmalige Geschichte. Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, was passiert, wenn wir diesen Titel wirklich holen. Dann blüht uns wohl ein episches Fest.»

Fabio Huber kassiert von den Sarmi-Fans eine Bierdusche. Alexander Wagner

Nebenbei spielt Sarmenstorf auch noch um den Aufstieg mit. Zuletzt gab es jedoch eine kleine Schwächephase. Der Wintermeister konnte nur zwei der letzten sechs Partien gewinnen: «Wir hatten etwas Mühe, weil sich unser Stammgoalie verletzte. Wir mussten seither drei verschiedene Torhüter einsetzen, die Abstimmung war dabei nicht immer optimal», erklärt Huber.

Aber der Aufstieg ist für den Stürmer auch kein Muss: «Für mich ist wichtiger, dass dieses Team und diese Stimmung auf dem Bühlmoos erhalten bleiben, egal in welcher Liga.»

Fabio Huber möchte in dieser Saison Torschützenkönig werden. Claudio Thoma

Und er könnte zudem den Titel als Torschützenkönig der 2. Liga abstauben. Es wäre bei einer solch speziellen Saison mit 16 Teams (normalerweise gibt es nur 14 Vereine) eine Auszeichnung mit einmaligem Wert.

«Natürlich reizt der Titel, ich befasse mich aber nicht gerne mit dieser Liste, sonst mache ich mir unnötig einen Kopf. Leider verursacht das Toreschiessen auch Kosten, bei jedem Hattrick muss ich zwei Kisten Bier bezahlen. Vielleicht gibt mir Schultz deshalb so viele Assists», sagt Huber schmunzelnd.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen