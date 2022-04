4 Gründe, warum das Topspiel in der 2. Liga zum Spektakel wird

2. Liga AFV Ein Hauch von Premier League: Warum das Spitzenspiel der 2. Liga spektakulär wird Wie wenn Manchester City gegen den FC Liverpool spielt: 4 Gründe, warum das Topspiel (ab 20 Uhr im Liveticker) zwischen dem FC Windisch und dem FC Sarmenstorf für Spektakel garantiert. Nik Dömer Jetzt kommentieren 13.04.2022, 05.00 Uhr

Grosse Vorfreude: Am Mittwoch kommt es zum Spitzenspiel zwischen Sarmenstorf und Windisch. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Wenn Blau auf Rot trifft, dann ist Spektakel angesagt. Diese Regel gilt nicht nur für die Premier League, sondern auch für den Aargauer Regionalfussball. Es mag zwar absurd klingen, doch das Duell zwischen dem FC Windisch und dem FC Sarmenstorf weist durchaus Parallelen mit dem letzten Kracher zwischen Liverpool und Manchester City auf.

Grund 1: Ein wegweisendes Direktduell

Ähnlich wie beim Spiel im Etihad Stadium am letzten Sonntag ist die Ausgangslage ziemlich spannend, nur einen Punkt beträgt derweil der Windischer Vorsprung auf den zweitplatzierten FC Sarmenstorf. Die Freiämter haben dabei jedoch noch eine Partie weniger auf dem Konto.

Die aktuelle Tabelle. afv

Bei diesem Kopf-an-Kopf-Rennen ist klar: Wer dieses wegweisende Direktduell gewinnt, stellt die Weichen Richtung Aufstieg. Denn die Spitzenteams leisten sich nämlich kaum Ausrutscher. Beide kassierten in 19 Partien nur zwei Niederlagen und konnten jeweils 13 Partien für sich entscheiden.

Grund 2: Die produktivsten Offensiven

Während in der Premier League Manchester City und Liverpool für die meisten Tore sorgen, sind in der Aargauer 2. Liga der FC Windisch und der FC Sarmenstorf. Je 52 Tore konnten beide verbuchen, deutlicher Bestwert der Liga. Die Zuschauer dürften am Mittwochabend entsprechend ein torreiches Spiel erwarten. Nimmt man den Tor-pro-Spiel-Schnitt, müssten es mindesten deren vier sein.

Fabio Huber hat für den FC Sarmenstorf fast die Hälfte (21) aller Meisterschaftstore erzielt. Alexander Wagner

Es sollte dabei jedoch auch erwähnt werden, dass der FC Sarmenstorf mit nur 19 Gegentreffern den alleinigen Bestwert der Liga stellt (Windisch bekam 26 Gegentore). Normalerweise ein klarer Pluspunkt für die Sarmenstorfer, doch ausgerechnet für den Spitzenkampf müssen sie auf beide Goalies verzichten.

Stammkeeper Silvan Sigg hat sich gegen den FC Niederwil den Zehen gebrochen und fällt länger aus. Sein Ersatz Elias Probst flog im gleichen Spiel mit einer roten Karte vom Platz. Auf welchen Goalie der FC Sarmenstorf nun gegen Windisch setzt, wollte Trainer Michael Winsauer vor dem Spiel noch nicht verraten.

Grund 3: Spielweise und individuelle Klasse

Sarmenstorf und Windisch sind Mannschaften, die Offensivfussball zelebrieren und den Ball in den eigenen Reihen haben möchten. Auch hier könnte man mit etwas Fantasie einen weiteren ManCity/Liverpool-Vergleich ziehen.

Der FC Windisch ist sich Ballbesitzfussball gewohnt. Alexander Wagner

Eine Anpassung dieser Taktik wird es für das Spitzenspiel auf beiden Seiten nicht geben: «Wir werden keinen Beton in der Defensive anmischen, das ist nicht unsere Art», heisst es aus dem Sarmenstorfer Lager. Die Windischer hingegen betonen: «Auch wenn der Gegner Sarmenstorf heisst, wollen wir das Spiel dominieren.»

Qualität für dieses Vorhaben ist auf beiden Seiten vorhanden: Mit Alain Schultz und Fabio Huber (beide Sarmenstorf) sowie Angelov Atanas (Windisch) stehen gleich drei der individuell stärksten Offensivspieler der Liga auf dem Platz. Aber auch sonst sie die Kader gespickt mit Akteuren, die sich in den letzten Jahren einen Namen im Amateurfussball gemacht haben.

Grund 4: Die Trainer haben das Rezept

Jürgen Klopp und Pep Guardiola wird es an der Seitenlinie nicht zu sehen geben. Stattdessen stehen sich Michael Winsauer und Norbert Schneider (ersetzt den gesperrten Angelo Ponte) gegenüber. Und dieses Aufeinandertreffen hat es in sich, denn beide Trainer konnten das gegnerische Team bereits einmal in dieser Saison entschlüsseln.

Norbert Schneider ist dieses Kunststück mit dem FC Brugg gelungen. In der Hinrunde war er der einzige Coach, der gegen die Sarmenstorfer ein erfolgreiches Rezept hatte.

Norbert Schneider konnte als einziger Trainer in der Hinrunde den FC Sarmenstorf mit seiner Mannschaft bezwingen. Alexander Wagner

Der Schlagabtausch zwischen Manchester City und dem FC Liverpool endete am letzten Sonntag mit einem packenden 2:2-Unentschieden, das letztendlich für beide Mannschaften zufriedenstellend war. Es bleibt dem Aargauer Fussball zu wünschen, dass es auch im Windischer Dägerli zu ähnlichem Ausgang kommen wird.

