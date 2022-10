Aargauer Fussball: FC Suhr sorgt im Spitzenspiel für Begeisterung

2. Liga AFV Wenn sogar der «Mister» Emotionen zeigt: Der FC Suhr sorgt auch in Lenzburg für Begeisterung Die Siegesserie des FC Suhr geht weiter: Gleich mit 5:1 entscheidet der Leader der 2. Liga das Topspiel gegen den FC Lenzburg für sich und gewinnt damit die neunte Partie in Folge. Die überragende Verfassung färbt auch auf den sonst eher ruhigen Trainer Manuel Calvo ab. Nik Dömer Jetzt kommentieren 02.10.2022, 20.25 Uhr

Der FC Suhr reiht derzeit in der 2. Liga Sieg an Sieg. Claudio Thoma

Manuel Calvo ist ein Mann der bedachten Worte. Der Trainer ist kein «Polteri», wenn es schlecht läuft und er spuckt auch keine grossen Töne, wenn der FC Suhr die Muskeln spielen lässt. Häufig kommentiert er nach der Partie sachlich und nüchtern die Leistung seiner Mannschaft. Passend dazu wird der 41-jährige Spanier von seinen Spielern auch als «Mister» bezeichnet.

Nach dem deutlichen Sieg im Spitzenspiel konnte aber selbst der «Mister» seine Emotionen nicht verbergen. «Unsere Mentalität ist momentan einfach brutal», betonte Calvo mit breitem Grinsen nach dem 5:1-Erfolg in Lenzburg. «Die Jungs waren schon im Training am Donnerstag richtig heiss auf diese Partie, eigentlich brennen sie schon seit Saisonbeginn. Das macht mich derzeit richtig happy.»

Manuel Calvo wird von seinen Spielern auch «Mister» genannt. Claudio Thoma

Lenzburger Defensive zerzaust

Tatsächlich ist dem FC Suhr derweil die Spielfreude anzumerken. Auf der Lenzburger Wilmatten zeigte der Ligaprimus, dass er nicht nur hervorragende Einzelkünstler in seinen Reihen hat, sondern auch als Kollektiv hervorragend harmoniert. Besonders beim spielentscheidenden Treffer zum 4:1 zerzausten Davut Bektas, Noaim Bayazi und Torschütze Ahmet Ceker die Lenzburger Defensive nach allen Regeln der Kunst.

Spielstarke Mannschaften bekunden oft Mühe, wenn das Terrain durch strömenden Regen holprig und rutschig wird. Doch auch dies tat dem Suhrer Spiel keinen Abbruch, obwohl es in Lenzburg praktisch während 90 Minuten unangenehm genieselt hat. «Meine Mannschaft zeigte trotz schwer bespielbarem Rasen anschaulichen Fussball und versuchte, spielerische Lösungen zu finden. Da hat man erneut auch die grosse individuelle Klasse gesehen und natürlich haben wir generell das Momentum auf unserer Seite, das hat uns auch geholfen», meint Calvo.

Der nasse Rasen hinterlässt Spuren. Claudio Thoma

Der Trainer ergänzt: «Wir wollten auf diesem Rasen das Spiel einfach halten und möglichst oft den Torabschluss suchen. Das ist uns gut gelungen.» Tatsächlich war dies das Suhrer Erfolgsrezept im Spiel gegen Lenzburg. Während die ersten beiden Treffer von Angelo Petralito und Davut Bektas jeweils nach einem Abpraller im Netz landeten, versenkte Michael Koch den dritten Streich mit einem Kunstschuss am Rande des Strafraums direkt im Lenzburger Kasten.

Angelo Petralito und Ahmet Ceker bejubeln den ersten Treffer. Claudio Thoma /

Der FC Suhr erzielt im Schnitt fast vier Treffer pro Spiel

Manuel Calvo war in der Vergangenheit stehts darum bemüht, den hohen Stellenwert der regionalen 2. Liga zu betonen. Lokale Gegner ziehen mehr Zuschauer an, in Suhr schätzen sie das besonders. Entsprechend wurde das Saisonziel – eine Top-5-Platzierung – eher zurückhaltend definiert. Doch wenn die Mannschaft ihre Form behält, könnte der Regionalfussball in Suhr schon bald Geschichte sein.

Um das mit Zahlen zu verdeutlichen: Siebenmal in Serie konnte der FC Suhr nun in der Meisterschaft jubeln. Zählt man den Aargauer Cup dazu, sind es sogar neun Siege in Folge. Als Verlierer mussten die Suhrer in dieser Saison noch nie vom Platz. Nebenbei stellt der Leader die mit Abstand beste Offensive der Liga, fast vier Treffer gelingen im Schnitt pro Partie.

Der FC Suhr verbucht derweil fast vier Treffer pro Partie. Claudio Thoma

Calvo versucht dennoch den Ball flach zu halten: «Natürlich haben wir aktuell viel Spass und ich bin auch sehr stolz auf die Spieler, aber wir haben erst einen Drittel der Saison absolviert. Es wäre vermessen, wenn wir uns jetzt schon mit dem Aufstieg beschäftigen würden. Für mich als Trainer gilt es nun, dass die Mannschaft auf dem Boden bleibt und den Fokus nicht verliert», so der «Mister».

