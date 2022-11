Aargauer Fussball: Das Hinrunden-Fazit der 14 Zweitligisten

2. Liga AFV Ungeschlagener Wintermeister, schwächelndes Schwergewicht und Trainerwechsel: Das Hinrunden-Fazit der 14 Zweitligisten Der FC Suhr dominiert nach Belieben, der FC Lenzburg steckt in einer kleinen Krise und generell gab es bis auf eine Ausnahme noch keine Trainer-Rochaden. Die Hinrunden-Analyse zu den 14 Teams der 2. Liga AFV. Nik Dömer Jetzt kommentieren 01.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Suhrer Spielmacher Ahmet Ceker musste in dieser Saison noch nie als Verlierer vom Platz Alexander Wagner

1. FC Suhr (35 Punkte)

In Suhr hat der Erfolg gleich mehrere Namen: Davut Bektas (12 Treffer), Noaim Bayazi (11 Treffer), Michael Koch (7 Treffer) und Regisseur Ahmet Ceker (5 Treffer) bilden in der Offensive ein Konstrukt, das in der Hinrunde kaum ein Gegner aufhalten konnte. 11 Siege, 2 Unentschieden und 49 Tore in 13 Partien, diese Saison war bisher eine Machtdemonstration von Manuel Calvos Mannschaft. Bei diesen eindrücklichen Werten dürfte klar sein, wer in der Rückrunde als Topfavorit auf den Meistertitel gilt.

2. FC Sarmenstorf (32 Punkte)

Vor der Saison stellte sich eine zentrale Frage: Kann Vizemeister FC Sarmenstorf auch ohne Erfolgstrainer Michael Winsauer oben mitspielen? Diese dürfte nach abgeschlossener Hinrunde beantwortet sein. Unter Neo-Coach Marc Blum gelangen 10 Siege in 13 Partien. Nur drei Zähler beträgt der Rückstand zur Spitze. Mit einem Heimsieg zu Beginn der Rückrunde gegen den FC Suhr wäre das Titelrennen wieder offen.

Vizemeister Sarmenstorf bleibt dem FC Suhr auf den Fersen. Alexander Wagner

3. FC Wettingen (28 Punkte)

Der FC Wettingen hat in der Hinrunde womöglich einige überrascht. Mit der Rückkehr von Trainer Marc Hodel ist die zuvor launische Mannschaft innert kurzer Zeit zu einem Top-3-Anwärter herangereift. Das defensive Bollwerk (11 Gegentreffer, Liga-Bestwert) machte manchem Gegner das Leben schwer. Sofern der FCW in der Rückrunde in der Offensive (nur 22 Treffer) noch etwas zulegen kann, könnte er im Meister­rennen gar noch ein Wörtchen mitreden.

Jacopo Canzian grüsst mit dem FC Wettingen derweil überraschend von Platz 3. Alexander Wagner

4. FC Schönenwerd-Niedergösgen (24 Punkte)

Auch die junge Mannschaft von Claudio Della Vecchia darf im Titelrennen noch keineswegs abgeschrieben werden. Noch fehlt zwar bei Miguel Peralta und Co. etwas die Konstanz, doch Schönenwerd-Niedergösgen hat in der Hinrunde gleich mehrfach das grosse Potenzial (Siege gegen Lenzburg und Sarmenstorf) angedeutet. Sollte ­Liga-Topskorer Sascha Studer (14 Tore) seine Form halten können, müsste eine Top-4-Platzierung drinliegen.

Beim Team von Ex-Aarauer Miguel Peralta fehlt noch die Konstanz. Alexander Wagner / FOTO Wagner

5. FC Lenzburg (21 Punkte)

In der zweiten Hälfte der Hinrunde hat der FC Lenzburg plötzlich komplett den Schwung verloren. Erst gab es zwei Klatschen gegen Suhr und «SchöNie», dann folgten zum Schluss drei Unentschieden in Serie. ­Somit stehen die Lenzburger nur auf Platz 5 in der Pause, den hohen Ansprüchen des Schwergewichts wird diese Platzierung kaum gerecht. Trainer Samuel Drakopulos wird während des Winters über die Bücher gehen müssen.

Samuel Drakopulos kann mit Platz 5 nicht zufrieden sein. Alexander Wagner

6. FC Rothrist (17 Punkte)

Siege und Niederlagen wechselten sich beim FC Rothrist während der Hinrunde ab. Dem Liga-Neuling ist die fehlende Routine anzumerken. Dennoch dürfte inzwischen klar sein, dass Nicola Nocita mit seinem Team an einem guten Tag jeden Gegner bezwingen kann. Mit ein paar punktuellen Verstärkungen im Winter könnte es für die Rothrister eine äusserst spannende Rückrunde geben.

7. FC Fislisbach (17 Punkte)

Der FC Fislisbach hat im Verlauf der Hinrunde ordentlich aufgedreht. Nach einem schwachen Start wurden die Resultate unter dem neuen Trainer Rino Luongo immer besser. Zuletzt gab es vier Siege in Serie und ein Unentschieden. Mit dem Abstieg wird dieses Kollektiv im nächsten Frühling wohl kaum etwas zu tun haben.

Der FC Fislisbach wurde im Verlauf der Saison immer besser. Alexander Wagner

8. FC Wohlen 2 (16 Punkte)

Nach einem Top-Start mit vier Siegen und einem Unentschieden hat die Wohler Nachwuchstruppe etwas den Schwung verloren. Seither gab es nur noch zwei Punkte. Romano Salvatore wird mit der jungen Mannschaft im Winter an der Mentalität und auch am Selbstvertrauen arbeiten müssen, damit das Potenzial wieder richtig ausgeschöpft werden kann.

9. FC Baden 2 (15 Punkte)

Ähnlich wie in Wohlen wechselten sich auch beim FC Baden II während der Hinrunde Licht und Schatten ab. Dabei schlummert in der Mannschaft von Burim Krasniqi zweifellos viel Talent. Spieler wie Jan Kalt, Christian Chirulli und Nikola Maksimovic pendeln zwischen Promotion League und der 2. Liga. Entsprechend ist die Ausbeute von 15 Punkten doch eher etwas mager. Für die Rückrunde gibt es garantiert Steigerungsbedarf.

Für den FC Baden 2 stehen einige Youngsters auf dem Platz, Jan Kalt gehört zu diesen jungen Talenten. Alexander Wagner

10. FC Frick (14 Punkte)

Aufsteiger FC Frick wusste bereits vor der Saison, dass ihm eine harte Spielzeit bevorstehen wird, und stellte sich auf Abstiegskampf ein. Diese ehrliche Einschätzung war ein kluger Schachzug, das Team von Ivan Petrovic zeigte in der Hinrunde mentale Stärke, lieferte sich viele Duelle auf Augenhöhe und erledigte die Hausaufgaben souverän. 14 Punkte zur Winterpause sind akzeptabel. Können die Fricker ihre Form halten, müsste der Klassenerhalt zu schaffen sein.

11. FC Brugg (12 Punkte)

Nach der traumhaften Aufsteiger-Saison ging in dieser Hinrunde plötzlich nicht mehr viel. Lediglich drei Siege konnte das Team von Flakon Halimi noch verbuchen. Der Abgang von Topstürmer Vlerson Veseli ist deutlich spürbar, die Brugger sind in der Offensive zu harmlos. Und auch die Defensive ist ein Sorgenkind: Abwehrchef Kris Ndau verletzte sich bereits am fünften Spieltag und fehlt seither. Nur 12 Punkte zur Pause, der FC Brugg muss im Winter einige Baustellen bewältigen, damit er seinen Ansprüchen doch noch gerecht werden kann.

Der FC Brugg konnte bisher nicht überzeugen. Alexander Wagner

12. FC Oftringen (9 Punkte)

Sechs Niederlagen zum Start musste der FC Oftringen verkraften, ehe es gegen Fislisbach endlich einen Punkt gab. Die junge Mannschaft von Spielertrainer Zelimir Skopljak hatte im ersten Saisondrittel hartes Brot zu beissen. Danach ging es bergauf: Es folgten drei Unentschieden und zwei Siege in Serie. Mit neun Punkten gehen die Oftringer nun in die Winterpause. Ihnen dürfte bewusst sein, dass im neuen Jahr der Abstiegskampf auf sie wartet.

13. Menzo Reinach (8 Punkte)

Spielerstreik, Forfait-Niederlage und in der Folge vier Spielerabgänge. Menzo Reinach erlebte einen Horror-Start in dieser Hinrunde. Der neue Trainer Markus Strähl war wahrlich nicht zu beneiden. Am Schlamassel trug er keine Schuld. Es war eine ältere Geschichte, die den Klub eingeholt hatte. Wirklich gut haben sich die Reinacher davon nicht erholt, neun Niederlagen kassierten die Wynentaler. Immerhin gab es mit vier Punkten aus den letzten beiden Runden wieder ein bisschen Selbstvertrauen. In der Pause muss aber dennoch Verstärkung her, sonst wird es eng mit dem Klassenerhalt.

14. FC Klingnau (6 Punkte)

Der FC Klingnau befindet sich auch nach dem Abstieg aus der 2. Liga inter im freien Fall. Als erstes Team in der Liga entschieden sich die Klingnauer für einen Trainerwechsel: Sportchef Samir Bajramovic trat bereits nach drei Spieltagen einen Schritt kürzer, um mit einem neuen Trainer (Imer Kryeziu) für frischen Wind zu sorgen. Gebracht hat es wenig, nebst drei Remis gab es nur gegen Menzo Reinach einen Sieg. Der Verein hat bereits angekündigt, dass man sich im Winter nach Verstärkungen umsieht, um den Worst Case, den Abstieg, zu ­verhindern.

Imer Kryeziu hat das Zepter an der Seitenlinie beim FC Klingnau übernommen. Alexander Wagner

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen