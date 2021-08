2. Liga AFV: Das waren die Aufreger vom Spieltag

2. Liga AFV Nicht geimpfte Spieler müssen in Quarantäne, Lenzburg mit Fehlstart: Die Aufreger vom Spieltag Im Aargauer Fussball rollt der Ball wieder. Wir werfen einen Blick auf die Plätze und sagen, wer in der ­ersten Runde in der 2. und 3. Liga auf- beziehungsweise abgefallen ist. Martin Probst 15.08.2021, 18.53 Uhr

Bahnt sich da eine weitere schwierige Saison an? Der FC Lenzburg verliert gegen Fislisbach mit 1:4. Alexander Wagner

Aufsteiger FC Brugg holt den ersten Sieg

Nachdem der FC Windisch im Kickoffspiel der 2. Liga AFV am Dienstag gegen Schönenwerd-Niedergösgen zu einem 1:1 kam, bestritten am Samstag auch die weiteren Aufsteiger ihre ersten Partien. Der FC Küttigen verlor zu Hause gegen Oftringen 1:3. Im Duell zweier Aufsteiger setzte sich der FC Brugg gegen Menzo Reinach mit 4:2 durch und hat die ersten drei Punkte auf dem Konto.

Kölliken und Lenzburg erleben einen Fehlstart

Nachdem der FC Kölliken den Abstieg in der vergangen Saison nur knapp verhindern konnte, ging der Auftakt in die neue Spielzeit, in welcher der Verein nicht um den Ligaerhalt bangen will, in die Hosen: Gleich mit 1:6 ging das Team von Pjeter Cubi in ­Sarmenstorf unter.

Ebenfalls einen Fehlstart verbuchte der FC Lenzburg, der eigentlich gerne nach oben schielen würde. In Fislisbach ging das Team von ­Samuele Drakopulos mit 1:4 als Verlierer vom Platz. Übrigens: Der Sieg von Sarmenstorf war nicht der höchste: Der FC Suhr setzte sich gegen Wohlen II mit 6:0 durch.



Die Resultate der 2. Liga im Überblick. Screenshot AFV

Erste Spielverschiebung aufgrund von Corona

Das Auftaktspiel in der 3. Liga zwischen dem FC Döttingen und dem FC Würenlingen musste verschoben werden, weil sich

die nicht geimpften Spieler von Döttingen derzeit in Quarantäne befinden. Nach einem internen Testspiel wurde zuvor ein Spieler des Vereins positiv auf Corona getestet.



Die Resultate der 3. Liga im Überblick. Screenshot AFV