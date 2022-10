Liveticker: Spitzenspiel in der 2. Liga – SchöNie fordert Suhr

In der letzten Runde vor der Winterpause kommt es in der 2. Liga AFV zu einem Topspiel! Der überragende FC Suhr (zehn Siege in Serie) trifft zuhause auf den viertplatzierten FC Schönenwerd-Niedergösgen. Verfolgen Sie die Partie live ab 20:00 Uhr im Ticker.

Nik Dömer 28.10.2022, 19.53 Uhr