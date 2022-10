Aargauer 2. Liga: Fislisbach-Coach will seinen Ex-Verein ärgern

2. Liga AFV «Es reizt mich besonders, dieses Derby zu gewinnen»: Fislisbach-Trainer will seinen Ex-Verein ärgern Rino Luongo beendete im Sommer sein Engagement als Assistenztrainer beim FC Baden und wechselte auf den Cheftrainer-Stuhl beim benachbarten FC Fislisbach. Nun steht das erste Derby in der 2. Liga an. Für den Coach ist es eine emotionale Angelegenheit. Nik Dömer Jetzt kommentieren 14.10.2022, 05.00 Uhr

Rino Luongo ist vor dem Duell gegen Baden etwas angespannter als im Normalfall. Alexander Wagner

Die Sportanlage des FC Fislisbach und die Sportanlage des FC Baden sind einen Katzensprung voneinander entfernt. Entsprechend kann am Freitag, wenn der Trainer Rino Luongo mit den Fislisbachern im Esp gastiert, nicht von einer grossen Rückkehr gesprochen werden. Eine emotionale Angelegenheit ist es für den ehemaligen Badener Assistenztrainer aber dennoch.

Luongo muss sich eingestehen: Vor dem Spiel gegen den FC Baden 2 ist er ein bisschen angespannter als sonst. «Natürlich reizt es mich besonders, dieses Derby zu gewinnen. Gegen den ehemaligen Arbeitgeber zu spielen, ist immer speziell. Das hat aber nichts mit Schadenfreude zu tun. Ich bin mit dem FC Baden immer noch stark verbunden.»

Rino Luongo feierte als Assistenztrainer beim FC Baden im letzten Sommer den Aufstieg in die Promotion League. Martin Meienberger / freshfocus

Der 52-jährige Coach führt aus: «Beim FC Baden hatte ich in den letzten siebeneinhalb Jahren eine tolle und intensive Zeit. So etwas vergisst man nicht. Ich besuche auch immer noch regelmässig die Partien der 1. Mannschaft und tausche mich mit den Leuten vor Ort aus.»

«Ich möchte die Zukunft von Fislisbach aufbauen»

Trotzdem soll es am Freitag kein gemütlicher Kick unter Freunden werden. Die Fislisbacher kommen dank zuletzt zwei Siegen in Folge mit breiter Brust ins Esp und wollen ihre Serie ausbauen. Der FC Baden 2 dagegen konnte in den letzten vier Partien nur einen Punkt verbuchen. Sind die Fislisbacher also sogar Favorit? «Soweit würde ich nicht gehen. Baden hat sehr viel Potenzial. Ich denke, sie gehören langfristig sogar eher in die interregionale 2. Liga», sagt Luongo.

Aber auch die Fislisbacher haben mehr Potenzial, als die Tabelle verrät. Mit einem 3:2-Sieg gegen den FC Schönenwerd-Niedergösgen deutete Luongos Mannschaft an, dass sie durchaus auch mit den Topteams mithalten kann: «Wir konnten vereinzelt ein paar Zeichen setzen, aber es geht mir nicht darum, dass wir in dieser Saison die Liga erobern. Mir ist wichtiger, dass wir unsere A-Junioren kontinuierlich ins Team integrieren können. Da sind wir auf gutem Weg, bereits jetzt sind regelmässig vier bis fünf Nachwuchsspieler im Kader dabei.»

Rino Luongo feilt an der Zukunft des FC Fislisbach. Alexander Wagner

Der Trainer hat dabei einen langfristigen Plan: «Unser Team hat viel Qualität und ist sehr lebendig. Der Umgang ist ähnlich wie bei Baden - sehr familiär, die Spieler sind untereinander befreundet. Fakt ist aber auch, dass das Konstrukt schon etwas älter ist. Irgendwann wird es einen Umbruch geben und wenn dieser Fall eintritt, will ich bereit sein. Ich möchte die Zukunft von Fislisbach aufbauen.»

Vorerst steht in der Gegenwart aber nun das Nachbarschaftsduell an. Das trifft nicht nur geografisch, sondern auch tabellarisch zu. Fislisbach steht auf Platz 10 mit 10 Punkten, Baden auf Platz 9 mit 12 Zählern. Luongo rechnet mit einer aussergewöhnlichen Begegnung: «In einem Derby packen beide Teams nochmals ein paar Prozente obendrauf. Kommt noch dazu, dass der Ball auf Kunstrasen schneller läuft. Das könnte ein wildes und hitziges Spiel geben. Wir müssen mit Mentalität, Kampfgeist und Fokus in diese Partie gehen, damit wir die Punkte holen können.»

