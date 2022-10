Unvollendetes Märchen soll beim FC Sarmenstorf zum Antrieb werden

2. Liga AFV Ein unvollendetes Märchen: Warum eine bittere Enttäuschung beim FC Sarmenstorf nun zum Antrieb werden soll Mit einer 0:6-Klatsche flog der FC Sarmenstorf vor wenigen Wochen aus dem Schweizer Cup. Verteidiger Kusi Wyss erklärt, wie das Team den Rückschlag verdaut hat, welche Ziele nun verfolgt werden und warum auch wieder sportlich schwierigere Zeiten kommen könnten. Nik Dömer Jetzt kommentieren 05.10.2022, 05.00 Uhr

Der FC Sarmenstorf musste einen harten Rückschlag verdauen. Alexander Wagner

Es war die ganz bittere Enttäuschung, als die Träume des FC Sarmenstorf Mitte September im Tessin bei Arbedo-Castione mit einer 0:6-Klatsche geplatzt sind. Das erhoffte Cup-Fussballfest auf dem heimischen Bühlmoos findet vorerst nicht statt, eine historische Chance wurde verpasst. Wie haben die Sarmenstorfer diesen harten Rückschlag verdaut?

Ein Blick auf die jüngsten Resultate verrät: Offensichtlich ganz gut. Vier Spiele, vier Siege. Dreimal davon traf der FC Sarmenstorf mindestens viermal in die gegnerischen Maschen. Die grosse Enttäuschung im Schweizer Cup scheint keine Nachwehen mit sich gebracht zu haben.

«Brauchten ein paar Tage, um die Klatsche zu verdauen»

Verteidiger Kusi Wyss sagt rückblickend: «Nach dem Wochenende im Tessin brauchten wir alle ein paar Tage, um diese Klatsche zu verdauen. Zum Glück spielten wir am Dienstag gleich wieder im Aargauer Cup und konnten dort einen souveränen Sieg in Spreitenbach einfahren. Mental war dieses Spiel sehr wichtig. Uns wurde bewusst, dass wir das Fussballspielen nicht verlernt haben und dass wir uns eine neue Chance erarbeiten können.»

Abwehrdirigent Markus Wyss brauchte ein paar Tage, um die Niederlage im Tessin zu verarbeiten. Alexander Wagner

Tatsächlich muss diese hohe Niederlage gegen den Tessiner Zweitligisten als einzelner Ausrutscher abgestempelt werden. Denn sonst sind die Freiämter mit aktuell sieben Siegen in Serie in der Meisterschaft (Platz 2) und auch im Aargauer Cup (Achtelfinale) absolut auf Kurs. «Es ist schwierig zu erklären, warum uns das passiert ist. Eigentlich ist unser Selbstvertrauen intakt und wir verfallen bei einem Rückstand auch nicht gerade in Panik. Im Tessin war unser Auftritt aber nicht <Sarmi-Like>. Dazu war mit Fabio Huber auch noch unser bester Goalgetter krank, das war für uns ein gewichtiger Ausfall.»

Der unterhaltsamste Insta-Account im Aargauer Fussball

«Sarmi-Like» war immerhin der gesamte Rest der Cup-Kampagne. Der FC Sarmenstorf führte in den letzten Wochen den womöglich unterhaltsamsten Instagram-Account im Aargauer Fussball. Er verkaufte Cup-Shirts, mobilisierte Fans für die Auswärtsreisen, rief Losfee Beni Huggel dazu auf, sich an den Reisekosten zu beteiligen und lieferte ein herrliches Video von der Reaktion auf die Auslosung der 2. Runde. Mit anderen Worten: Der kleine Dorfklub lieferte Gesprächsstoff en masse.

Das Kapitel «Schweizer Cup» ist für Kusi Wyss und seine Mitspieler in dieser Saison beendet, mit dem Buch haben sie aber noch nicht abgeschlossen. «Wir wollten unbedingt dieses historische Fussballfest gegen einen grossen Super Ligisten auf unserem Sportplatz Bühlmoos feiern und sind so knapp gescheitert. Wir konnten das Märchen nicht zu Ende schreiben. Nun gilt es, dass wir dies als Antrieb für diese Saison nehmen.»

«Wollen den Titel als Aagauer Cupsieger verteidigen»

Der 28-jährige Wyss ist sich dabei auch bewusst: Das Zeitfenster, um das Märchen zu vollenden, ist womöglich nicht mehr sehr gross. «Der FC Sarmenstorf ist ein spezieller Verein. Wir setzten ausschliesslich auf eigene Junioren oder auf Spieler, die einen Bezug zum Verein haben und ins Team passen. Momentan haben wir gerade eine goldene Generation in der 1. Mannschaft, aber es kommen wahrscheinlich auch irgendwann wieder sportlich schwierigere Zeiten auf uns zu. Damit müssen wir bei unserem Konzept rechnen.»

Sarmi will im nächsten Frühling den Cuptitel verteidigen. Alexander Wagner

Umso wichtiger, dass die Sarmenstorfer deshalb der verpassten Chance nicht nachtrauern, sondern möglichst schnell nach vorne schauen. «Unser grosses Saisonziel ist es, dass wir den Titel als Aargauer Cupsieger verteidigen können. Damit würden wir uns auch automatisch wieder für den Schweizer Cup qualifizieren. Die Ambitionen in der Meisterschaft sind hingegen nicht ganz so hoch, aber es gefällt uns natürlich, wenn wir den FC Suhr an der Spitze etwas ärgern können», betont Kusi Wyss.

