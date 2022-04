2. Liga AFV: Die turbulente Rückrunde des FC Menzo Reinach

2. Liga AFV Ein guter Ruf ist schnell ruiniert: Turbulente Rückrunde des FC Menzo Reinach Menzo Reinach hat sich dank viel Disziplin in der Hinrunde kaum Strafpunkte eingefangen, doch in der Rückrunde hat der Wind gedreht. Nun muss der Aufsteiger gar einen harten Rückschlag verdauen. Nik Dömer Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die letzten beiden Partien von Menzo Reinach waren äusserst turbulent. Alexander Wagner

Es war bisher eine turbulente Rückrunde, die Menzo Reinach erlebte: Sieg und Niederlage wechselten sich fast wöchentlich ab. Nebenbei tauchten auch negative Schlagzeilen auf, die nichts mit der sportlichen Leistung zu tun hatten. Das alles kostet den engagierten Trainer Nikolay Oryachkov Energie. Viel Energie.

Eine Woche ist seit der 1:3-Niederlage gegen den FC Schönenwerd-Niedergösgen vergangen. Oryachkov ärgert sich noch immer über die Partie. Nicht über den Ausgang, viel eher über den Fakt, dass seiner Mannschaft siebenmal die gelbe Karte gezeigt wurde. Mit der Verwarnung von Oryachkov sind es insgesamt sogar acht Verwarnungen.

Mit nur 38 Strafpunkten zur Winterpause gehörte Menzo Reinach zu den fairsten Teams der Liga. Alexander Wagner

«Manche Spieler sagten nach der Partie verzweifelt zu mir, dass sie so keine Lust mehr hätten, am Spielbetrieb teilzunehmen», erklärt der Trainer. «Der Schiedsrichter war sehr kleinlich. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass er es auf uns abgesehen hat. Harmlose Sprüche wie ‹Schiri, lass doch weiterspielen› wurden gleich mit einer Karte geahndet.»

«Rassismus hat bei uns keinen Platz»

Oryachkov weiss: Seine Spieler sind keine Unschuldslämmer. Doch er wird den Eindruck nicht los, dass der Schiedsrichter mit ein paar Vorurteilen gegenüber Menzo die Partie leitete. Für den 45-jährigen Trainer ist der Ruf von Menzo Reinach ein emotionales Thema.

Lange präsentierte sich seine Mannschaft während dieser Saison vorbildlich. Mit lediglich 38 Strafpunkten zur Winterpause gehörten die Reinacher zu den fairsten Teams der Liga. «Oft haben Gegner das Gefühl, wir hätten eine kurze Zündschnur, und provozieren uns deshalb zusätzlich. Doch die Jungs gehen nicht darauf ein», betonte Oryachkov dazu im letzten Herbst.

Menzos Trainer Nikolay Oryachkov versucht seinen Spielern immer wieder klarzumachen, dass sie nicht auf Provokationen eingehen sollen. Alexander Wagner

Inzwischen hat der Wind gedreht. Sechs Partien sind seit der Pause vergangen und Menzo steht mit 91 Strafpunkten da. Nur drei Teams haben eine schlechtere Bilanz. Wie konnte das passieren?

Hauptanteil hatte das hitzige Spiel gegen den FC Kölliken vor zwei Wochen, bei dem es zu einer rassistischen Äusserung eines Menzo-Akteurs gegenüber einem schwarzen Spieler des FC Kölliken kam. Ein absolutes No-Go, findet auch Oryachkov. «Wir haben selber eine Multikulti-Truppe, Rassismus hat bei uns keinen Platz. Diese Aussage von meinem Spieler geht überhaupt nicht, das ist auch für unser Image fatal.»

Der Spieler wurde inzwischen vom Verband mit fünf Spielsperren bestraft. Oryachkov kann die Strafe nachvollziehen, betont aber auch: «Meine Spieler berichten mir immer wieder von Provokationen auf dem Platz. ‹Scheiss Jugo› oder ‹Scheiss Albaner›, auch solche Ausdrücke sind rassistisch. Aber da hört der Schiedsrichter nicht hin, es wird nie protokolliert. Ich finde die Sensibilisierung bezüglich Rassismus auf dem Platz absolut korrekt, aber dann muss das auch konsequent durchgezogen werden.»

«Es tut mir weh, was in den letzten Tagen passiert ist»

Ein guter Ruf ist schnell ruiniert, dessen ist sich Oryachkov bewusst. «Es tut mir weh, was in den letzten Tagen passiert ist. Seit zwei Jahren versuche ich, dass sich die Mannschaft fair und diszipliniert verhält.» Der Trainer führt aus: «Ich sage den Spielern vor jedem Spiel, dass sie die Provokationen ausblenden sollen. Als Reinacher liegt es mir am Herzen, dass das Image des Vereins besser wird. Leider haben wir nun einen grossen Rückschlag erlitten. Das macht mich müde.»

Bei Menzo hat sich in dieser Saison ein guter Teamgeist entwickelt. Alexander Wagner

Aufgeben ist für den Trainer mit bulgarischen Wurzeln aber kein Thema: «Wir haben als Team sportlich sowie auch vom Charakter her eine Entwicklung gemacht. Der Erfolg auf dem Platz gibt uns recht. Wir haben gute Chancen, um uns als Aufsteiger in der Liga zu etablieren, das motiviert mich. Aber klar ist auch, ich möchte künftig kein Psychologe sein, sondern einfach nur ein Trainer, der mit seinem Team Spass am Fussball hat.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen