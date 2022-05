FC Rothrist: Auf dem Weg zur perfekten Saison

2. Liga AFV «Die Siegesserie macht die Spieler noch hungriger»: Der FC Rothrist ist auf dem Weg zur perfekten Saison Drittligist FC Rothrist ist im Eiltempo Richtung Wiederaufstieg unterwegs. Beflügelt werden die Rothrister dabei von einer neuen Infrastruktur. Nun träumt das Team gar von einer perfekten Spielzeit ohne Punktverlust. Nik Dömer Jetzt kommentieren 03.05.2022, 05.00 Uhr

Ex-FCB-Junior Michele Scioscia hat in dieser Saison bereits 29 Treffer für Rothrist erzielt. Alexander Wagner

Es ist rekordverdächtig, was sich in der 3. Liga abspielt! Der FC Rothrist führt die Tabelle der Gruppe 1 mit einer perfekten ­Bilanz an: 20 Spiele, 20 Siege, 60 Punkte. Dazu noch ein beachtliches Torverhältnis von 98:21. Da stellt sich die Frage: Woher kommt diese unglaub­liche Dominanz des Zweitliga-Absteigers?