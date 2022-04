FC Brugg gegen FC Windisch: Das Derby wird zum brisanten Topspiel

Fussball, 2. Liga «Die Jungs haben Schaum vor dem Mund»: Warum das Derby zwischen Brugg und Windisch besonders viel Brisanz hat Derbytime im Stadion Au! Am Samstag empfängt der FC Brugg (18:00 Uhr) den FC Windisch. Es ist dabei nicht nur ein Kampf um die Nummer eins im Bezirk, sondern auch ein wichtiges Duell im Titelrennen der 2. Liga. Und da wäre auch noch ein kleiner Nebenschauplatz. Nik Dömer Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Es dürfte hitzig werden zwischen dem FC Brugg und dem FC Windisch. Alexander Wagner

An den Begriff «Spitzenduell» scheint man sich gewöhnt zu haben: Während das Derby zwischen Brugg und Windisch vor einem Jahr bereits in der 3. Liga das Mass aller Dinge war, kämpfen die beiden Teams nun auch eine Spielklasse höher um den 1. Platz. Derweil liegen die Windischer mit vier Punkten Vorsprung auf den Lokalrivalen an der Spitze der Tabelle. Am Samstag (18:00 Uhr) kommt es zum Showdown zwischen den Lokalrivalen.