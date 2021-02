2. Liga AFV «Das Team wird ein anderes Gesicht haben» – Zweitligisten fiebern dem Restart entgegen Seit vergangenem Oktober ruht der Ball bei den Mannschaften der 2.Liga AFV, nun sehen sie endlich das Licht am Ende des Tunnels. Der Spielbetrieb könnte bereits Mitte April wieder aufgenommen werden. Nik Dömer 20.02.2021, 14.10 Uhr

Der FC Niederwil gehörte bisher zu den grössten Überraschungen in dieser Saison. Alexander Wagner

Seit Mittwoch ist bei den Teams der 2. Liga AFV die Vorfreude plötzlich spürbar. Der Bundesrat verkündete nämlich eine ­Botschaft, die wie Musik in den Ohren der Beteiligten klingen mag: Training in Fünfergruppen ohne Körperkontakt ab März wieder möglich und im April könnte bei optimalem Verlauf der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden.

Träumen erlaubt beim souveränen Leader

Beim FC Mutschellen hat diese Nachricht für Euphorie gesorgt. «Als der Bundesrat die Pläne verkündete, herrschte reger Betrieb in unserem Gruppenchat. Ich habe gleich gemerkt, wie fest die Spieler das Kicken auf dem Platz vermissen», betont Sergio Colacino.

Sergio Colacino geht mit seinem Team als Spitzenreiter in die Frühlingsrunde. Alexander Wagner

Dass seine Spieler auf den Start der Frühlingsrunde brennen, hat guten Grund. Mit nur einer Niederlage aus 12 Partien und 27 Punkten dürfen sich die Freiämter als Liga-Primus bezeichnen.

Will der FC Mutschellen nun also nach den Sternen greifen? «Ich kann niemandem verbieten, dass vom Titelgewinn geträumt wird. Aber ich kenne meine Spieler und weiss, dass sie bescheiden bleiben. Bei uns spricht noch niemand vom Aufstieg.»

Trainer Colacino führt aus: «Die meisten meiner Jungs sind schon sehr lange in dieser Mannschaft. Sie haben vom Abstieg in die 3. Liga bis zum Gewinn des Cups viel mit mir durchgemacht. Ich denke, diese Erfahrungen werden uns helfen, dass wir einen kühlen Kopf bewahren.»

Hat der FC Mutschellen auch im neuen Jahr allen Grund zum Jubeln? Alexander Wagner

Der Trainer möchte dabei allerdings auch nicht die Ambitionen schmälern: «Natürlich wollen wir das Maximum aus der Rückrunde herausholen. Wenn der Aufstieg greifbar ist, dann wollen wir diesen Titel auch holen. Aber bis dahin liegt noch ein langer Weg vor uns, auf den wir uns fokussieren wollen.»

Eine Hilfe auf diesem Weg könnte Daniele Garafolo sein, der vom FC Muri freiwillig zurückgekehrt ist. Der Innenverteidiger wird die ohnehin schon stärkste Defensive der Liga zusätzlich stabilisieren.

Ligaschwergewicht im Tabellenkeller

Die längere Auszeit kam beim FC Rothrist gerade richtig, denn der einstige Spitzenkandidat ist in der Herbstrunde überraschend tief gefallen. Mit acht Punkten aus 12 Partien sitzen die ambitionierten Rothrister auf dem letzten Platz der Liga.

Inzwischen wurde umgekrempelt: Ex-Zofingen-Trainer Nicola Nocita soll es richten. Sechs Spieler haben das Team verlassen. Dafür wurde mit Michael Koch, Patrik Dibrani und Avni Halimi eine geballte Ladung Routine und offensive Power dazugeholt.

Trainer Nocita betont: «Das Team wird in der Rückrunde garantiert ein anderes Gesicht haben. Im letzten Herbst haben wir zu wenig Tore erzielt, deshalb wollten wir uns in der Offensive unbedingt Verstärkung holen. Möglicherweise kommt sogar noch ein weiterer Stürmer dazu.»

Der FC Rothrist hatte bereits im vergangenen Jahr viel Qualität im Kader. Doch individuelle Klasse alleine garantiert noch keinen Erfolg: «Wenn die Moral am Boden ist, weil du in einer Negativspirale steckst, dann nützt dir das nichts. Wir brauchen nun ein Erfolgserlebnis.»

Entsprechend will der Trainer bei der Zielsetzung die Kirche im Dorf lassen: «Wir haben fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Das ist eine grosse Hypothek. Alles andere als den Ligaerhalt anzuvisieren, wäre verrückt.»

Das Überraschungsteam bleibt bescheiden

Vor der Saison wurden sie als Abstiegskandidat gehandelt, doch während der Herbstrunde wurde klar: Dieser FC Niederwil hat eine richtig starke Mannschaft. Das Team von Luigi Saporito und Reto Salm übernahm zwischenzeitlich gar das Zepter in der Liga.

Luigi Saporito gehört mit seinem Team zu den grossen Überraschungen der bisherigen Saison.



Inzwischen sind die Niederwiler nicht mehr Liga-Primus, dennoch ist Platz 3 für den Verein ein beachtliches Zwischenresultat. Doch Trainer Saporito bleibt bescheiden: «Natürlich sind wir überrascht, doch das lässt uns jetzt nicht abheben. Wir sind immer noch das kleine Niederwil und kämpfen um den Ligaerhalt. Das ist und bleibt unser Ziel.»

Saporito weiss, dass die Rückrunde noch viele Hürden mit sich bringen wird: «In unserer Aufstiegssaison 2018/19 waren wir in der Winterpause auch schon oben mit dabei und am Ende kämpften wir noch um den Klassenerhalt. Die Frühlingsrunde ist ein neues Kapitel, das wissen wir.»

Der FC Niederwil grüsst vom dritten Platz der Tabelle. Alexander Wagner

Entsprechend macht sich der Trainer auch keine Sorgen, dass seine Spieler übermütig werden: «Wir hatten im Herbst auch eine schwache Phase mit drei Niederlagen in Serie. Die hat den Spielern gezeigt, dass es schnell gehen kann. Zum Glück haben wir uns wieder gefangen, unsere Moral wurde dadurch nochmals gestärkt. Das macht Mut für die kommenden Aufgaben.»

Die Wundertüte will keine Lorbeeren

Vor der Saison wusste keiner, wohin die Reise des FC Wettingen führen wird. Nach dem freiwilligen Abstieg gab es viele negativen Stimmen im Umfeld des Vereins. Inzwischen dürften diese verhallt sein.

Salvatore Romano ist der Neustart mit dem FC Wettingen geglückt. Alexander Wagner

Denn die junge Truppe des FC Wettingen stürmte in der Herbstrunde auf den 2. Platz. Trainer Salvatore Romano ist stolz auf sein Team: «Ich habe viel Spass an meiner Arbeit in Wettingen. Unser Neuanfang ist beeindruckend geglückt, aber wir wollen dafür keine Lorbeeren. Alle wissen, dass wir nun weiter hart arbeiten müssen, um uns weiterzuentwickeln.»

Höhere Ambitionen für die Frühlingsrunde anzumelden, kommt für Romano nicht infrage. «Zusätzlichen Druck zu machen wäre falsch. Dafür fehlt uns einerseits die Erfahrung, andererseits wissen wir nach dem langen Unterbruch auch nicht, wo wir genau stehen.»

Der FC Wettingen möchte auch in der Rückrunde zur Spitzengruppe gehören. Alexander Wagner

Und so bleibt die Zielsetzung bescheiden: Ligaerhalt. «Bei einer jungen Mannschaft kann es in einer dieser ausgeglichenen Liga schnell gehen. Wenn sich ein paar Niederlagen einschleichen, gerätst du schnell in Schieflage. Deshalb sind wir da vorsichtig, auch wenn wir natürlich so lange wie möglich an der Spitzengruppe dranbleiben möchten.»

Ein kleiner Rückschlag gilt es für Romano trotzdem noch zu verdauen. Führungsspieler Daniel Häfeli hat die Mannschaft verlassen. Im Gegenzug sei der FC Wettingen noch auf der Suche nach einer Verstärkung im Sturm, bestätigt der Trainer.