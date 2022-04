Der Löwe brüllte: So war das Derby zwischen Brugg und Windisch

2. Liga AFV Der Löwe brüllte, aber liess sich dennoch zähmen: So war das Derby zwischen Brugg und Windisch Der FC Brugg und der FC Windisch trennen sich im Spitzenspiel der 2. Liga mit einem 2:2-Unentschieden. Nach einem Brugger Traumstart, verblüfften die Windischer im zweiten Durchgang mit einem taktischen Kniff. Nik Dömer Jetzt kommentieren 24.04.2022, 19.09 Uhr

Die Windischer bejubeln den späten Ausgleich. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Flakon Halimi hatte einen Plan: Vor dem Derby zeigte er seinen Spielern in der Kabine ein Bild auf seinem Smartphone. Genauer gesagt, waren es zwei Bilder: Eines zeigte einen Löwen im Käfig, das andere zeigte einen brüllenden Löwen in der Freiheit. Halimis einfache Frage dazu an seine Mannschaft: «Welcher Löwe wollt ihr sein?»

Seine Mannschaft wählte in der ersten Hälfte die zweite Variante. Die Brugger rissen das Spieldiktat in der Startphase an sich. Unbeeindruckt von der tollen Verfassung der Windischer suchten Halimis Spieler immer wieder die Tiefe im Sechzehner der Gastgeber. Und dies mit Erfolg: Nach 14 Minuten verwandelte Sven Schönenberger einen perfekt gespielten Ball hinter die Windischer Kette zum 1:0.

Bruggs Captain Sven Schönenberger brachte das Heimteam in Führung. Alexander Wagner

Und auch danach gab der brüllende Löwe den Ton an: Nur zehn Minuten später wurde Vlerson Veseli mit einem scharfen Pass perfekt im Strafraum lanciert, der Brugger Topskorer bezwang darauf mühelos Goalie Shqiptar Hamdiu und verbuchte damit den 11 Treffer im sechsten Rückrunden-Spiel.

Vlerson Veseli verbuchte das 11 Tor im sechsten Spiel der Rückrunde. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Aber was war eigentlich mit den Windischern los? 0:2 nach 25 Minuten, der Tabellenführer wirkte von der Rolle. Es blieb auch danach mehrheitlich ein harmloser Auftritt im ersten Durchgang. Die Gäste hatten kaum Zugang zur Partie. Bis auf eine hochkarätige Chance, bei der Topskorer Angelov Atanas alleine vor dem Brugger Tor scheiterte, wollte ihnen in der Offensive nichts gelingen.

Erst ein Freistoss kurz vor dem Pausenpfiff brachte die Windischer aus dem Nichts zurück: Meriton Bytyqi verwandelte gekonnt mit einem satten flachen Schuss aus gut 20 Metern zum 1:2 für den Gastgeber.

Ein ungewohntes Bild beim FC Windisch

Ein ganz anderes Bild ergab sich nach der Pause. Der Brugger Löwe brüllte nicht mehr, er zog sich zurück. Das Momentum drehte. Windisch übernahm das Spieldiktat und versuchte den Gastgeber immer wieder mit langen Bällen zu überraschen. Eine ungewohntes Bild für eine Mannschaft, die eigentlich für dominantes Kurzpassspiel bekannt ist.

In der zweiten Halbzeit übernahm der FC Windisch das Spieldiktat. Alexander Wagner

Doch es blieb auch mit der Umstellung ein merkwürdiger Auftritt von Angelo Pontes Mannschaft. Der sonst vor Selbstvertrauen strotzende FC Windisch wirkte im Brugger Stadion Au gehemmt. Viel zu selten erspielten sich die Spieler aussichtsreiche Abschlusspositionen. Bytyqi und Atanas vergaben zwar zwei Topchancen, gemessen am Aufwand, war dies viel zu wenig aus Sicht der Gäste.

Die Hausherren dagegen verriegelten den Strafraum und schienen bis zur 90 Minute mit dieser Taktik Erfolg zu haben. Doch die Rechnung ging nicht auf: Oliveira Nogueira verhinderte in den letzten Sekunden den Brugger Heimsieg. Sein Kunstschuss aus gut 20 Metern direkt unter die Latte war unhaltbar für Raphael Büttikofer.

Gustavo Henrique De Oliveira Nogueira lässt sich nach seinem Traumtor feiern. Alexander Wagner

«Die Windischer haben uns taktisch überrascht»

2:2-Unentschieden hiess es nach dem Schlusspfiff. Unter dem Strich ein gerechtes Resultat für beide Mannschaften. Trotz dem späten Ausgleich war bei Flakon Halimi nach seinem ersten Derby keine Spur von Ärger zu erkennen. «Es war ein mega geiles Derby. Die Mannschaften haben sich alles abverlangt. Meine Spieler waren im zweiten Durchgang etwas zu passiv, daher geht dieses Resultat auch in Ordnung.»

Dass der brüllende Löwe im zweiten Durchgang etwas zahm wirkte, fiel auch Halimi auf: «Die Windischer haben uns taktisch etwas überrascht, als sie plötzlich mit langen Bällen agierten. Darauf waren wir nicht vorbereitet, deshalb ist uns das Momentum entglitten.»

Zum ersten Mal hat der FC Brugg unter Halimi in der Liga Punkte liegen lassen. Der Coach hatte für seine Spieler dennoch nur Lob übrig: «Es ist unglaublich, was meine Mannschaft momentan leistet. Die Spieler trainieren sehr hart und spielen mit Herz. Es macht uns stolz, was sie in dieser Rückrunde zeigen.»

Bei den Gästen war hingegen Erleichterung spürbar: «Wir nehmen den Punkt sehr gerne, der Ausgleich kurz vor Schluss war hochverdient. In der zweiten Halbzeit haben wir nur noch auf ein Tor gespielt», betonte Trainer Angelo Ponte nach dem Schlusspfiff.

Gänzlich zufrieden war Ponte aber nicht: «Es war bestimmt nicht unser effizientester Auftritt, aber wir müssen auch anerkennen, dass die Brugger mit der Derby-Nervosität in der Startphase besser umgegangen sind. In der zweiten Halbzeit haben sie geschickt verteidigt und uns fast zum Verzweifeln gebracht. Zum Glück konnte sich die Mannschaft doch noch belohnen. Das spricht auch für unsere Moral.»

