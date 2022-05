FC Sarmenstorf: Beim Wintermeister ist die Leichtigkeit zurück

2. Liga AFV «Das war Sarmi-Power, wie man es kennt»: Beim Wintermeister ist die Leichtigkeit zurück Der FC Sarmenstorf gewinnt das Topduell in der 2. Liga beim FC Suhr verdient mit 4:1 und meldet sich mit dem fünften Sieg der Rückrunde zurück im Rennen um den Aufstieg. Für die Entscheidung sorgte dabei einmal mehr das kongeniale Duo Fabio Huber und Alain Schultz. Nik Dömer Jetzt kommentieren 14.05.2022, 12.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alain Schultz und Fabio Huber schenkten dem FC Suhr drei Tore ein. Alexander Wagner

Das Lächeln ist wieder zurück bei den Spielern des FC Sarmenstorf. 4:1-Sieg gegen den FC Suhr auf der Hofstattmatten, es läuft nach einer zuletzt schwierigen Phase (zuletzt drei Niederlagen in sechs Partien) wieder rund beim Wintermeister. Mit dem fünften Sieg der Rückrunde sind die Freiämter zwischenzeitlich auf einen Punkt an Leader Windisch herangerückt. Das Meisterrennen ist wieder heiss.

Besonders breit ist das Grinsen auch beim Liga-Topskorer Fabio Huber. Zwei Treffer sind ihm gegen die Suhrer gelungen, damit ist er nun in dieser Saison bei 27 Toren angekommen. Und es hätten gemäss dem Stürmer sogar noch mehr sein sollen. Zweimal wurde Huber im Strafraum grenzwertig angegangen, zweimal blieb der Pfiff aus.

Die Arme gekreuzt, die Zunge raus: Hubers Torjubel ist inzwischen in der Liga bekannt. Alexander Wagner

«Gekplänkel» in der ersten Halbzeit

Kleiner Trostpreis für die Tormaschine: Bei einem Hattrick hätte er gemäss Sarmenstorfer Strafkatalog seiner Mannschaft zwei Kisten Bier bezahlen müssen. Mitspieler witzelten nach dem Spiel, dass sich Huber im Strafraum extra habe fallen lassen, damit er nicht in die Tasche greifen müsse.

Man merkt, die Leichtigkeit ist wieder zurück beim Wintermeister. Dies wiederum war in den ersten 45 Minuten nicht wirklich ersichtlich. Viele Fehlpässe auf beiden Seiten, Trainer Michael Winsauer nannte es nach dem Spiel ein «Geplänkel». Das 1:1 zur Pause war entsprechend ein gerechtes Resultat.

Der FC Suhr haderte mit dem Schiedsrichter. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Ein ganz anderes Bild ergab sich dafür im zweiten Durchgang. Während die Suhrer physisch abbauten und oft mit den Entscheidungen des Spielleiters haderten, wirkten die Sarmenstorfer aufsässig. Geschickt lauerten sie auf Fehler im Aufbauspiel des FC Suhr. Und sie kamen: Nach einer Kontersituation erhielt Alain Schultz in der 60. Minute aus rund 25 Metern Distanz im Halbfeld einen Freistoss. Der 39-jährige Ex-Profi zirkelte das Leder auf seinen kongenialen Partner Fabio Huber, dieser köpfte das Leder geschickt zur erstmaligen Führung ein.

Alain Schultz belohnt sich spät

Das 2:1 war der der Knackpunkt in dieser Partie. Der FC Suhr versuchte sich zwar kurzweilig gegen die Niederlage zu stemmen, doch die Sarmenstorfer machten an diesem Freitagabend den frischeren Eindruck. Allen voran Fabio Huber, der rund zehn Minuten nach dem Führungstreffer erneut seinem Gegenspieler enteilte und nach perfekter Vorarbeit von Pascal Lindemann zum 3:1 erhöhte.

Der Schlusspunkt gelang Alain Schultz eine Viertelstunde vor Spielende. Geschickt schob er das Leder am Rande des Strafraums an Suhr-Goalie Dominik Stutzer vorbei. Der Treffer war dabei mehr als verdient, denn der Altmeister ackerte während dem gesamten Spiel das Feld hoch und runter, sah jedoch im Abschluss mehrfach unglücklich aus. Der Treffer in der 75. Minute war für ihn persönlich hochverdient.

Alain Schultz sorgte für den 4:1-Endstand. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Das sagen die Trainer

Michael Winsauer war nach der Partie vor allem mit der zweiten Halbzeit zufrieden: «Wir wollten sie höher angreifen und mehr Fehler provozieren, das war der Schlüssel zum Erfolg. Das war Sarmi-Power, wie man es kennt. Wir waren giftig auf die drei Punkte. Über das gesamte Spiel bin ich auch mit der Effizienz zufrieden, wir haben unsere Chancen genutzt. Das hat uns zuletzt etwas gefehlt.»

Und warum wurde Goalgetter Huber nach seinem zweiten Treffer ausgewechselt? Wollte ihm der Trainer die Bier-Strafe bei einem allfälligen Hattrick ersparen? «Bestimmt nicht, die hätte er wohl gerne bezahlt. Aber es ist ein intensives Programm. Wir stehen bereits am kommenden Dienstag wieder auf dem Platz. Da müssen wir die Kräfte einteilen», erklärt Winsauer.

Suhr-Trainer Manuel Calvo gab sich nach der Partie als fairer Verlierer: «Der Sieg für Sarmenstorf ging absolut in Ordnung. Ich habe zur Halbzeit damit aufgehört, die Fehlpässe meiner Mannschaft zu zählen. Das war kein guter Auftritt von uns.»

Dem FC Suhr fehlte im zweiten Durchgang die Frische. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Zum Einbruch seines Teams im zweiten Durchgang meinte Calvo: «Das war nun unser drittes Spiel in sieben Tagen. Die Mannschaft ist physisch wirklich an den Anschlag gekommen, deshalb bin ich da etwas nachsichtig. Ich musste im zweiten Durchgang auch einige Junioren einwechseln.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen