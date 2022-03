Nervenaufreibendes Duell: FC Lenzburg bezwingt den FC Wettingen

2. Liga AFV «Als Trainer wird man so nicht alt»: Das Fazit nach einem nervenaufreibenden Duell zwischen Wettingen und Lenzburg Am 17. Spieltag lieferten sich der FC Wettingen und der FC Lenzburg ein Spektakel: Vom 0:3 zum 3:3 zum 4:3 für die Gäste – die Zuschauer im Stadion Altenburg wurden mit sieben Toren verwöhnt. Am Ende hatte das Heimteam trotz heldenhafter Aufholjagd das Nachsehen. Nik Dömer Jetzt kommentieren 27.03.2022, 17.41 Uhr

Fidan Tafa (r.) erzielt den 4:3-Siegtreffer für Lenzburg, der Wettinger Alnord Feta (l.) kann nicht mehr eingreifen. Henry Muchenberger

Auch Samuel Drakopulos musste nach dem Spiel schmunzeln: «Das sind genau solche Partien, die man sich als Zuschauer wünscht. Aber als Trainer wird man so nicht alt», so das Fazit des Lenzburger Trainers nach 90 Minuten.

Was war passiert?

Der FC Lenzburg war im Stadion Altenburg von Beginn weg die aktivere Mannschaft. Die 3:1-Führung zur Halbzeit war verdient. Die Gäste lieferten während den ersten 45 Minuten einen gnadenlos effizienten Auftritt: Mit drei Toren innert sieben Minuten zeigten die Lenzburger in der Schlussphase ihre enorme Offensiv-Qualität.

Die Wettinger Jan Lanz (l.) und Hakan Sinani im Kampf um den Ball mit dem Lenzburger Shqiprim Thaqaj. Henry Muchenberger

Der Schock für die Hausherren weilte jedoch nicht lange. Der wirblige Stürmer Jacopo Canzian konnte noch kurz vor dem Pausentee auf 1:3 verkürzen. Der Wettinger Aufschwung blieb auch nach dem Wiederanpfiff bestehen. Das Team von Salvatore Romano glaubte an die Aufholjagd und versuchte immer wieder mit langen Bällen die anfällige Lenzburger Abwehr zu überwinden.

Und die Taktik ging auf: In der 55 Minute fand ein langer Ball erneut im Strafraum den Abnehmer Jacopo Canzian, der das Leder in Perfektion verwerten konnte und zum 2:3 einnetzte. Zwölf Minuten darauf gelang Kevin Bamberger nach einem Standard der Ausgleich.

Der Lägereblock machte ordentlich Stimmung im Stadion Altenburg. Henry Muchenberger

Vom 0:3 zum 3:3 – der Momentumswechsel war perfekt. Angefeuert vom lautstarken Lägereblock glaubten die Zuschauer im Stadion Altenburg fortan an einen Sieg des Heimteams. Doch sie machten die Rechnung ohne Fidan Tafa. Der abgezockte Lenzburger Goalgetter liess sich von der Wettinger Aufholjagd herzlich wenig beeindrucken und verbuchte in der 78. Minute nach einem Konter einen Hattrick. Es war sogleich der Siegtreffer zum 4:3-Endstand.

Das Fazit

Es war ein unglücklicher Auftritt des FC Wettingen. Trotz gewichtigen Ausfällen (Nicola Minikus, Boris Dabic) spielte der Gastgeber auf Augenhöhe mit dem FC Lenzburg. Das Team von Salvatore Romano überliess zwar dem Gegner das Spiel, kreierte jedoch mit pfeilschnellem Umschaltspiel und weiten Bällen zahlreiche hochkarätige Chancen. Gemessen am Aufwand hätte der FCW mindestens einen Punkt verbuchen müssen.

Die Lenzburger waren abgezockter. Henry Muchenberger

Auf der Gegenseite war der FC Lenzburg deutlich abgezockter und wusste die defensive Anfälligkeit der Wettinger mit den routinierten Offensivspielern Shqiprim Thaqaj und Fidan Tafa auszunutzen. Die Gäste bewahrten in dieser hektischen Partie auch nach dem 3:3-Ausgleich die Ruhe und wurden am Ende dafür mit drei Punkten belohnt.

Die Stimmen der Trainer

Wettingens Trainer Drakopulos hatte nach dem Spiel viel Lob für den Gegner übrig: «Wenn man das gesamte Spiel betrachtet, wäre ein Unentschieden gerecht gewesen. Wettingen ist eine sehr starke Mannschaft. Diesen Gegner darfst du nie abschreiben.»

Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, meint Lenzburg-Trainer Drakopulos. Henry Muchenberger

Lorbeeren gab es vom Coach aber auch für die eigene Mannschaft: «Wenn du einen Drei-Tore-Vorsprung aus der Hand gibst, verlierst du die Partie normalerweise. Aber wir konnten das Momentum nochmals drehen. Die Spieler haben grosse Moral bewiesen. Darauf bin ich stolz.»

Wettingens Trainer Salvatore Romano sprach nach der Partie von fehlender Cleverness: «Ich habe in der Pause zu den Spielern gesagt, dass eine Zwei-Tore-Führung nach 45 Minute ein heikles Resultat ist, weil man dazu neigt, sich in falscher Sicherheit zu wähnen. Prompt konnten wir das Spiel drehen. Leider wurden wir nach dem 3:3 zu übermütig. Die Jungs wollten den Sieg, hätten sich aber mit dem Unentschieden begnügen müssen. So tut diese Niederlage nun besonders weh, aber da sind wir selbst schuld daran.»

