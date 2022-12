Ärger im Freiamt: Dem FC Wohlen fehlt plötzlich ein Präsident

1. Liga «Wir sind der FC Hollywood des Freiamts»: Dem FC Wohlen fehlt plötzlich ein Präsident Beim FC Wohlen hat sich Ärger eingeschlichen: Vor einer Woche wollte der Freiämter Klub einen neuen Präsidenten in seiner AG installieren. Dieser wurde aber überraschend von den Aktionären abgelehnt. Dabei hatte auch ein Ex-Präsident seine Finger im Spiel. Nik Dömer Jetzt kommentieren 01.12.2022, 18.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der FC Wohlen erlebt turbulente Zeiten – nicht nur im sportlichen Bereich. Alexander Wagner

Der FC Wohlen weilt zwar seit ein paar Tagen in der Winterpause, doch ruhiger ist es im Verein deswegen nicht geworden. Im Gegenteil: Am Freitag vor einer Woche kam es bei der Generalversammlung der FC Wohlen AG nämlich zu einer faustdicken Überraschung.

Was war passiert? André Richner, der in den letzten viereinhalb Jahren den kriselnden FC Wohlen finanziell in ruhige Gewässer gebracht hat, kündigte im Vorfeld an, dass er sein Amt als Verwaltungsratspräsident abgeben möchte. Als logischer Nachfolger war für ihn VR-Mitglied Adrian Büchler angedacht.

Die Mitglieder der Verwaltungsrats gingen dabei von einer klaren Angelegenheit aus, doch dann wurden sie eiskalt geduscht! Bei der Abstimmung stimmte die Mehrheit der Aktionäre gegen Adrian Büchler. Spannend dabei: Nur sieben von rund 60 Aktionären waren bei der GV anwesend. Ex-Präsident René Meier hatte – gemeinsam mit einigen durch ihn vertretenen Stimmen – die Aktienmehrheit auf seiner Seite und stellte sich prompt gegen eine Wahl Büchlers.

«Weiss nicht genau, wie ich in diesem Umfeld weitermachen soll»

Rund eine Woche ist seit dem denkwürdigen Freitagabend vergangen. Inzwischen sind lediglich noch Kurt Braunschweiler und Mike Von Wyl im Verwaltungsrat der FC Wohlen AG. André Richner ist gegangen und Adrian Büchler hat sich nach der Nicht-Wahl zurückgezogen.

Vereinspräsident Mike von Wyl ist mit der aktuellen Situation mehr als bedient: «Was da an dieser GV passiert ist, ärgert mich sehr. Ich weiss nicht, wo das Problem liegt. Diese Aktionäre haben keinen Gegenvorschlag geliefert und sich uns gegenüber auch nicht geäussert. Nun stehen wir noch zu zweit im Verwaltungsrat da und müssen uns auf die Suche nach neuen möglichen Kandidaten machen. Das zehrt an meinen Kräften, als Vereinspräsident müsste ich mich eigentlich anderen Aufgaben widmen.»

Vereinspräsident Mike von Wyl möchte die AG am liebsten loswerden. Nathalie Wolgensinger

Für ihn ist entsprechend auch klar: «Ich werde mir zu gegebenem Zeitpunkt auch über meine Funktion im Verein Gedanken machen müssen. Ich bin mit dem FC Wohlen emotional verbunden, ich komme von hier und habe hier auch die Juniorenstufen absolviert. Aber wenn mir solche Steine in den den Weg gelegt werden, dann weiss ich nicht genau, wie ich in diesem Umfeld weitermachen soll.»

Was ebenfalls zu von Wyls Ärger beisteuert: «Wer den FC Wohlen kennt, der weiss, dass es hier nie ruhig wird. Ich hab momentan das Gefühl, dass sich das nie ändern wird. Wir sind der FC Hollywood des Freiamts. Das war schon früher so und hat sich seither nicht verändert. Man muss dazu aber auch sagen, dass offenbar immer noch die gleichen Leute wie früher für diese Umstände sorgen.»

Warum hat der FC Wohlen überhaupt eine AG?

Generell stellt sich dabei auch die Frage, warum der FC Wohlen als reiner Amateurklub überhaupt noch eine AG braucht. Einst wurde sie nämlich gegründet, um die Profimannschaft des FC Wohlen auszugliedern und die finanziellen Mittel für die Challenge League sicherzustellen. Diese Umstrukturierung war auch Vorgabe der Swiss Football League. Diesem ursprünglichen Zweck dient die Gesellschaft schon lange nicht mehr. Schaut man sich in der Promotion League und der 1. Liga um, findet man kaum Vereine, die nebenbei noch eine AG haben.

Dass die AG überflüssig ist, hat auch Mike von Wyl schon längst erkannt: «Unsere Strukturierung bereitet uns nur unnötigen Ärger. Aber es ist nicht so einfach. Zur AG gehören auch die U23-Mannschaft sowie uns A- und B-Junioren. Wenn wir sie auflösen, dann löst sich auch die Vereinsnummer auf und der FC Wohlen geht Konkurs. Dieses Szenario ist für uns keine Option, dann fällt alles zusammen.»

DIe AG des FC Wohlen ist ein Überbleibsel aus Challenge-League-Zeiten. Marc Schumacher/Freshfocus

Der Wohler Vereinspräsident würde sich wünschen, dass der Schweizerische Fussballverband dem Freiämter Traditionsklub in dieser verzwickten Situation aus der Patsche hilft. Schliesslich gehört der Klub mit 500 Mitgliedern und 36 Teams sowie einem durchaus grossen Einzugsgebiet zu den Aushängeschildern des Aargauer Fussballverbands und dürfte auch eine gewisse Strahlkraft über die Kantonsgrenzen hinaus haben.

Doch der SFV hält strikt an seinen Regularien fest: «Wir fragen praktisch in jeder Saison wieder neu an. Doch da kommt uns keiner entgegen. Der FC Wohlen scheint dann eben doch zu wenig wichtig für den SFV zu sein. Ich finde das bedauerlich», meint der Vereinspräsident.

«Könnten Hilfe gerade wirklich gut gebrauchen»

Wie es nun genau weitergeht, kann von Wyl noch nicht sagen. Der Vorfall sei für eine Prognose noch zu frisch. Er wolle nun Gespräche mit potenziellen Kandidaten und auch mit den Aktionären führen, damit sich ein erneutes Fiasko vermeiden lässt. «Das Problem an der Geschichte ist auch, dass die neuen Kandidaten den Aktionären passen müssen. Daher können wir nicht einfach schnell zwei Leute aus dem Hut zaubern. Wir dürfen uns aber auch nicht zu viel Zeit lassen, denn momentan wirken wir chaotisch. Es bleibt nur zu hoffen, dass sich dies nicht auf unsere Donatoren auswirkt.»

Viele bekannte Gesichter waren einst Teil des FC Wohlen. Raphael Biermayr / SPO

In den nächsten Wochen erhofft sich von Wyl auch Unterstützung von alten Bekannten: «Der FC Wohlen ist ein Verein mit grosser Geschichte. Wir haben viele Freunde da draussen, die einst mit dem Verein verbunden waren. Es wäre sehr wünschenswert, wenn sich da möglicherweise mal wieder ein paar bekannte Gesichter melden würden, der Klub könnte deren Hilfe gerade wirklich gut gebrauchen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen