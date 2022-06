Aufstiegsrunde: FC Baden und FC Wohlen sind unter Zugzwang

1. Liga «Wir müssen mit Wut in das Rückspiel gehen» – Baden und Wohlen sind unter Zugzwang Der FC Baden und der FC Wohlen sind beide mit Niederlagen in die Aufstiegsrunde gestartet. Während bei den Badenern die Ausgangslage noch als «gut» bezeichnet wird, steht dagegen der FC Wohlen mit dem Rücken zur Wand. Nik Dömer Jetzt kommentieren 03.06.2022, 18.00 Uhr

Der FC Baden muss eine Reaktion zeigen. Alexander Wagner

Es war schon ein Schock, den die Wohler am vergangenen Mittwoch in der Westschweiz erlebten. 1:4 gegen den FC Bulle, ausgerechnet in der Aufstiegsrunde zeigen die Wohler ungewohnte Schwächen. Nur viermal liessen sie sich zuvor in der regulären Saison während 26 Partien bezwingen. Und jetzt folgt eine Klatsche zum dümmsten Zeitpunkt.

«Ich möchte Leidenschaft sehen»

Wie konnte das geschehen? Trainer Ryszard Komornicki nimmt nach dem Spiel kein Blatt vor den Mund: «Natürlich waren wir etwas überrascht, dass unser Gegner von Beginn weg ein solches Offensiv-Feuerwerk zündete. Aber mit unserer Reife müssen wir solche Druckphasen überstehen können. Wir haben uns ja auch vorbereitet und wussten, dass Bulle über die gefährlichste Offensive der Liga verfügt.»

Der FC Wohlen wurde in der Startphase des Hinspiels vom FC Bulle überrannt. Jessica Genoud

Tatsächlich hat während der regulären Spielzeit kein Team so viele Tore wie Bulle erzielt (63), doch damit möchte der Wohler Trainer die hohe Niederlage nicht entschuldigen: «Wir waren als Kollektiv zu passiv und haben schwach verteidigt. Wir bekamen in der Defensive keine Ruhe rein. Gedanklich und auch von der Laufbereitschaft waren wir nicht bereit, das nehmen ich als Trainer auch auf meine Kappe.»

Kleiner Lichtblick: In der zweiten Halbzeit traten die Wohler trotz 0:3-Rückstand verbessert auf und kreierten mehrere Grosschancen. Dass am Ende nur ein Tor dabei heraussprang, war auch mit Pech verbunden. Davide Giampà traf beispielsweise nur den Querbalken.

Doch davon will sich Komornicki nichts kaufen. Viel eher appelliert er an die Mentalität und den Stolz seiner Mannschaft: «Von so vielen erfahrenen Spielern hätte ich mir ein geschlosseneren Auftritt gewünscht. Wir haben uns zu billig verkauft. So dürfen wir uns einfach nicht verabschieden, die Mannschaft hat es nach einer solch tollen Saison nicht verdient, wenn sie nun sang- und klanglos ausscheidet.»

Entsprechend erwartet Komornicki am Samstag beim Rückspiel in der Wohler Niedermatten eine deutliche Reaktion. «Es wird keine grossen Umstellungen geben. Die Stammspieler wissen, dass sie mehr können. Wichtig ist, dass ihre Mentalität stimmt. Jeder einzelne Spieler muss an die Wende glauben. Es wird auch kein Taktieren mehr geben. Ich möchte ab der ersten Minute die Leidenschaft sehen. Wir müssen mit Wut in das Rückspiel gehen und uns mit allen Mitteln gegen das Ausscheiden wehren.»

«Sind in einer guten Ausgangslage»

Nicht ganz so dramatisch ist die Situation beim FC Baden. Aber dennoch: Die 1:2-Niederlage bei der GC U21 ist mehr als ärgerlich. Das betonte auch Trainer Ranko Jakovljevic: «Die Niederlage war unnötig. Ein Unentschieden wäre eigentlich gerecht gewesen, aber wir haben uns selber nicht belohnt.»

Was der Badener Trainer damit genau meint: Seine Mannschaft hatte zwar über 90 Minuten mehr vom Spiel, bekam aber besonders im zweiten Durchgang kaum noch Zugriff in der gegnerischen Zone. Und wenn dann mal ein Pass durchkam, zeigten sich die Ostaargauer zu harmlos im Abschluss. «Unser Positionsspiel war nicht gut, auch die Präzision hat gefehlt. Da müssen wir im Rückspiel fokussierter auftreten, damit das besser wird», erklärt der Badener Trainer.

Dem FC Baden fehlte im Hinspiel die Präzision. Alexander Wagner /

Grosse Panik entsteht bei Jakovljevic deshalb aber nicht. Im Gegenteil: «Für mich gibt es keinen Grund, um irgendetwas umzustellen. Wir sind dem Gegner mindestens auf Augenhöhe begegnet. Zudem entscheiden in der Aufstiegsrunde oft Kleinigkeiten die Serie. Deshalb ist der Heimvorteil auch so wichtig. In der ersten Runde haben sich nur die Gastgeber durchgesetzt. Unter diesem Aspekt sind wir in einer guten Ausgangslage. Wir werden vor heimischer Kulisse garantiert noch dominanter auftreten.»

Auch den zunehmenden Druck sowie die hohe Erwartungshaltung in Baden sieht Jakovljevic nicht als Problem: «Wir sind uns Druck schon von den letzten sechs Spieltagen gewohnt. Wir standen bereits damals mit dem Rücken zur Wand und haben anschliessend konstant abgeliefert. Ich bin mir sicher, dass wir als Kollektiv reif genug sind, um damit umzugehen. Immerhin waren sechs Spieler aus dem Kader schon vor vier Jahren dabei, als wir uns in der Aufstiegsrunde gegen den FC Martigny-Sports nach einer Niederlage noch durchsetzen konnten.»

Liveticker am Samstag, 04.06.22 Aufstiegsrunde, Rückspiel FC Wohlen - FC Bulle (16:00 Uhr)

FC Baden - GC U21 (16:00 Uhr)

