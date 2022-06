Rückkehr in die 1. Liga – die Herausforderungen des FC Muri

1. Liga «Wir gehören in die 1. Liga, das wollen wir beweisen»: So bereitet der FC Muri seine Rückkehr vor Nach fünf Jahren Abstinenz kehrt der FC Muri in die 1. Liga zurück. Das bringt auch unerwartete Herausforderungen mit sich. Präsident Michael Stadelmann gibt sich dennoch kämpferisch und meint zur nächsten Saison: «An einem guten Tag können wir jeden bezwingen.» Nik Dömer Jetzt kommentieren 30.06.2022, 05.00 Uhr

Der FC Muri feiert nach einem dramatischen 2:2-Unentschieden am letzten Spieltag den Aufstieg. Marc Schumacher / freshfocus

Michael Stadelmann hat emotionale Tage hinter sich. Nach über zehn Jahren Kampf und Krampf für die 1. Mannschaft des FC Muri beendete der Präsident seine Karriere nach dem letzten Spiel der vergangenen Saison. Es war zugleich auch für den Verein ein Höhepunkt, denn der FC Muri schaffte dank einem hochdramatischen 2:2-Unentschieden gegen Direktkonkurrent FC Dietikon den Wiederaufstieg in die 1. Liga.

Stadelmann hat die Geschehnisse inzwischen verarbeitet. Er ist sich sicher: «Ich hätte mir keinen schöneren Abgang wünschen können, es war der perfekte Zeitpunkt, um meine Karriere zu beenden. Gegen Dietikon habe ich nochmals alles auf dem Platz gelassen. Ich fand, es war sogar mein bestes Spiel in dieser Saison.»

Präsident Michael Stadelmann bejubelt zum Abschied seiner Karriere den Aufstieg. Marc Schumacher / freshfocus

«Unser Budget bleibt in etwa gleich»

Nun ist der FC Muri also wieder Erstligist. Erstmals seit dem Abstieg 2017. Und aus dem Spielerpräsident Michael Stadelmann wird nur noch ein Vereinspräsident. Trotz Aufstieg ist es für ihn der richtige Entscheid: «Vor der Saison wusste ich, dass es meine Letzte wird. Und mein Körper hat mir signalisiert, dass das auch gut so ist.»

Ohnehin haben Präsident Stadelmann und «Leiter Sport» Yanick Hofer mit dem Aufstieg alle Hände voll zu tun. Derweil wird gerade auf dem Hauptfeld der Sportanlage Brühl ein unverfüllter Kunstrasen eingebaut. Es wird noch bis November dauern, ehe dieser bespielbar sein wird. Der FC Muri muss zu Beginn der neuen Saison für den Spielbetrieb ausweichen. Wohin es genau geht, ist noch ungewiss.

Fabricio Nogueira (Piu) führte den FC Muri in die 1. Liga – er wird auch dort der Hauptübungsleiter sein. Marc Schumacher / freshfocus

Nebenbei stellt sich natürlich auch die Budget-Frage. Grosse Sprünge wird der FC Muri nicht machen können, obwohl Ausgaben für den Spielbetrieb teurer werden. «Unser Budget bleibt in etwa gleich. Wir werden nicht halb so viel investieren können, wie das bei Wohlen oder Baden (in der vergangenen Saison bei beiden ungefähr 400'000 Franken/ die Red.) der Fall ist.»

Sieben Abgänge trotz Aufstieg

Teure Erstliga-Söldner werden entsprechend kommende Saison kein Muri-Dress tragen. Dennoch wirds zahlreiche Veränderungen geben. Mit Michael Hohl, Loris Völker, Reto Brügger. Ajdin Bajric, Edi Duvnjak und

Nelson Afulike verlassen neben Stadelmann sechs Spieler die 1. Mannschaft. «Um ehrlich zu sein, haben wir nicht mit so vielen Abgängen gerechnet. Das schmerzt schon, Michael Hohl war mit 19 Toren unser gefährlichster Torschütze in der letzten Spielzeit.»

Die Murianer haben inzwischen reagiert. Der 19-jährige Noah Bachmann kommt vom Erstligist FC Wettswil-Bonstetten, der 25-jährige Yannik Wiget (spielte einst mit Wohlen in der Challenge League) kommt vom SC Schöftland, der 23-jährige Vlerson Veseli (26 Tore in der abgelaufenen Saison der 2. Liga) kommt vom FC Brugg und der 23-jährige Luca Passerini kommt vor der 2. Mannschaft in das Fanionteam.

Die neuen Spieler sind jung und haben noch Entwicklungspotenzial. Für Muri ist das wichtig. «Mit unseren finanziellen Mitteln sind wir darauf angewiesen, dass junge talentierte Spieler bei uns eine Chance sehen. Dabei dürfen wir auch die eigenen Leute nicht vernachlässigen. Gerade haben unsere A-Junioren den Aufstieg in die höchste Youth League geschafft, das ist ein gutes Zeichen für unsere Zukunft. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass sie auch bei uns bleiben», sagt Stadelmann.

Vlerson Veseli verbuchte in der 2. Liga für den FC Brugg 26 Tore, nun wechselt er nach Muri. Alexander Wagner

Die Erwartungshaltung für die kommende Saison in der 1. Liga bleibt entsprechend bescheiden. «Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr euphorisch und ich hab auch grosses Vertrauen in Trainer Piu. Ich denke, an einem guten Tag können wir jeden bezwingen, aber wir müssen auch realistisch sein, es wird viel mehr Niederlagen als in der vergangenen Saison geben. Da wird sich dann auch der wahre Charakter der Mannschaft zeigen.»

Dennoch ist sich der Präsident sicher: «Wir gehören mit unserer Ausstrahlung und unserem Einzugsgebiet in die 1. Liga. Das wollen wir in der nächsten Saison beweisen.»

Und wer weiss, vielleicht gelingt es dem FC Muri dabei sogar, den grossen Nachbaren ein bisschen zu ärgern: «Die Derbys gegen Wohlen, das hat es schon lange nicht mehr gegeben. Darauf freuen wir uns ganz besonders, auch wenn wir zuletzt in den Testspielen mit einer Niederlage vom Feld mussten. Es gab früher zwischen den Vereinen eine intensive Rivalität, vielleicht können wir die ja wieder aufleben lassen», betont Stadelmann.

