Transfer-Knatsch: FC Dietikon wütet gegen den FC Wohlen

1. Liga «Stillos und befremdend»: Warum der FC Dietikon gegen den FC Wohlen wütet Im Freiamt herrscht erneut Transfer-Knatsch: Der Wechsel von Lukas Winzap zum FC Wohlen sorgt beim alten Verein für Unmut. Der FC Dietikon verweigerte gar die Freigabe des Torhüters. Ob der Vertrag rechtens ist, muss womöglich die Disziplinarkommission entscheiden. Nik Dömer Jetzt kommentieren 27.01.2023, 05.00 Uhr

Der Wechsel von Lukas Winzap zum FC Wohlen erhitzte die Gemüter. Alexander Wagner

Huch, diese Medienmitteilung hat es in sich! «Stillos und befremdend ist das Vorgehen des FC Wohlen, der dem FC Dietikon im Aufstiegsrennen in die 1. Liga den Stammtorhüter abwirbt», der FC Dietikon richtet knallharte Worte ins Freiamt. Was ist passiert?

Konkret geht es um Torhüter Lukas Winzap. Der statistisch beste Keeper in der 2. Liga inter Gruppe 3 hat mit seinen guten Leistungen während der Hinrunde das Interesse des FC Wohlen geweckt. Die Freiämter aus der höherklassigen 1. Liga schauten sich im Winter nach einer neuen Nummer 1 um und nahmen dabei das Gespräch mit dem 21-jährigen Winzap auf.

Der FC Dietikon ist in der 2. Liga inter auf Kurs Richtung Aufstieg. Alexander Wagner

Die Wohler richteten darauf eine Anfrage zur Freigabe des Spielers an den FC Dietikon, diese wurde allerdings abgelehnt. Wenig später unterschrieb Winzap «trotz geltender Absichtserklärung und mündlicher Zusage, während der Rückrunde weiterhin im Dienste des FC Dietikon zu stehen», trotzdem einen Vertrag in Wohlen. Ob dieser aber nun auch rechtens sei, wird nun die Disziplinarkommission des Schweizerischen Fussballverbands zu entscheiden haben, lässt der FC Dietikon in einem Schreiben verlauten.

«Haben nichts Verbotenes gemacht»

Wohlens Präsident Mike von Wyl ist sich keinerlei Schuld bewusst: «Ich kann ihren Unmut verstehen, sie sind im Aufstiegskampf, und Winzap war ein wichtiger Bestandteil des Teams. Aber sie müssen auch begreifen, dass ein junger Goalie weiterkommen möchte, zudem haben wir nichts Verbotenes gemacht.»

Präsident Mike von Wyl geht davon aus, dass die Disziplinarkommission den Transfer von Winzap gutheissen wird. Alexander Wagner

Der Wohler Präsident präzisiert: «Wir sind vorgegangen wie immer, zuerst haben wir mit dem Spieler gesprochen und dann den Verein um die Freigabe gefragt. Wir bewegen uns im Amateurbereich, die wenigsten Spieler haben hier einen Vertrag. Bei Winzap war das zumindest nicht der Fall. Wenn ein solcher Spieler gehen möchte, dann musst du ihn ziehen lassen. So ist es uns auch schon ergangen.»

Dietikon habe zuletzt gar noch eine Ablöse für Torhüter Winzap gefordert, doch darauf werden die Wohler nicht eingehen: «Wir bezahlen im Amateurbereich garantiert keine Ablösesummen für Spieler», stellt Mike von Wyl klar.

Der Präsident geht davon aus, dass dieser Fall für die Disziplinarkommission eine kurze Angelegenheit wird. Sofern es überhaupt soweit kommen wird, denn der FC Dietikon verkündete am Mittwochabend bereits die Verpflichtung eines Nachfolgers: Ex-Profi Andris Vaņins (FC Sion und FC Zürich) wird in der Rückrunde zwischen den Pfosten stehen. Möglicherweise ist mit diesem Königstransfer der Frust bereits wieder etwas verflogen.

Ein Königstransfer: Andris Vanins ersetzt Lukas WInzap beim FC Dietikon. Steffen Schmidt/Freshfocus

Der Fall «Tayey» ist nicht vergleichbar

Spannend ist die Geschichte aber auch, weil der letzte Transfer-Knatsch beim FC Wohlen noch nicht lange her ist. Erst kürzlich sorgte der Abgang von Nathan Tayey zum FC Bulle für grossen Ärger. Der Flügelspieler besass beim FC Wohlen einen Amateurvertrag, wechselte aber trotzdem klammheimlich zum FC Bulle. «Die beiden Fälle kann man nicht vergleichen. Bei Nathan hat uns niemand informiert. Wir erfuhren von seinem Abgang, weil der FC Bulle dies auf seiner Website verkündet hat. Ausserdem hatten wir dem Spieler noch Geld vorgeschossen, deshalb war ich sehr verärgert.»

Nathan Tayey wird in der Rückrunde für den FC Bulle wirbeln. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Die Sache habe sich nun aber erledigt: «Wir wussten, dass er wechselwillig war, deshalb hätte ein Verbleib keinen Sinn ergeben. Wir haben uns nicht quer gestellt, und der FC Bulle hat uns etwas für den Spieler überwiesen, damit ist das Thema für uns abgeschlossen.»

Der FC Wohlen verkündet weitere Neuzugänge

Tayey ist weg, Winzap ist neu da. Der Torhüter hat bereits die ersten Einsätze im Wohler Dress hinter sich. Doch dies war nicht der einzige neue Spieler, den aufmerksame Zuschauer in den Testspielen zu Gesicht bekamen. Neu wurde auch Seydou Ouedraogo von YF Juventus verpflichtet. Der 25-Jährige ist ein adäquater Ersatz für Tayey, ein schneller Aussenläufer mit gutem Torinstinkt.

Der FC Wohlen verpflichtete Seydou Ouedraogo als Ersatz für Nathan Tayey. Alexander Wagner

Nebenbei steht der spanische Offensivspieler Zidane Vaz nun definitiv im Kader. Der 22-Jährige spielte bis vergangenen Sommer in der fünfthöchsten spanischen Liga, ehe es ihn in die Schweiz zum FC Wohlen trieb. Er absolvierte bereits zum Ende der Hinrunde einige Trainings und wusste dabei zu überzeugen. Er wurde nun fix verpflichtet.

Weitere Transfers seien keine mehr geplant, meint von Wyl. Kommendes Wochenende reisen die Wohler ins Trainingslager nach Spanien. Danach werde man nur noch aktiv auf dem Markt, wenn sich ein potenzieller Stammspieler aufdrängen würde.

