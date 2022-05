FC Baden: Warum Teichmann keine Angst vor dem Aufstiegsfluch hat

1. Liga «Spielerisch und mental ist das der stärkste FC Baden»: Warum Topskorer Teichmann keine Angst vor dem Aufstiegsfluch hat Christopher Teichmann steht mit dem FC Baden zum dritten Mal in der Aufstiegsrunde. Vor dem ersten Spiel gegen den U21-Nachwuchs der Grasshoppers (Im AZ-Liveticker, Anpiff: 20.00 Uhr) erklärt der Topstürmer, warum er in diesem Jahr ein besonders gutes Gefühl hat. Nik Dömer Jetzt kommentieren 31.05.2022, 21.15 Uhr

Chris Teichmann will mit dem FC Baden beim dritten Versuch in die Promotion League aufsteigen. Alexander Wagner

Siebenmal stand der FC Baden in den Aufstiegsspielen, siebenmal ist er gescheitert. Christopher Teichmann war zweimal dabei. Angst vor dem dritten Scheitern hat er deswegen aber nicht. Überzeugt meint er: «Spielerisch und mental ist das der stärkste FC Baden, seit ich für die 1. Mannschaft aktiv bin.»

Aber was ist, wenn es schon wieder nicht klappt? Immerhin wirkt die Geschichte des FC Baden seit dem Abstieg aus der Challenge League im Jahr 2006 schon fast wie verhext. Ist der Druck inzwischen nicht eher kontraproduktiv? «Natürlich spüre ich den Druck von aussen, aber den mache ich mir auch selbst. Ich finde es richtig, dass der FC Baden hohe Erwartungen hat, es ist schliesslich seit Jahren viel Qualität im Kader und die Spieler sind alle ehrgeizig. Wir müssen mit dieser Situation umgehen können.»

Teichmanns beste Saison im Männerfussball

Man merkt dem 26-jährigen Stürmer an, das Selbstvertrauen ist intakt. 19 Tore hat er in dieser Saison beigesteuert. Es ist seine erfolgreichste Ausbeute, seit er 2013 vom Team Aargau in den Männerfussball gewechselt hat. Womöglich wäre sogar noch mehr dringelegen, hätte der FC Baden nicht plötzlich zur Saisonmitte einen Einbruch gehabt und fünf Niederlagen in sechs Partien kassiert.

Teichmann legte einen furiosen Saisonstart mit acht Toren in den ersten sechs Partien hin. Dänu Mercier / zvg

Auch bei Teichmann war während dieser Phase plötzlich der Knoten drin: «Wir sind sehr stark in die Saison gestartet und dachten wohl plötzlich, dass wir die Spiele automatisch gewinnen, nur weil wir der FC Baden sind. Durch diesen Spannungsabfall landeten wir plötzlich in einer Negativspirale. Wir haben vergessen, wie man gewinnt. In dieser Phase haben alle an sich gezweifelt, auch ich.»

Doch Teichmann trauert dieser Schwächephase nicht nach, im Gegenteil: «Wir hatten schon sehr dominante Saisons, in denen teilweise schon fünf Spieltage vor Saisonende als Gruppensieger feststanden. Da war dann in der entscheidenden Phase die Spannung weg. Diesmal mussten wir kämpfen bis zum Schluss. Wir hatten das Messer am Hals und haben unter Druck wieder zu unserem Spiel zurückgefunden. Für mich ist das ein gutes Zeichen für die bevorstehenden Aufstiegsspiele.»

Baden kann (fast) in Bestformation auflaufen

Positive Signale können die Badener vor dem Auftakt gegen die GC U21 auch gut gebrauchen. Im kommenden Sommer wird die Promotion League für Nachwuchsmannschaften geöffnet, die Limitierung auf maximal vier U21 fällt weg. Entsprechend werden die Zürcher mit allen Mitteln versuchen, sich gegen die Badener durchzusetzen. Auch bei Teichmann ist der Respekt gross: «U21-Teams sind immer schwierig einzuschätzen, weil es in jeder Saison viele Rotationen gibt. Ich erwarte einen spielerisch und läuferisch starken Gegner, der uns alles abverlangen wird.»

Aussenverteidiger Yves Weilenmann könnte womöglich in der Finalrunde wieder einsatzbereit sein. Dänu Mercier

Doch verstecken muss sich der FC Baden deswegen nicht: «Unser Trainer kann beinahe die Bestformation aufs Feld schicken, bis auf Yves Weilenmann sind alle fit. Nebenbei bin auch schwer beeindruckt von unseren jungen Goalie Marvin Hübel, der für uns ein ganz wichtiger Rückhalt in dieser Saison war. In den letzten acht Partien kassierten wir nur zwei Gegentore, diese Statistik spricht auch für seine Entwicklung.»

Für Teichmann ist deshalb klar: «Es ist nun an der Zeit, dass der FC Baden endlich in die Promotion League aufsteigt. Dieses Umfeld hat es schon längst verdient, dass wir in einer höheren Spielklasse stehen. Jetzt liegt es an uns Spielern, um ihnen und auch uns diesen Wunsch endlich zu erfüllen.»

