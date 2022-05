1. Liga Als Gruppensieger in die Aufstiegsspiele: So steht es um den FC Baden und den FC Wohlen vor der heissen Phase Der FC Baden und der FC Wohlen stehen nach der regulären Saison mit 54 Punkten auf Platz 1 in ihrer jeweiligen Gruppe. Nun gilt es für die Aargauer Erstligisten ernst, am Mittwoch starten die Aufstiegsspiele. Die Form der Teams ist dabei vielversprechend. Nik Dömer 29.05.2022, 19.30 Uhr

Tormaschine Christopher Teichmann hat den FC Baden mit 19 Treffern in die Aufstiegsspiele befördert. Alexander Wagner

Nach dem bitteren Saisonende des Aushängeschilds FC Aarau richtet sich bei Freunden des Aargauer Fussballs der Blick gespannt nach Wohlen und Baden. Beide Erstligisten konnten den Meistertitel in ihrer Gruppe gewinnen und gehen somit als Favoriten in die Aufstiegsspiele. Am Mittwoch startet die Qualifikationsrunde. Der FC Baden muss auswärts gegen die U21 der Grasshoppers ran, während Wohlen beim FC Bulle den ersten Schritt in Richtung Aufstieg machen will.

Komornicki hat Wohlen auf die Beine gebracht

Der FC Wohlen hat eine äusserst souveräne reguläre Saison hingelegt. Daran ändert die bedeutungslose Niederlage am letzten Spieltag gegen den FC Münsingen (1:3) nichts. Bereits nach der zweitletzten Runde standen die Freiämter als Gruppensieger fest. Die Form vor den Aufstiegsspielen passt. Acht Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen gab es in der Rückrunde für das Team von Ryszard Komornicki.

Erfolgsfaktor beim FCW ist die Defensive, nur 27 Gegentore liess sie in dieser Saison zu. Das ist Ligabestwert (gemeinsam mit dem FC Baden). Hervorzuheben ist dabei die Entwicklung von Yannick Waser, der seit dem 8. Spieltag in der Innenverteidigung eine wichtige Rolle einnimmt. Auch dank ihm fielen die Verletzung von Nicolas Künzli und der zwischenzeitliche Abgang von Anatoliy Kozlenko nicht ganz so stark ins Gewicht.

Yannick Waser (im Luftduell) hat sich in dieser Saison zu einer wichtigen Stütze beim FC Wohlen entwickelt. Bild: Matthias Jurt (zug / Luzerner Zeitung

Nebenbei lieferte Stürmer Luiyi Lugo ordentlich ab. 19 Tore hat er in 21 Partien beigesteuert. Durchschnittlich brauchte der Wohler Offensivkünstler nur 68 Minuten pro Treffer, damit dürfte er der effizienteste Stürmer der gesamten Liga sein. Zuletzt kämpfte Lugo allerdings mit muskulären Problemen. Bleibt für die Freiämter zu hoffen, dass er pünktlich zu den Aufstiegsspielen wieder fit ist.

Zuletzt soll auch noch erwähnt sein, dass Trainer Ryszard Komornicki den FC Wohlen wieder auf die Beine gebracht hat. Kurz vor dem Start in die Saison übernahm der 62-jährige Pole das Team und hat innert Kürze ein taktisches Konzept gefunden, das zu den Spielern passt. Unter ihm funktioniert auch die «zweite Reihe» in dieser Saison. Somit konnten die teils gravierenden Verletzungsprobleme (Ausfall von Thomas Schiavano, Justin Pfister, Ronny Minkwitz) gut kompensiert werden.

Ryszard Komornicki hat den FC Wohlen in die richtige Spur gebracht. Chris Iseli / SPO

Baden hat die Reifeprüfung bestanden

Gruppensieger darf sich auch der zweite Aargauer Vertreter in der 1. Liga nennen. Der FC Baden sicherte sich mit einem torlosen Unentschieden am letzten Spieltag gegen Verfolger FC Paradiso den 1. Platz in der Gruppe 3. Am Ende stehen die Badener mit 54 Punkten da und ist damit auf Augenhöhe mit den Siegern aus den anderen beiden Gruppen - der FC Wohlen holte 54 Punkte und der FC Echallens Région deren 55.

Ranko Jakovljevic hat in seiner vierten Saison als Baden-Trainer ein Wechselbad der Gefühle erlebt. Alexander Wagner

Die reguläre Saison des FC Baden war ein wilder Ritt. Nach einer mehrheitlich überzeugenden Hinrunde folgte plötzlich ein Einbruch zum Jahresende. Fünf Niederlagen in sechs Partien musste das Team von Ranko Jakovljevic in der Mitte der Saison einstecken. Doch die Badener gaben sich nicht auf und legten einen beeindruckenden Steigerungslauf hin, sechs Siege und zwei Unentschieden gab es seither.

Auch bei Baden ist die Arbeit in der Defensive hervorzuheben. Goalie-Talent Marvin Hübel musste in den letzten acht Partien nur zweimal hinter sich greifen! Und auch die Tormaschine Christopher Teichmann ist in Form. Mit seinen 19 Toren in dieser Saison hat er grossen Anteil daran, dass die Badener nun in der Pole-Position stehen.

Der 19-jährige Marvin Hübel ist ein sicherer Rückhalt beim FC Baden. Alexander Wagner

Der FC Baden hat in dieser bisherigen Saison bewiesen, dass er mit Rückschlägen umgehen kann und dass die Moral intakt ist. Womöglich war die Resultatkrise auch ein guter Test, um den Teamgeist der Mannschaft zu prüfen. Für den Aargauer Traditionsklub könnte das besonders wichtig sein, denn die Sehnsucht nach dem Aufstieg ist riesig. Seit der Saison 2006/07 spielen die Badener in der 1. Liga. Siebenmal scheiterten sie seither in den Aufstiegsspielen. Nun soll diese Horrorbilanz endlich ein Ende nehmen.