Freiämter Derby: Pöbelnde Fans und erleichterte Wohler

1. Liga Pöbelnde Fans und erleichterte Wohler: Das Fazit des ersten Freiämter Derbys dieser Saison Der FC Wohlen kann das erste Derby in dieser Meisterschaft gegen den FC Muri mit 4:1 für sich entscheiden. Dabei sorgten nicht nur die Szenen auf dem Feld im Stadion Niedermatten für Gesprächsstoff.

In der zweiten Halbzeit wurde es zwischen Wohlen und Muri hitzig. Freshfocus / Daniela Frutiger

Ryszard Komornicki hat immer einen flotten Spruch auf der Lippe. Nicht zu viel Emotionen zeigen, das ist er sich noch aus den Tagen im Profigeschäft gewohnt. Nach dem 4:1-Derbysieg gegen den FC Muri im Stadion Niedermatten (700 Zuschauer) analysiert er nüchtern: «Die Mannschaft hat wirklich Potenzial, das hat sie auch heute wieder gezeigt. Aber wir müssen noch mehr zusammenfinden. Wein braucht ja auch Zeit, bis er gut wird.»

«Befinden uns nach wie vor in einer schwierigen Phase»

Ein bisschen ist «Koko» dabei aber schon auch anzumerken, dass eine gewisse Erleichterung nach dem Derby-Sieg da ist. Der FC Wohlen hinkt als amtierender Gruppenmeister seinen Erwartungen in der Meisterschaft noch hinterher.

Der grosse Umbruch im Sommer (17 Spieler sind abgewandert) hat Spuren hinterlassen. Das zählt als Entschuldigung für die generelle Inkonstanz, aber bei einer Niederlage gegen Aufsteiger, Lokalrivale und Tabellenschlusslicht FC Muri, wäre diese Argumentation wohl nicht einfach so akzeptiert worden.

Trainer Ryszard Komornicki war nicht zufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft im ersten Durchgang. Freshfocus / Daniela Frutiger

Aus Sicht der Wohler ist es zum Glück anders gekommen. Trotz schlussendlich deutlichem Resultat analysiert der Trainer die Leistung seiner Mannschaft aber auch kritisch: «Zur Pause war ich nicht zufrieden. Wir hatten den Gegner eigentlich im Griff und dennoch stand es nur 1:1-Unentschieden. Den Spielern fehlte die Geduld im Abschluss. Sie agierten zu eigensinnig, anstatt den entscheidenden Pass zu suchen.»

Der zweite Durchgang habe ihm dann deutlich besser gefallen: «Wir fingen endlich an, zu kombinieren und führten damit den Sieg herbei. Für diese Reaktion muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Auch weil der Rasen schwierig zu bespielen war.»

Der eingewechselte Lulzim Aliu brachte in der zweiten Halbzeit viel Schwung und holte in der 65. Minute einen entscheidenden Penalty heraus. Freshfocus / Daniela Frutiger

Vier Siege konnte der FC Wohlen inzwischen verbuchen, zwei davon nun in Serie. Dabei sind den Wohlern acht Tore gelungen. Wird nun die grosse Aufholjagd gestartet? Trainer Komornicki drückt auf die Euphoriebremse: «Ob das nun ein Schritt nach vorne war, kann ich aktuell nicht beurteilen. Wir haben wirklich gute Fussballer im Team, aber wir sind noch nicht gefestigt. Die Spieler sind noch zu eigensinnig, es fehlt uns die Zielstrebigkeit. Wir befinden uns nach wie vor in einer schwierigen Phase.»

Der FC Wohlen verbucht gegen Muri seinen vierten Saisonsieg im zehnten Spiel. Freshfocus / Daniela Frutiger

«Spüre den Rückhalt bei den Spielern»

In einer schwierigen Phase befindet sich auch Trainer Piu mit dem FC Muri. «Wir befinden uns in einer Situation, in der gerade vieles gegen uns läuft», sagt der Murianer etwas bedrückt nach der achten Saisonniederlage.

Piu führt aus: «Bis zum Penalty des FC Wohlen in der 65. Minute war der Match ausgeglichen. Danach mussten wir riskieren und wurden eiskalt bestraft. Nebenbei verletzte sich mit Thibault Lancry auch noch unser wichtigster Stürmer. Das alles schmerzt, auch weil der Schiri zwei klare Handspenaltys im Wohler Strafraum nicht gepfiffen hat.»

Thibaut Lancry wird im Strafraum gefoult und muss wenig später verletzt ausgewechselt werden. Freshfocus / Daniela Frutiger

Vor einer Woche gelang dem FC Muri gegen Schötz der erste Saisonsieg. Nun folgte wieder ein Dämpfer. Was macht das mit dem Aufsteiger? «Unser Defensivkonzept ist grundsätzlich gut, aber uns passieren noch zu viele einfache Fehler. Wir geben uns deswegen aber garantiert nicht auf. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist positiv und ich spüre den Rückhalt der Spieler. Sie wollen dazulernen, das stimmt mich für die Zukunft optimistisch.»

«Meine Spieler haben die Antwort auf dem Platz gegeben»

Zu Reden gaben leider nicht nur die Leistungen der beiden Teams, sondern auch ein Banner, das im zweiten Durchgang von rund zehn Fans des FC Muri hinter dem Tor präsentiert wurde. Die geschmacklose Botschaft «Lieber en Tochter im Puff, als en Sohn bi Wohle» sorgte auf der Tribüne für grossen Unmut.

Auch sonst versuchten die Gästefans die Wohler Spieler mit Provokationen aus der Ruhe zu bringen. Komornicki meint zum Verhalten der pöbelnden Truppe: «Solche Aktionen finde ich schwach, aber meine Spieler haben sich davon nicht beeindrucken lassen und die Antwort auf dem Platz gegeben.»

Die Wohler liessen sich von den Pöbeleien nicht aus der Ruhe bringen. Freshfocus / Daniela Frutiger

