1. Liga Knall im Freiamt: Trainer Jent beim FC Wohlen entlassen Der FC Wohlen zieht nach verpasster Cup-Qualifikation die Reissleine und entlässt Trainer Thomas Jent. Wer der Nachfolger beim Aargauer Erstligist wird, ist derweil noch unbekannt. Nik Dömer 15.07.2021, 11.19 Uhr

Thomas Jent ist nicht mehr Trainer beim FC Wohlen. Claudio Thoma

Dieser Entscheid kommt überraschend: Der FC Wohlen trennt sich nach zweieinhalb Saisons von Cheftrainer Thomas Jent. Zuletzt verlor das Team nach dem Restart im Juni wettbewerbsübergreifend drei von vier Partien.

Amtszeit von Coronakrise geprägt

Thomas Jent hatte die 1. Herrenmannschaft in der Rückrunde der Saison 2018/19 übernommen. Damals konnte der Abstieg aus der Promotion League leider nicht verhindert werden.

Thomas Jent verpasste zuletzt die Qualifikation für den Schweizer Cup. Dani Mercier / Aargauer Zeitung

Seine weitere Zeit beim FCW war von der Coronakrise geprägt. Nachdem die Saison 2019/20 in der 1. Liga abgebrochen wurde (der FCW belegte Rang 2), scheiterte man in der gerade abgelaufenen Saison wiederholt an der Cup-Qualifikation und beendete die Meisterschaft auf dem 6. Tabellenrang.

