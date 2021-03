1. Liga Hoffnung für Baden und Wohlen: Einstufung der 1. Liga könnte nochmals überprüft werden Die Beurteilung einer Expertengruppe sorgte beim FC Baden und FC Wohlen in der letzten Woche für Frust. Da die 1. Liga nicht als «semiprofessionell» eingestuft wurde, mussten die Mannschaften den uneingeschränkten Trainingsbetrieb wieder einstellen. Der Fall ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Nik Dömer 12.03.2021, 15.06 Uhr

Wann es in der 1. Liga weitergeht, bleibt weiterhin ungewiss. Dani Mercier / Aargauer Zeitung

Während in der Promotion League bereits wieder fleissig trainiert wird, bleibt in der 1. Liga derweil nur das eingeschränkte Training in 15ner Gruppen und ohne Körperkontakt.