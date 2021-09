Red Lions und Argovia Stars: Aargauer wollen in die Playoffs

1. Liga Grosse Ziele dank Impfung und Transfers: Red Lions und Stars wollen in die Playoffs Die Aargauer Erstligisten Red Lions Reinach und Argovia Stars starten nach einer turbulenter Zeit in die neue Saison und haben dabei ähnliche Ambitionen. Nik Dömer 17.09.2021, 05.00 Uhr

Mit grossem Frust endete die Saison der Argovia Stars im vergangenen Frühling. Nach sechs gespielten Partien war bereits wieder Feierabend, die Saison der 1. Liga wurde coronabedingt abgebrochen. Trainer Roger Gerber hatte bis zuletzt gehofft, dass der Spielbetrieb noch fortgesetzt werden kann.

Rund acht Monate später ist beim Coach wieder das Strahlen im Gesicht zurückgekehrt. Der Grund ist simpel: Die neue Saison steht vor der Tür. «Ich bin definitiv heiss auf die neue Saison, so heiss wie kein anderer in der Garderobe. Aber das ist schon gut so, als Trainer muss ich mit gutem Beispiel vorangehen.»

Gerbers Hoffnung auf Normalität

Gerber rechnet vorsichtshalber zwar damit, dass auch diese Saison coronabedingte Turbulenzen mit sich bringen wird, doch davon will er sich nicht unterkriegen lassen. «Bei uns sind inzwischen rund drei Viertel der Mannschaft geimpft, das stimmt mich positiv. Ich denke, es wird nicht mehr so viele Spielabsagen geben, und die gesamte Saison kann absolviert werden.»

Generell sei die Impfung ein grosses Thema in der Sommerpause gewesen. «Als Trainer bin ich froh, wenn sich möglichst viele im Team impfen lassen. Schliesslich brauche ich gesunde Spieler. Wir haben offen über dieses Thema geredet und werden es auch weiterhin tun, aber ich habe keine Liste geführt. Schlussendlich bin ich nur der Coach, meine Kompetenzen liegen im sportlichen Bereich.»



Guten Mutes blickt Gerber nun auf die kommende Spielzeit. Nicht zuletzt, weil das Kader nominell noch besser bestückt ist. Mit dem 28-jährigen Marc Gisin kehrt nach einjähriger Abwesenheit ein wichtiger Routinier zurück, der weiss, wo das Tor steht.

Nebenbei stösst Lars Neher – ehemaliger NLA-Spieler – zu den Argovia Stars. «Diese Zuzüge waren wichtig für uns, es hat unserem jungen Team an Erfahrung gefehlt. Lars war ein Glücksfall, es ist nicht selbstverständlich, dass ein Spieler mit diesem Format zu uns kommt. Sein Bruder Boris ist bereits seit vielen Jahren ein Leistungsträger hier in Aarau und hatte da wohl auch noch ein wenig Einfluss.»



Und dann wäre da auch noch Ausnahmespieler Pascal Wittwer, der mit 35 Jahren noch immer nicht genug hat: «Wenn das so weiter geht, müssen wir irgendwann sein Jersey unters Hallendach ziehen», sagt Gerber schmunzelnd.



Dementsprechend müsste für Gerbers erfolgreichstes Jahr in Aarau alles angerichtet sein, bereits letzte Saison war sein Team mit dem drittbesten Punkteschnitt der Liga hervorragend unterwegs.

Der Coach gibt sich allerdings noch etwas zurückhaltend: «Aktuell ist nicht ganz alles so rosig, wie es scheint. Boris Neher fällt noch länger wegen einer gerissenen Achillessehne aus, er war zuletzt unser bester Skorer. Aber das Ziel verändert sich deswegen nicht, wir gehören mit diesem Kader in die Playoffs und wollen da mindestens eine Runde überstehen.»



Red Lions haben einen X-Faktor verpflichtet

Playoffs sind auch das klare Ziel von Michael Nideröst. Der ehemalige Spieler der Red Lions Reinach hat vor der Sommerpause das Erbe von Raphael Zahner angetreten.

Der 34-jährige Neo-Coach ist sich sicher: «Mit unserem Kader müssen wir es in die Playoffs schaffen. Wir haben den stärksten Kader zur Verfügung, seit es den Verein gibt.»

Der X-Faktor für die neue Saison könnte Marco Vogt sein. Der 31-jährige Center wechselte im Sommer von der MySports League (EHC Basel) eine Stufe tiefer nach Reinach. Ein Transfercoup: «Er ist ein Topspieler, der uns nicht nur individuell verstärkt, sondern das gesamte Team besser macht.»



Dass sich die Red Lions einen Spieler von seinem Format unbedingt gewünscht haben, wird auch bei der Finanzierung ersichtlich. Aufgrund fehlendem Budget wird die Hälfte des Vertrags freiwillig von den eigenen Mitspielern gestemmt. «Ich denke, die Spieler wissen, dass wir als Team von diesem Transfer enorm profitieren werden. Deshalb war die Bereitschaft zur Mitfinanzierung wohl so gross.»

Turbulente Reinacher Sommerpause

Während der Transfer in Reinach für gute Laune gesorgt hat, war die restliche Sommerpause der Red Lions allerdings ziemlich turbulent. Drei Vorbereitungsspiele mussten abgesagt werden, denn das Coronavirus hat das Team erwischt. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr. «Im August musste der grösste Teil in Quarantäne, zehn Spieler hat es erwischt. Auch ich war positiv, hatte aber glücklicherweise einen milderen Verlauf.»

Das Glück vom Coach hatten jedoch nicht alle Spieler: «Einige beklagten starke Symptome, zwei Spieler merken bis heute noch die Nachwirkungen. Bereits bei leichter Anstrengung steigt bei ihnen der Puls stark an, da müssen wir momentan vorsichtig sein.» Die Coronafälle haben in Reinach zu Sensibilisierung beigetragen. Gemäss Nideröst seien derweil rund drei Viertel vom Team geimpft. Tendenz steigend.



Nebenbei haben die Red Lions bereits mit Verletzungen Pech. Die neue Saison muss mit dem dritten Goalie, Brian Stucki, in Angriff genommen werden. Stammtorhüter Andrin Kunz fehlt dem Team aus beruflichen Gründen bis Oktober, Backup Marc Witschi fällt mit einer Adduktorenverletzung auf unbestimmte Zeit aus.

Dennoch, die Vorfreude auf die Debüt-Saison ist beim Trainer gross: «Die Stimmung ist gut, primär freuen sich alle, dass endlich wieder Hockey gespielt werden kann. Wenn wir es nun noch hinbekommen, dass wir nicht nur gegen grosse Gegner, sondern gegen alle Teams fokussierte Spiele abliefern, dann bin ich mir sicher, dass wir mit unserer Qualität die Playoffs erreichen werden.»