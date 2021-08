FC-Baden-Goalie Marvin Hübel über seinen Horror-Zusammenprall

1.-Liga-Fussball 15 Minuten Horror: So erlebte Baden-Goalie Marvin Hübel seinen Sportunfall Drei Brüche im Gesicht, Schmerzensschreie und Operation mit Vollnarkose – FC-Baden-Torhüter Marvin Hübel blickt auf seinen Sportunfall zurück und sagt: «Es war ein unglücklicher Zusammenprall, der im Fussball passieren kann.» Ruedi Kuhn 24.08.2021, 05.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Muss vom Platz begleitet werden: FC-Baden-Goalie Marvin Hübel verletzte sich im Cupspiel gegen Biel schwer. Alexander Wagner

Gehe ich nach dem hohen Flankenball des Gegners raus aus dem Fünfmeterraum oder bleibe ich zwischen den Pfosten stehen? Soll ich den Ball wegfausten oder abwarten? Marvin Hübel muss sich kurz vor der Pause im Cupspiel gegen Biel (2:4) innert Sekundenbruchteilen entscheiden. Der Jungprofi des FC Baden wählt die offensive Variante. Der Goalie sprintet also in Richtung Elfmeterpunkt, setzt zu einer Flugeinlage an und befördert den Ball mit beiden Fäusten aus der Gefahrenzone.