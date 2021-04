1. Liga «Für mich sind das fadenscheinige Argumente»: Baden und Wohlen ärgern sich über fehlende Anerkennung Trotz Reevaluation wird die 1. Liga weiterhin als Amateur-Betrieb eingestuft. Die Aargauer Erstligisten FC Baden und FC Wohlen können dabei die Argumentation der Covid-19-Expertengruppe nicht nachvollziehen und wünschen sich weitere Bemühungen der SFV-Abteilung «Erste Liga». Nik Dömer 11.04.2021, 10.35 Uhr

Trotz Jahresbudget von fast 400'000 Franken bleiben die beiden Aargauer Erstligisten als Amateurmannschaften eingestuft. Dani Mercier / Aargauer Zeitung

Der FC Baden und der FC Wohlen kommen weiterhin nicht vom Fleck. Nachdem es für sie zuletzt Hoffnung gab, dass die kontroverse Einstufung der 1. Liga (gilt nicht als «semi-professionell») nochmals durch einen Antrag auf Reevaluation überdacht werden könnte, wurde dieser nun von der Expertengruppe abgeschmettert.

Diese hält in ihrer Begründung fest: «Für die Expertengruppe bleibt es dabei, dass es sich nicht um eine nationale, sondern um eine überregionale Liga handelt.»

Zudem nahm die Expertengruppe auch die von der 1. Liga ausgebaute Argumentation bezüglich der Wirtschaftlichkeit zur Kenntnis. Diese überzeugte sie letztlich jedoch aber zu wenig. Auch deshalb blieb die bisherige Empfehlung stehen.

Stillstand seit einer halben Ewigkeit: Das letzte Spiel absolvierten die Aargauer Erstligisten vor rund einem halben Jahr. Dani Mercier / Aargauer Zeitung

«Können die Argumentation nicht verstehen»

Für Markus Hundsbichler, Präsident der SFV-Abteilung Erste Liga kommt dieser Entscheid nicht überraschend, dennoch kann er ihn nicht vollends nachvollziehen: «Wir sehen die 1. Liga und die Promotion League auf gleicher Ebene und haben dies auch so dargelegt. Zudem gibt es bei der 1. Liga der Frauen, die als <semi-professionell> eingestuft wurde, ebenfalls überregionale Gruppen. Entsprechend können wir die Argumentation bezüglich der nationalen Liga nicht ganz verstehen.»

Dass nur ungefähr ein Drittel aller Teams ihre Buchhaltung offen gelegt haben, hat der 1. Liga bei der Reevaluation ebenfalls nicht geholfen. In einem Schreiben, das Swiss Olympics an die Klubs verschickte, erklärte die Expertengruppe: «Insbesondere wurde auch die von der Ersten Liga ausgebaute Argumentation bezüglich der Entschädigungen von Spielern und Staff zur Kenntnis genommen. Diese überzeugte aber zu wenig, auch deshalb, weil die vorgelegten Zahlen auf den Angaben von nur ca. 15 der 42 Klubs basierten. Unter Berücksichtigung der sechs U21- Teams war demnach die Hälfte der Teams nicht gewillt, die Erste Liga in ihrer Argumentation zur Wirtschaftlichkeit der 1. Liga zu unterstützen.»

Baden und Wohlen gehören zu den 15 Teams, die ihre wirtschaftlichen Informationen zur Verfügung gestellt haben. Dani Mercier / Aargauer Zeitung

Markus Hundsbichler meint dazu: «Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass noch mehr Vereine ihre Angaben offen legen, wir haben die Klubs dazu zweimal aufgefordert. Aber wir waren am Ende auch der Meinung, dass die Angaben der 15 Klubs doch sehr repräsentativ für den Rest von der Liga sind.»

Wie es nun weitergeht, lässt Hundsbichler offen. Am Samstag findet eine ausserordentliche GV mit allen Vereinspräsidenten statt. «Wir werden weitere Bemühungen unternehmen, sofern das von den Vereinspräsidenten gewünscht wird. Allerdings müssten dann alle Vereine auch dazu bereit sein, die gewünschten Informationen zu liefern.»

«Hatten in der Promotion League das gleiche Budget»

Ein Verein, der seine Zahlen bereits geliefert hat, ist der FC Baden. Gebracht hat es trotzdem nichts. Präsident Heinz Gassmann bedauert entsprechend den Entscheid der Expertengruppe: «Für mich sind das fadenscheinige Argumente, die wir zu hören bekommen. Ich stelle mir da schon die Frage, warum bei uns im Spielbetrieb plötzlich die Zahlen so wichtig sind und habe auch meine Zweifel daran, ob diese bei den Frauen in der 1. Liga oder bei der Promotion League irgendeine Rolle gespielt haben.»

Heinz Gassmann kann die Argumentation der Expertengruppe nicht nachvollziehen.

Sandra Ardizzone / SPO

Auch beim FC Wohlen sorgt die Mitteilung von Swiss Olympic für Kopfschütteln: «Klar, wir haben uns selbst ein Ei gelegt. Es hätten mehr Vereine ihre Zahlen liefern müssen. Aber für mich ist das eine Ausrede. Jeder, der sich ein bisschen auskennt, der weiss, dass der finanzielle Unterschied zwischen der Promotion League und der 1. Liga mit ein paar wenigen Ausnahmen kaum vorhanden ist», betont André Richner.

Für den Wohlener Präsident wirkt es so, als ob sich die Expertengruppe nicht wirklich mit der Liga auseinandersetzen möchte. «Wir hatten vor zwei Jahren in der Promotion League mit ungefähr 950'000 CHF das gleiche Jahresbudget wie in dieser Saison. Rund 40 Prozent davon fliessen in die 1. Mannschaft. Damit befinden wir uns ungefähr im finanziellen Mittelfeld aller 42 Vereine der 1. Liga.»

Ohne sportlich erfolgreiche 1. Mannschaft würde der FC Wohlen einige Donatoren verlieren. Dani Mercier / Aargauer Zeitung

Richner ist es dabei wichtig zu betonten, dass die 1. Mannschaft für den gesamten Verein von essentieller Bedeutung ist: «Wenn wir kein starkes Fanionteam hätten, wären die finanziellen Mittel in diesem Rahmen nicht vorhanden. Wir würden einige Donatoren verlieren. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir wieder spielen können», erklärt der Präsident.

Entsprechend sind sich die beiden Aargauer Erstligisten einig: Man wünscht sich vom Präsidium der SFV-Abteilung Erste Liga weitere Bemühungen, um die «semi-professionelle»-Anerkennung doch noch zu erhalten. Nicht zuletzt, weil die Aussicht auf Lockerungen am 14. April in den letzten Tagen getrübt worden sind.