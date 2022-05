Luiyi Lugo: Wohlens Topstürmer will endlich aufsteigen

1. Liga Neuer Anlauf mit neuem Selbstvertrauen: Wohlens Topstürmer will seine Saison mit dem Aufstieg krönen Luiyi Lugo hat beim FC Wohlen endlich so richtig eingeschlagen. Nun will der Goalgetter endlich auch die Aufstiegsrunde meistern. Vor dem Spiel am Mittwoch gegen den FC Bulle (wir tickern live ab 20:00 Uhr) erklärt er, warum die Wohler reif für die Promotion League sind. Nik Dömer Jetzt kommentieren 31.05.2022, 21.15 Uhr

Alle 68 Minuten schiesst Luiyi Lugo ein Tor für den FC Wohlen. freshfocus

Vor dem ersten Spiel der Aufstiegsrunde am kommenden Mittwoch bewegt beim FC Wohlen eine grosse Frage: Wie steht es um Toptorschütze Luiyi Lugo? Der 19-Tore-Mann stieg nach einer zähen Grippe zu früh ins Training ein und holte sich eine hartnäckige Zerrung. Vier Spiele konnte er deshalb im Endspurt nicht bestreiten.

Zum Glück kann Lugo aber nun nach seinem 63-Minuten-Einsatz gegen den FC Münsingen definitiv Entwarnung geben: «Ich konnte befreit auflaufen und fühle mich fit. Seit einer Woche trainiere ich auch wieder normal, ich bin bereit für die Partie gegen den FC Bulle.»

«Die beiden Aargauer Vereine gehören schon längst in die Promotion League»

Lugo ist sogar noch mehr als bereit, Lugo ist heiss auf die Aufstiegsspiele. Nach der verkorksten Saison 2020/21 kann der 28-Jährige mit dem FC Wohlen zum ersten Mal einen Anlauf nehmen, um in der Promotion League zu landen: «Ich stand schon dreimal mit dem FC Baden in der Aufstiegsrunde, dabei hat es aber nie gereicht. Nun darf ich mit Wohlen einen neuen Anlauf nehmen und will dieses Kunststück endlich schaffen. Die beiden Aargauer Vereine gehören für mich schon längst in die Promotion League.»

Lugo absolvierte bereits mit dem YF Juventus eine Saison in der Promotion League, nun möchte er mit dem FC Wohlen dorthin zurückkehren. freshfocus

Dabei will Lugo auch nichts von Nervosität wissen, weil er bereits ein paar Mal gescheitert ist: «Beim letzten Versuch war ich sechs Jahre jünger. Ich bin inzwischen gereift und habe gelernt mit Rückschlägen umzugehen. Gerade auch in dieser Saison habe ich bewiesen, dass ich mich nicht unterkriegen lasse.»

Tatsächlich spielt Lugo eine aussergewöhnliche Saison. Womöglich ist es die beste Spielzeit seiner Karriere, obwohl er nur knapp über 50 Prozent aller möglichen Einsatzminuten absolvieren konnte. Zwar steht ihm von der Ausbeute her Patrik Gjidoda vom FC Schötz (22 Treffer) vor der Sonne, doch was die Effizienz anbelangt (Lugo trifft alle 68 Minuten im Schnitt) macht ihm in der 1. Liga keiner was vor.

Für Luiyi Lugo gehören der FC Wohlen und der FC Baden in die Promotion League. Dani Mercier / Aargauer Zeitung

Der Wohler Offensivkünstler betont dazu: «Wir waren von Anfang an im Flow und sind dominant aufgetreten, das macht dir das Leben als Stürmer natürlich einfacher. Ausserdem funktionierte die Abstimmung mit Davide Giampà besser. Wir kennen uns zwar bereits schon seit der Jugend, doch wir brauchten ein bisschen, bis die Abläufe wieder funktionierten.»

Lugo ist sich sogar sicher, es wäre garantiert noch mehr dringelegen in dieser Saison: «Ich war zu Beginn noch nicht richtig fit und hatte mit den Hamstrings zu kämpfen, deshalb reichte es oft nur für Teileinsätze. In der Rückrunde kam dann die nächste Verletzung, solche Dinge können dich als Stürmer auch das Selbstvertrauen kosten, doch ich habe gelernt damit umzugehen.»

Der Ehrgeiz von Ryszard Komornicki

Im Rückblick auf die Saison des FC Wohlen gerät Lugo auch ins Schwärmen über den neuen Trainer. Ryszard Komornicki übernahm das Team kurz vor der Saison und hatte auf Anhieb Erfolg: «Ryszard hat grossen Anteil daran, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt hat. Sein Selbstvertrauen färbt auf uns ab. Er ist sehr ehrgeizig, fleissig und will immer gewinnen. Wir arbeiten unter ihm sehr professionell. Dadurch konnten wir auch viele Verletzungen besser kompensieren als in der Vergangenheit.»

Trainer Ryszard Komornicki hat den FC Wohlen professionalisiert. Sandra Ardizzone / SPO

Entsprechend gibt sich Lugo optimistisch vor dem Duell gegen Bulle: «Wir treffen auf Westschweizer, das sind in der Regel immer sehr physische Duelle. Aber ich muss ehrlich sein, wir kennen sie nicht sehr gut. Zum Glück haben wir einen Trainer, der sich akribisch vorbereitet und nichts dem Zufall überlassen wird.»

Der Stürmer ergänzt: «Nebenbei haben wir eine reife Mannschaft und die meisten Leistungsträger sind fit. Wir sind eingespielt und müssen keine grossen Umstellungen machen. Wenn es darauf ankommt, werden wir noch eine Schippe drauflegen können.»

