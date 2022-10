Was Hockeyfans vom ersten Aargau-Derby der Saison erwarten können

1. Liga Eishockey «Von Jahr zu Jahr wird das Derby intensiver»: Was die Hockeyfans vom ersten Aargauer Derby der Saison erwarten können Am Samstagabend ist es so weit. Das erste Aargauer Eishockey-Derby der Saison steht vor der Tür. Wir sprachen mit dem neuen Red Lions-Trainer Christof Amsler und dem langjährigen Argovia Stars Coach Roger Gerber über das einzigartige Spiel in der 1. Liga. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch diesen Samstag können sich die Fans auf Emotionen im Aargauer Derby freuen. Claudio Thoma / freshfocus

Nachdem letzte Woche die Tessiner in der National League dran waren, diese Woche Olten und Langenthal sich in der Swiss League duellieren, steht es am Samstag auch im Aargau in der 1. Liga auf dem Programm: Das Eishockey-Derby. Die Argovia Stars empfangen die Red Lions aus Reinach für das erste Aargauer Derby der Saison.

Ein Derby beinhaltet Freude, Respekt und Emotionen. Das erwartet auch Roger Gerber, der langjährige Trainer von Argovia Stars: «Die Vorfreude ist wie jedes Jahr sehr gross. Es ist ein Highlight ein Derby spielen zu dürfen.» Rund 20 Kilometer südlich sieht dies ein wenig anders aus. Dort ist Christof Amsler mit den Red Lions Reinach das erste Mal an einem Aargauer-Derby dabei. «Die Vorfreude war am Anfang der Woche noch nicht da», sagt er. Dies habe unter anderem mit der langen Verletzungsliste der Mannschaft zu tun.

Lange Verletztenliste in Reinach

Es ist die erste Saison bei Reinach für Coach Christof Amsler. zvg

Aktuell hat Amsler wegen acht Verletzten wenig Spieler zur Verfügung. «Das habe ich in dieser Form noch nie erlebt», sagt Amsler nachdenklich. Seit dem Saisonstart beschäftigt die Red Lions vor jedem Training und Spiel die gleiche Frage: «Bringen wir genügend Spieler zusammen?» Deshalb schaue der Klub mit Sportchef Daniel Zeber, dass sie mit B-Lizenzen den Spielbetrieb sichern können, sagt er.

Die Argovia Stars stehen hingegen genügend Spieler zur Verfügung, doch sie hatten erst kürzlich einen Umbruch im Team und verloren routinierte Spieler. «Wir haben die jüngste Mannschaft der Liga», weiss Gerber. Deshalb ist ihm auch bewusst: «Die Red Lions sind routinierter als wir.»

Kampf und die Nummer eins des Kantons

Ein Team mit vielen Verletzten und ein Team mit wenig Routiniers stehen sich also am Samstag gegenüber. Das macht das Duell der beiden Erstligisten umso spannender. Interessant ist die Ausgangslage auch mit Blick auf die Tabelle. Während Reinach nach fünf Spielen auf dem 4. Platz weilt, liegt Aarau auf Platz 8. Beide Teams konnten bereits siegen, doch ein Erfolg am Wochenende gegen den Kantonsrivalen, würde nicht nur Punkte bringen, sondern auch einen inoffiziellen Titel: die Nummer 1 im Aargauer Eishockey.

Trotzdem bereiten sich beide Mannschaften wie gegen jeden Gegner auf das Spiel vor. «Wir nehmen Training für Training, Spiel für Spiel», sagt der Wynentaler-Coach. Bei den Aarauern sei dies gleich.

Die Derbys wurden ausgeglichener

In den ersten Jahren dominierten die Argovia Stars die Derbys. Heute sind die Spiele ausgeglichener geworden. «Reinach hat uns immer wieder ein Bein gestellt», sagt Gerber. Zu dem gewannen die Wynentaler in der letzten Saison beide Derbys. «Sie wollen uns die Nummer 1 im Kanton streitig machen», sagt er und lacht. Das sei alles in den Köpfen des Vereins und im Team verankert. Sobald man sich selbst Druck aufsetze, werde es automatisch emotionaler, weiss er und fügt hinzu:

«Deshalb versuche ich den Spielern den Druck vor dem Derby wegzunehmen.»

Roger Gerber bestreitet nun seine vierte Saison mit den Argovia Stars. Henry Muchenberger

«Von Jahr zu Jahr wird das Derby intensiver», bemerkt Gerber. Es sei zu dem ein spezieller Match. Die Rivalität hat bei Amsler auf der anderen Seite nicht so einen hohen Stellenwert:

«Wenn wir uns am Schluss beide für die Playoffs qualifizieren, spielt es mir auch keine Rolle, wenn die Argovia Stars vor uns in der Tabelle sind.»

Denn die Reinacher wären froh, wenn es überhaupt zur erstmaligen Playoff-Qualifikation reichen würde. Auch für ihn sei ein Derby ein spezielles Spiel. Trotzdem gibt er zu: «Für mich als Baselbieter ist das schwierig einzuschätzen. Deshalb ist das Aargauer Derby aus meiner Sicht ein Spiel wie jedes andere.» Die Wynentaler wollen an ihre Leistungsgrenze gehen und Punkte sammeln. Dafür verrät Amsler seinen Plan: «Wir müssen uns alles hart erarbeiten und diszipliniert auftreten.»

Gerber von den Argovia Stars sagt: «Natürlich wollen wir das Derby gewinnen und die Nummer eins des Kantons Aargau sein, aber das will der Gegner auch.» Sie würden mit Freude ins Spiel gehen und schauen was der Gegner ihnen biete. «Es ist ein Spiel auf dem Weg unserer Entwicklung», fügt er hinzu. Doch ihm sei trotzdem wichtig, Reinach grossen Respekt zu zollen.

Spätestens am Samstagabend ist klar, welcher Klub das Derby für sich entscheidet und so die Nummer 1 im Aargau ist.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen