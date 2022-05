1. Liga: Trifft der FC Baden im Aufstiegskampf auf den FC Wohlen?

1. Liga Aufstiegskampf in der 1. Liga: Kommt es zum Derby zwischen Baden und Wohlen? Noch drei Partien, dann geht es für den FC Wohlen sowie den FC Baden in die entscheidenden Phase der Saison. Die Form beider Teams stimmt optimistisch, die Trainer bleiben dennoch demütig. Nik Dömer Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Zuletzt fand das Derby zwischen Baden und Wohlen im September 2020 statt. Dani Mercier

Es sieht gut aus für den FC Baden und den FC Wohlen: Drei Spieltage vor Ende des regulären Spielbetriebs stehen beide Aargauer Erstligisten kurz davor, sich das Ticket für die Aufstiegsspiele zu sichern.

Die Situation lädt zur Rechnerei ein. Wöchentlich verändert sich der mögliche Gegner in den Aufstiegsspielen. Hätte man den Stand vor einer Woche genommen, dann wären sich der FC Wohlen und der FC Baden plötzlich in der ersten Runde der Aufstiegsspiele gegenübergestanden.

So funktionieren die Aufstiegsspiele Insgesamt acht Mannschaften aus drei 1.-Liga-Gruppen schaffen den Einzug in die Aufstiegsspiele. Während in allen Gruppen Platz 1 und 2 zur Teilnahme führt, werden auch die zwei punktbesten Gruppendritten mit einem Ticket belohnt. Die Zuteilung für die erste Runde der Aufstiegsspiele ist verzwickt. Die zwei besten Gruppenersten erhalten einen Gruppendritten. Im Optimalfall trifft der beste Gruppenerste auf den schlechtesten Dritten. Kommen die Teams jedoch aus derselben Gruppe, muss der Gegner getauscht werden. Selbiges passiert auch beim beim dritten Gruppensieger. Dieser spielt gegen den schlechtesten Zweiten, sofern dieser nicht der gleichen Gruppe angehört, sonst spielt er gegen den zweitschlechtesten Zweiten. Die übrigen Zweiten spielen gegeneinander. Mit jeweiligem Hin- und Rückspiel wird um den Einzug in die Finalrunde gespielt. Die beiden Paarungen der letzten vier Teams werden anschliessend ausgelost. Danach kommt es erneut zu einem Hin- und Rückspiel. Wer diese Runde erneut übersteht, steigt auf.

Ein Derby im Kampf um den Aufstieg? Klingt verlockend, doch Ryszard Komornicki hat wenig Interesse daran. «Wäre doch viel besser, wenn wir gemeinsam mit Baden aufstiegen und dann ein Derby in der Promotion League hätten», betont der Trainer des FC Wohlen.

«Wenn wir auf Baden in den Aufstiegsspielen treffen würden, wäre das schade für sie. Dann müssten wir ihre Saison beenden», ergänzt Komornicki lächelnd.

Ryszard Komornicki wünscht sich, dass beide Aargauer Erstligisten aufsteigen. José R. Martinez

Generell möchte der Wohlen-Trainer den Fokus aber noch nicht auf die Aufstiegsspiele richten. Noch haben seine Schützlinge gegen Luzern (U21), Delémont und Münsingen drei wichtige Hausaufgaben zu erledigen: «Ich will, dass wir demütig bleiben. Am Wochenende haben wir die erste Chance, um das Ticket zu lösen. Nur das darf momentan zählen.»

Bei Wohlen ist nicht alles Gold, was glänzt

Dennoch, der FC Wohlen hat guten Grund für Optimismus. Seit dem zweiten Spiel der Rückrunde sind die Freiämter ungeschlagen. Sechs Siege und zwei Unentschieden wurden verbucht. Damit führt der FCW die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung auf den GC Nachwuchs an.

Für Komornicki ist aber nicht alles Gold, was glänzt. «Es ist nicht immer so locker, wie es aussieht. Wir hatten immer wieder empfindliche Ausfälle. Zuletzt gingen mir die Offensivspieler aus. Thomas Schiavano hat sich die Bänder gerissen, Lugo Luiyi hat muskuläre Probleme und Luigi Milicaj war gesperrt. Zum Glück kann Davide Giampa schöne Freistösse schiessen, sonst hätten wir das letzte Spiel gegen Höngg nicht gewonnen.»

Luiyi Lugo (Nr. 11) ist für den FC Wohlen unverzichtbar. Dani Mercier

Es gibt jedoch auch Entwicklungen, die dem Trainer gefallen. Die Mannschaft verteidigt sehr solidarisch und erfolgreich. Seit der Niederlage beim ersten Spiel der Rückrunde kassierten die Freiämter nur noch vier Gegentreffer.

Nebenbei wird Luiyi Lugo wohl bald wieder einsatzbereit sein. «Er nimmt nächste Woche wieder das Training auf. Das ist schon sehr wichtig. Er hat nur knapp die Hälfte aller Partien in dieser Saison absolviert und dabei trotzdem 17 Dinger verbucht. Wir brauchen ihn für die Aufstiegsspiele in fitter Verfassung.»

«In den Aufstiegsspielen gibt es keine leichten Gegner»

Der FC Baden ist mit drei Niederlagen in den ersten vier Partien denkbar unglücklich ins neue Jahr gestartet. Acht Punkte betrug zwischenzeitlich der Rückstand auf den erstplatzierten FC Paradiso. Inzwischen ist der Rückstand auf einen Zähler geschmolzen. Der FC Baden hat sich im genau richtigen Moment wieder gefangen.

Trainer Ranko Jakovljevic machte zu Beginn der Rückrunde mit dem FC Baden eine schwierige Phase durch. Alexander Wagner

«Manchmal lässt sich der Fussball nicht logisch erklären. Wir hatten nach einer tollen Hinrunde mit ein paar Ausfällen zu kämpfen. Dann verloren wir plötzlich unser Selbstverständnis. Das war mental eine grosse Herausforderung für die Spieler. Alle würden gerne aufstiegen, das ist bei uns kein Geheimnis», betont Trainer Ranko Jakovljevic.

Den Turnaround ist den Badener vor fünf Partien gegen Linth 04 gelungen. «Ich sagte zu den Spielern, dass sie ab sofort jede Partie wie ein Cupspiel sehen müssen. Die Lage war damals sehr prekär. Aber die Jungs haben es geschnallt. Wir spielten darauf Unentschieden, anschliessend reihten wir vier Siege in Serie.»

Vier Siege in Serie: Der FC Baden hat derzeit einen Lauf. Alexander Wagner

Nun bleiben dem FC Baden noch drei Partien, um sich Platz 1 zurückzuerobern. Zuerst warten Team Ticino und Wettswil-Bonstetten, dann könnte es am letzten Spieltag zum Showdown gegen Paradiso kommen.

Doch Jakovljevic möchte dieses Spiel nicht zu schwer gewichten: «Schlussendlich zählt nur, dass wir irgendwie in die Aufstiegsspiele kommen. Ab dann gibt es keine leichten Gegner mehr. Die Ergebnisse aus der Saison spielen dann keine Rolle mehr. Viel wichtiger ist der moralische Zustand der Mannschaft, damit sie mit dem Druck klar kommt. Es gab in der Vergangenheit schon einige Teams, die während der Saison dominiert haben und dann in diesem Modus gescheitert sind.»

Entsprechend richtet Jakovljevic den Fokus auf das kommende Wochenende: «Wenn wir gegen das Team Ticino gewinnen, haben wir das Ticket praktisch gelöst. Das ist das Einzige, was momentan zählen darf.»

