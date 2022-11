2:2-Unentschieden: FC Wohlen holt in Münsingen einen Punkt

1. Liga «Mir fehlten die Optionen, um für den nötigen Input zu sorgen»: Eine schwierige Hinrunde endet für den FC Wohlen mit einem Remis in Münsingen Im letzten Spiel der Hinrunde holt der FC Wohlen mit einem 2:2-Unentschieden einen Punkt beim FC Münsingen. Sämtliche Tore fallen dabei im ersten Durchgang. Lulzim Aliu und Nathan Tayey treffen für die Wohler. Nik Dömer 27.11.2022, 18.47 Uhr

Der FC Wohlen verabschiedet sich mit einer guten Leistung in die Winterpause. Michael Buholzer

Auswärts beim FC Münsingen verbucht der FC Wohlen zum vierten Mal in dieser Saison ein Unentschieden. In der letzten Meisterschaftsrunde des Jahres geht die Mannschaft von Ryszard Komornicki im Kanton Bern mit einem 2:2-Unentschieden vom Platz.

Die Wohler starteten dabei besser in die Partie und gingen schon früh durch Lulzim Aliu in der 10. Minute in Führung. Anschliessen fiel der FCW aber zurück in alte Muster und liess bei der Defensivarbeit die nötige Aggressivität vermissen. In der Folge gelang dem Gastgeber durch Albert Spahiu (17. Minute) und Markus Hubacher (38. Minute) ein Doppelschlag.

Nathan Tayey verbuchte gegen Münsingen sein achtes Saisontor – er ist damit der beste Skorer des FC Wohlen. Alexander Wagner

Die Komornicki-Elf zeigte darauf jedoch Moral und kämpfte sich zurück in die Partie. Die pfeilschnelle Nathan Tayey besorgte kurz vor der Pause den verdienten Ausgleich. Nach dem Wiederanpfiff flachte die Partie etwas ab. Bei beiden Teams machte sich die lange Saison bemerkbar. Am Ende stand ein gerechtes 2:2-Schlussresultat auf der Anzeigetafel des Sportplatzes Sandreutenen.

«Meine Mannschaft hat alles gegeben»

Trainer Ryszard Komornicki war mit seinen Schützlingen nach dem Schlusspfiff zufrieden: «Das Spiel war ein Auf und Ab. Mit ein bisschen mehr Glück gewinnen wir die Partie am Ende noch. Ich denke, man hat beiden Teams auch angemerkt, dass die Hinrunde ihr Tribut gefordert hat. In der Offensive fehlten mir die Optionen, um von der Bank für den nötigen Input zu sorgen. Deshalb geht das Unentschieden für mich schon in Ordnung, meine Mannschaft hat alles gegeben.»

Trainer Ryszard Komornicki möchte im Winter ein paar punktuelle Verstärkungen besorgen. Alexander Wagner

Mit dem Punkt kann sich der FC Wohlen um einen Platz verbessern, Rang 10 nach absolvierter Hinrunde dürfte jedoch kaum für grosse Euphorie beim Freiämter Traditionsklub sorgen. Komornicki geht aber dennoch mit einem guten Gefühl in die Winterpause: «Es war eine ganz schwierige Hinrunde mit einigen Tiefschlägen. Aber man darf bei der Analyse nicht vergessen, dass wir hier eine komplett neue Mannschaft aufbauen. Und dabei sehe ich die Fortschritte. Wir sind im Verlauf kompakter geworden, die Defensive hat sich stabilisiert und bei einigen Spielern sehe ich individuell eine positive Entwicklung.»

Der Trainer wünscht sich Verstärkung

Geht es nach dem Gusto des Trainers müssen in der Winterpause aber dennoch einige Anpassungen im Kader getätigt werden. «Ich brauche im Sturm mehr Optionen. Aufgrund der schweren Verletzung von Nathan Kisisa habe ich derweil nur noch den 17-jährigen Alessandro Vogt als Option. Er macht seine Aufgabe sehr gut, aber um unseren Ansprüchen gerecht zu werden, müssen wir schon noch einen dritten Stürmer haben.»

09.11.2022; Wohlen; Fussball Schweizer Cup - FC Wohlen - Servette FC; Alessandro Vogt (Wohlen) jubelt nach dem Tor zum 1:0 (Daniela Frutiger/freshfocus) Daniela Frutiger/Freshfocus / Daniela Frutiger/freshfocus

Nebenbei sieht Komornicki auch noch in der Defensive Bedarf: «Wir müssen die Goalie-Situation bei uns genau anschauen. Zuletzt war mit Cédric Künzli unser U23-Torhüter im Einsatz, da unser Stammgoalie Anton Sytnykov seit dem Servette-Spiel verletzt ist. Nebenbei hätte ich gerne in der Innenverteidigung oder auf der 6er-Position Verstärkung. Am liebsten einen linksfüssigen Spieler, ausser Anatoly Kozlenko haben wir nämlich keinen Linksfuss im Kader.»