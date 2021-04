Otto H. Suhner Aargauer Unternehmerlegende sagt: «Ich habe jahrelang so viel gearbeitet, dass viele Freundschaften verloren gingen» Otto H. Suhner gehörte über Jahre zu den einflussreichsten Unternehmern des Kantons Aargau. Jetzt zieht er sich endgültig aus dem Geschäft zurück und gibt sein Amt als Verwaltungsratspräsident der Suhner Gruppe ab. Im Interview spricht er über Höhen und Tiefen seiner Wirkenszeit, seine Leidenschaften, das Fischen und das Skifahren, und über Einsamkeit. Sébastian Lavoyer 06.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Otto H. Suhner gehört zu den profiliertesten Unternehmern des Kantons Aargau. Sein Jahrzehntelanger Einsatz hatte einen hohen Preis: zahlreiche Freundschaften versandeten. Britta Gut

Kinderzeichnungen am White Board, Dokumente auf dem Schreibtisch, hier ein Erinnerungsstück und dort eine Auszeichnung – und mitten drin Otto H. Suhner. Unternehmer, Unternehmer und noch mal Unternehmer. Ein Mann der klaren Worte auf der grossen Bühne. Jetzt tritt er ab. Deshalb empfängt er uns zu einem letzten, langen Gespräch in seinem privaten Büro im Suhner-Triangel in Brugg, zwischen Bahngeleisen und Aarauerstrasse.

Otto Suhner, Sie treten als Verwaltungsratspräsident der Brugg Group zurück. Ihr Sohn Jürg übernimmt. Was kommt bei Ihnen?

Ich war 49 Jahre bei Suhner und 44 Jahre im Verwaltungsrat der Gruppe Brugg, davon 41 Jahre Präsident. Meine Mandate beim medizinischen Zentrum in Brugg und bei Pro Bözberg behalte ich. Zudem stehe ich gerne zur Verfügung, wenn jemand ein Anliegen hat, Hilfe braucht, Unterstützung. Und es ist mir sehr wichtig, künftig mehr fischen zu gehen. Und Skifahren. Beides mit den Grosskindern, ich habe unterdessen sieben Enkelinnen und zwei Enkel.

Sie fahren noch Ski?

Ich bin jetzt 76 und hoffe, noch bis 90 Ski fahren zu können. Es gibt nichts Schöneres als bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel über eine Bergschulter herunter zu wedeln. Das ist der beste Ersatz für den Traum vom Fliegen.

Stehen Sie noch oft auf den Ski?

Drei Wochen. So haben wir das immer gemacht in den letzten Jahren, meine Frau und ich. Und das habe ich nach Ihrem Tod so beibehalten. Mindestens die Hälfte der Enkelkinder fährt wegen mir Ski (stolzes Lachen). Ich lade die Enkel gerne auch ins Oberengadin in die Ferien ein.

Wie wichtig die Enkel sind, bleibt auch im Büro von Otto H. Suhner nicht verborgen. Er lädt sie nicht nur zum Skifahren ein, sondern sie haben auch in seinem Büro einen wichtigen Platz. Britta Gut

Und im Sommer gehen Sie fischen?

Ja, schon fast mein ganzes Leben lang. Mein Vater hat mich erstmals zum Fischen mitgenommen, als ich ein 6-jähriger Bub war. Beim Frico-Weiher draussen (schmunzelt).

Und wo fischen Sie heute?

In der Surb, der Sissle und der Aare. Und im Neuenburgersee.

Konnten Sie diese Leidenschaft an Ihre Söhne weitergeben?

Ich habe es probiert, aber mit bescheidenem Erfolg. Aber ich bearbeite jetzt die beiden Enkelsöhne. Es scheint langsam anzukommen.

Ein Bild mit Koi-Fischen im privaten Büro von Otto H. Suhner in Brugg. Das Fischen ist eine seiner grossen Leidenschaften. Britta Gut

Was ist ihr stolzester Fang?

Ein 1,15 Meter grosser Hecht, das heisst ich habe innert zwei Tagen zwei solche Prachtsexemplare aus dem Neuenburgersee gezogen. Und in der 2. Bezirksschule gelang es mir in der Beznau eine sieben­pfündige Forelle aus der Aare zu ziehen. Das ist unvergessen.

Macht es Ihnen auch Angst abzutreten?

Ich bin fürs Leben gerne operativ tätig gewesen. Da konnte ich etwas bewirken, ob bei Suhner oder bei der Brugg Group. Es ist schon okay Verwaltungsratspräsident zu sein, aber eigentlich ist das nicht so spannend wie das operative Geschäft. Diesen Schritt von der operativen auf die strategische Ebene machte ich ja schon 2014. Ich musste mich daran gewöhnen.

Damals war härter als heute?

Das kann man durchaus sagen. Es hat geholfen, mich ein bisschen umzusehen.

Wie meinen Sie das?

Ich habe den einen oder anderen Unternehmerkollegen beobachtet, der mit über 80 noch dabei war. Wenn man eine Übergabe macht, aber dann trotzdem nach wie vor alle Spesen kontrolliert, dann gewinnt man keine jungen Leute. Ich bin froh, konnten wir es regeln, wie wir es geregelt haben.

Die Suhner Holding und Brugg Group Wie alles angefangen hat und zusammenhängt Angefangen hat alles 1864 mit Otto Suhners Urgrossvater Gottlieb, einem Hammer, einem Amboss und 100 Franken auf Pump vom Schwiegervater. Er stieg ins Stickerei-Geschäft ein in Herisau, die Rezession kam in den 1880er-Jahren, er diversifizierte und kaufte ein Unternehmen das elektrische Drähte isolierte. 1896 zügelte das Unternehmen aus transporttechnischen Überlegungen von der Ostschweiz nach Brugg. Der Anfang der Kabelwerke Brugg und der heutigen Brugg Group. Otto Suhner gibt die Kontrolle im Jahr des 125-jährigen Jubiläums ab. Sein Grossvater ist Betriebsleiter der neuen Fabrik in Brugg und kauft das Unternehmen 1906 dem Urgrossvater ab. Schon kurz darauf übernimmt er sich und muss andere Familien als Geldgeber an Bord holen, in dem er eine Aktiengesellschaft gründet. Zugleich gründet er die Suhner Holding, mit der er über die Jahre Aktien der Kabelwerke zurückkaufen konnte. Seit 1992 ist Suhner wieder Mehrheitsaktionär der heutigen Brugg Group. Zusammen mit den Familien Wartmann und Merker besitzt die Familie Suhner über 80 Prozent der Aktien. Die Kabelwerke, mit denen alles begann, musste die Brugg Group an die italienische Terna verkaufen. Und doch ist Brugg immer noch stark verankert, fertigt Liftseile, Kabel für Ladestationen von Elektroautos, Schwerlast-Stahlseile oder Schutznetze aus Stahldraht. Darüber bietet die Gruppe aber auch Rohrsysteme für Fernwärme oder -kälte sowie Prozessleittechnik an.

Otto H. Suhner übergibt die Führung an seinen jüngsten Sohn Jürg. Er sagt: «Das gab es schon früher bei uns Suhners. Mein Vater war auch der Jüngste und übernahm.» Britta Gut

Und werden Sie jetzt, da Sie ganz aus dem Unternehmen austreten, still sein können?

Ich werde dann etwas machen, wenn man mich fragt. Sonst lasse ich es und es ist auch okay so. Ich glaube, das kann ich. Damit habe ich mich stark auseinandergesetzt.

Sie übergaben 2014 an Jürg, ihren jüngsten Sohn. Warum an den jüngsten?

Das gab es schon früher bei uns Suhners. Mein Vater war auch der Jüngste und übernahm. Ich dagegen war der Älteste. Aber das spielt ja eigentlich keine Rolle. Ich habe mit meinen drei Söhnen lange Gespräche geführt. Er war der, der sagte, ich will. Die beiden anderen hatten andere Ziel­setzungen.

Seit wann ist klar, dass Jürg übernimmt? Als studierter Agronom ist der Weg zum Industrie­unternehmer ja nicht gerade vorgezeichnet.

Ja, sein ursprünglicher Plan war es, den Grundhof oben auf dem Bözberg zu übernehmen. Er hatte Freude an der Landwirtschaft, der Mechanisierung, den Gerätschaften. Vor rund zehn Jahren begann sich dann herauszukristallisieren, dass er auch Interesse hat am industriellen Teil der Suhner Gruppe.

Und seine älteren Brüder?

Mein ältester Sohn Urs ist diplomierter Physiker und arbeitet jetzt im IT-Bereich einer grossen Versicherungsgesellschaft. Der mittlere, Beat, arbeitet bei einer Firma in der Innerschweiz als Verkaufsleiter und hat zugleich seine eigene Immobilienfirma, mit einer schönen Überbauung auf dem Bözberg aufgebaut.

Wie sind Sie am Unternehmen beteiligt?

Das haben wir geregelt. Das Credo war, dass der, der aktiv führt, auch die Aktienmehrheit hat. Jürgs Brüder sind nicht mehr am Unternehmen beteiligt, aber sie haben eine Lösung gefunden, wie auch ich einst eine Lösung finden musste mit meinen Geschwistern. Es wäre schön gewesen, wenn einer der Brüder Jürg unterstützt hätte. Aber es ist anders gekommen und so ist es auch in Ordnung.

Wenn Sie auf Ihre Laufbahn zurückschauen, worauf sind Sie besonders stolz?

Auf zwei Dinge. Zum einen ist es mir gelungen, dass beide Firmengruppen, die Brugg Group wie die Suhner Gruppe, gewachsen sind. Zum andern konnte ich beide schuldenfrei übergeben. Ich sage den jungen Leuten immer, als Unternehmer können dir Fehler passieren. Manchmal schreibt man rote Zahlen. Aber schaut, dass ihr unabhängig von den Banken bleibt. Dafür habe ich mein Leben lang gearbeitet.

Haben Sie schlechte Erfahrungen gemacht mit Banken?

Ich musste mehr als einmal erleben, wie es ist, wenn ein Gewitter aufzieht und man feststellt, dass man anstatt eines soliden Unterstands einen Regenschirm gemietet hat. So könnte man es sagen. Aber es gab bei den Banken auch Leute, die mich stark unterstützt haben und zu echten Freunden wurden.

Auf eines ist Otto H. Suhner besonders stolz: Er konnte seine Unternehmen schuldenfrei an Sohn Jürg übergeben. Sein Rat an junge Leute: «Schaut, dass ihr unabhängig von den Banken bleibt.» Britta Gut

Warum wollten Sie denn unabhängig sein von den Banken?

Wegen der negativen Erfahrungen. Wir hatten auch schwierige Zeiten. Und da gab es Bankvertreter, welche unser Firmenkonstrukt infrage stellten, uns dazu drängten, aus einem Familiengeschäft eine Publikumsfirma zu machen. Aber es hat sich einiges geändert, heute haben wir ein sehr konstruktives Einvernehmen mit praktisch allen Banken.

Sie waren nie verlegen Ihre Meinung zu politischen und wirtschaftlichen Ereignissen abzugeben. Was sagen Sie zum Ende der NAB?

Mein Vater war Vize-Präsident der Vorgängerbank. Ich fand es schade für den Aargau, aber als Unternehmer auch nachvollziehbar.

Bleiben wir in der Aktualität. Corona.

Das was jetzt abgeht, führt zu einem wirtschaftlichen Tsunami, ob wir wollen oder nicht. Einen Tsunami, wie wir ihn noch nie erlebt haben.

Wie hat die Suhner Gruppe dieses Jahr überstanden?

Ganz gut. Wir haben natürlich ein paar Prozent Umsatz verloren, aber wir konnten die Resultate halten. Das hat zwei Gründe. Zum einen sind wir in Nischenmärkten tätig, die weniger angeschlagen sind. Und zum anderen ist das Geschäft geprägt von Projekten, Aufträge sind für ein, zwei Jahre da.

Sie werden also die Krise erst später zu spüren bekommen.

Davon gehe ich aus. Die Zukunft ist eine riesige Herausforderung, das werden wir spüren. Diese Krise ist grösser als die Bankenkrise 2008, grösser als die Ölkrise 1974 und vielleicht auch einschneidender als die grosse Depression Ende der 20er-Jahre. Wenigstens in unseren Nachbarländern sind die Einbrüche beim Bruttoinlandprodukt 10 bis 15 Prozent. Das macht Sorgen.

Otto H. Suhner Ein Leben als Unternehmer

Im Sommer 2018 starb Otto H. Suhners Frau Heidi an Krebs. Ein schwerer Schicksalsschlag. Die Einsamkeit hat ihm während der Lockdownphasen am meisten zugesetzt. Britta Gut

Wie hat Sie die Krise persönlich getroffen?

Es war oft auch eine ziemlich einsame Zeit. Schauen Sie, in den 45 Jahren vor Corona bin ich insgesamt 350 Mal über den Atlantik geflogen, ich bin pro Jahr zwei, drei Mal in Indien, China und Australien. Dann war letzten März plötzlich Schluss. Ich war noch einmal in Rom, Dänemark und Polen. Vor wenigen Wochen erst dann ein erster Schritt zurück in die Normalität.

Was heisst das?

Ich konnte mich impfen lassen und bin danach für vier Tage geschäftlich in die USA gereist. Wissen Sie, zu einigen Mitarbeitenden, natürlich vor allem in Kaderstellungen, habe ich über die Jahre ein fast freundschaftliches Verhältnis gehabt. Ich freue mich darauf, jetzt auch Zeit zu haben, sie besuchen zu können. Rund um die Welt quasi.

Sie hatten Ihre Freunde im Unternehmen?

Die ersten fünfundzwanzig Jahre als Geschäftsführer habe ich so viel gekrampft, dass alle Freundes­kreise zu kurz kamen, da ist vieles verloren gegangen. Zugleich haben sich Beziehungen im Unter­nehmen über die Jahre intensiviert. Aber ich bin mit Ausnahme von zwei Leuten, die ich privat kenne, mit niemandem per Du im Unternehmen.

Jeden Tag erschien Otto H. Suhner mit Krawatte zur Arbeit. Jetzt hängt er sie an den Nagel. Britta Gut

Ist Ihr Sohn da auch so formell?

Die machen das doch anders (schmunzelt), das war mein Stil, meine Zeit.

Was war eigentlich die schwierigste Aufgabe, die Sie in Ihrer Zeit an der Spitze der Unternehmens­gruppe meistern mussten?

Die Triage zwischen allen Interessensgruppen. Zwischen Lieferanten, Kunden, Mitarbeitenden, Kader, Aktionären und der Öffentlichkeit. Das ist nicht einfach.

Ich dachte, Sie würden den Verkauf der Kabeldivision nennen.

Das war ein sehr schwieriger Entscheid, das stimmt. Aus der Kabeldivision ist alles hervorgegangen. Und als Familienunternehmen sind wir ja nicht nur gegenüber den Aktionären verantwortlich, sondern auch gegenüber der Geschichte und der Tradition des Unternehmens. Ich habe sogar selbst eine Offerte gemacht.

Und dann kamen die Italiener.

Dann kam Terna, ja. Und was sie boten, war für das Unternehmen und die Mitarbeitenden besser. Diese Partnerschaft ist langfristig gesehen besser und es war mir ein Anliegen, dass wir immer noch 10 Prozent Anteile haben und den Industriekabelteil herauslösen konnten. Kabel für die Elektromobilität und Windenergie haben Perspektive, das haben wir immer gesucht. Das läuft jetzt unter unseren Namen e-Connect.

Auf welchen Entscheid sind Sie bis heute stolz?

Dass wir zusammen mit den Familien Wartmann und Merker, 80 Jahre nach dem mein Grossvater die Mehrheit an den Kabelwerken verlor, diese 1992 wieder in den Aargau holen konnten. Und der Aufbau der Organisationen in den USA.

Die USA scheinen Sie sehr zu faszinieren.

Als ich mein Studium beendet hatte, wollte ich meinen Horizont erweitern. Und in den USA herrschte Aufbruchstimmung. Alle wollten dahin. Das ist heute wohl anders (schmunzelt).

Also gingen Sie. Was machten Sie?

Meine Eltern hatten sehr gute Freunde. Ich kam bei Ihnen unter, arbeitete fast zwei Jahre in einer Kabelfabrik.

Sie wurden quasi auf Ihre Aufgabe vorbereitet.

Ja, und ich legte da die Basis, um die Brugg Group Anfang der 80er-Jahre zu diversifizieren und zu internationalisieren. Anfang der 80er-Jahre gingen vier Prozent unserer Produktion in den Export, heute sind wir bei 70 Prozent. Eine riesen Lernkurve. Das Ausland tickt einfach anders. Das habe ich schon in meinen zwei Jahren in den USA gemerkt. Es duzt dich jeder, wenigstens am Anfang war das so. Mit der Zeit wurde ich von Otto zu Mr. Suhner, vielleicht hängt das mit dem Alter zusammen.

Welchen Rat geben Sie Ihrem Sohn Jürg mit auf den Weg?

In einem Unternehmen zählt nur eines: die Mitarbeiter. Ich habe ein bisschen lange gebraucht, bis ich das gemerkt habe. Aber schauen Sie, in der Regel haben Sie viele Mitbewerber. Alle haben die gleichen oder ähnliche Maschinen für die Produktion, die gleichen Vormaterialen, ähnliche EDV, die gleichen Märkte. Entscheidend ist, wer die besseren und motivierteren Mitarbeiter hat.

Wann haben Sie das erkannt?

Als junger Ingenieur war ich verliebt in die Technik. In meiner Zeit in den USA sagte ein sehr guter Freund zu mir: «Wenn du zurück in die Schweiz gehst, wirst du nicht Kabel herstellen, nicht biegsame Wellen und keine Drahtseile. Du wirst in erster Linie Leute führen und motivieren. Das ist deine Aufgabe.» Da habe ich angefangen, es zu begreifen.

Er geht mit einem Lachen: Otto H. Suhner. Jetzt freut er sich aufs Angeln mit den Enkeln und das Skifahren. Gänzlich untertauchen wird er nicht. Britta Gut

Beneiden Sie Jürg eigentlich, dass er im Gegensatz zu Ihnen ohne Schulden anfangen kann?

Das war meine Herausforderung. Er hat andere, um die ich ihn nicht beneide.

Zum Beispiel?

Die Überbelastung mit Vorschriften und Regeln. Den ganzen Papierkrieg. Nicht nur vom Staat, sondern auch unternehmensintern. Man kann einen Rapport auf einem Blatt Papier machen oder auf 40 Seiten. Die zum Teil fragwürdigen Umweltschutzauflagen.

Sie ziehen es vor, zu handeln.

Ja, deshalb bin ich Präsident von Pro Bözberg und das bin ich auch weiterhin. Wir kämpfen gegen die aktuelle Art der Waldbewirtschaftung mit Flächenhieben und Bodenverdichtung an. Waldbewirtschaftung an. Jeder Mensch sollte sich eines solchen oder ähnliches Projektes annehmen. Oder es gibt ja jetzt Unternehmen, die für jeden Auftrag einen Baum pflanzen. Wie hiessen die gleich noch?

Sie meinen Nikin.

Genau. Was die machen ist doch super. Wer als Unternehmer ein bisschen eine Ader für die Natur hat, sollte etwas unternehmen. Das leben diese jungen Leute vor. Und so ticke auch ich.

Inwiefern?

Ich habe ein GA im Sack, fahre oft nur noch Zug.

Aus Überzeugung?

Zum einen. Und weil ich es geniesse. Gerade jetzt, da die Züge fast leer sind.