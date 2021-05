Nachhaltigkeit Wie ein Aargauer Unternehmen seltene Erden aus Handys, Laptops und Co. recyceln will und warum China dabei eine kritische Rolle spielt Seltene Erden sind Metalle, die in einer digitalen Gesellschaft unverzichtbar sind. Trotzdem werden sie bis heute kaum recycelt. Das will ein PSI-Spinoff ändern. Doch es droht Gefahr von China. Sébastian Lavoyer 28.05.2021, 05.00 Uhr

Elektroschrott ist zwar Schrott, aber auch hier steckt viel wertvolles Material drin. Seltene Erden finden sich vor allem auch in Magneten, wie sie in Smartphones oder Harddisks zum Einsatz kommen.

Aladin Klieber / Keystone-SDA

Egal ob Digitalisierung oder E-Mobilität, kaum eine Hightech-Branche kommt ohne seltene Erden aus. Die aus 17 Metallen bestehende Gruppe ist für die digitale Gesellschaft unabdingbar geworden. Entsprechend ist die Nachfrage nach seltenen Erden ist in den letzten Jahren in die Höhe geschossen. Das Angebot aber ist fest in chinesischer Hand.

Derzeit kämen rund 70 bis 90 Prozent der weltweit verbrauchten seltenen Erden aus China, weil kaum jemand wettbewerbsfähig ist, also so billig abbauen kann, so Christian Ludwig, Chemiker und Titularprofessor mit dem Schwerpunkt «Behandlung und Recycling von Abfällen» am Paul Scherrer Institut (PSI) und an der École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Er spricht von einem Quasi-Monopol.

Ziel ist es, das Recycling seltener Erden zu kommerzialisieren

Christian Ludwig, EPFL-Professor und PSI-Chemiker, bei der Arbeit. Zvg / Aargauer Zeitung

In Europa gibt es - Stand heute - keine nennenswerten Vorkommen seltener Erden. Man ist also sowieso abhängig von Zulieferern aus Asien oder Amerika. Wobei dies schon bald ein Szenario der Vergangenheit sein könnte. Denn ein Aargauer Unternehmer hat sich der Kommerzialisierung des Recyclings von seltenen Erden verschrieben.

Das heisst Ajay Bhagwan Patil, Chemiker und Gründer von REMRETEch (Rare Earth Metals Recycling Technologies), dem PSI-EPFL-Spinoff in Gründung, das sich der Rückgewinnung seltener Erden verschrieben hat, fokussiert dabei vorwiegend auf zwei Bereiche: seltene Metalle in Magneten und in Leuchtmitteln wie Leuchtstoff-Lampen.

Wobei die beiden Bereiche deutlich unterschiedlich weit sind in deren Entwicklung. Die Rückgewinnung von seltenen Erden aus Leuchtstoffen sei «kommerziell noch nicht interessant», sagt Ludwig, der Patil und sein Projekt wissenschaftlich begleitet und unterstützt. Das liegt auch daran, dass die seltenen Erden sehr ähnliche chemische und physikalische Eigenschaften haben. Weil auf dem Markt aber oft sehr hohe Reinheitsgrade gefordert sind und die seltenen Metalle in ihren Anwendungen oft kombiniert auftreten, erschwert dies das Recycling wesentlich.

«Urban Mining» oder wenn Europa plötzlich seltene Erden produziert

Ajay Bhagwan Patil, CEO des PSI-Spinoffs Remretech. Zvg / Aargauer Zeitung

Anders bei den Magneten. Meist kommen dort zwei oder drei seltene Erdmetalle in Kombination zum Einsatz. «Wir können heute aus mechanisch aufbereitetem Elektroschrott Neodymium und Dysprosium (beides seltene Erden; Anm. d. Red.) in einer Reinheit zurückgewinnen, die den Anforderungen des Marktes entsprechen», sagt Patil. 99 Prozent rein, bedeutet das. Und zugleich zu Konditionen, die bei heutigen Marktpreisen kommerziell interessant sind.

Ganz einfach gesagt basiert Patils Technologie auf einem hydrometallurgischen Prozess. Dazu werden die Abfälle in einem flüssigen Medium aufgelöst und dann die seltenen Erden isoliert. «Urban Mining» nennt man das Recycling von seltenen Erden auch, weil man den Rohstoff so auch in Gebieten gewinnen kann, die keine natürlichen Vorkommen haben.

Heute wird das noch kaum gemacht. Aber die Knappheit der Ressource verlangt auch hier nach einem Kreislaufansatz. Eine Lücke die Patil und Ludwig mit ihrem Team, insgesamt arbeiten fünf Personen für REMRETEch, schliessen wollen.

Nächster Schritt: Pilotprojekte mit Gemeinden und Städten

Das Projekt wurde letztes Jahr von Switzerland Innovation (siehe unten) zusammen mit fünf weiteren Unternehmen ausgezeichnet. 85'000 Franken erhielten sie alle von der Tech4Impact-Intiative (Technologie mit Wirkung), einer Kooperation von Privatwirtschaft und Switzerland Innovation.

Ziel sei es gewesen, Unternehmen zu fördern, die mit ihren Ideen einen Beitrag zur Erreichung sechs ausgewählten Uno-Nachhaltigkeitszielen leisten können und die relativ nahe an der Marktreife stünden, sagt Raymond Cron, CEO von Switzerland Innovation.

Switzerland Innovation Tech4Impact Initiative: Auf der Suche nach neuen, bahnbrechenden Innovationen Switzerland Innovation Tech4Impact geht auf eine gemeinsame Initiative der Politik, der Schweizer Hochschulen und von 19 Firmen und Verbänden aus der Privatwirtschaft zurück und will Innovation in der Schweiz fördern. Heute ist es eine Zusammenarbeit von Privatwirtschaft, Hochschulen und öffentlicher Hand. Mit dem Förderprogramm will man nachhaltigen Technologien zum Durchbruch verhelfen. Dabei werden fünf bis sieben Projekte mit je 85'000 Franken unterstützt. Finanziert wird die Initiative von der ABB, der Credit Suisse, der Mobiliar, der Economiesuisse, Interpharma, Schindler, Swiss Re Foundation, Swisscom, UBS und Zürich Versicherungen. Letztes Jahr wurden erstmals sechs Projekte ausgezeichnet. Neben dem Recycling seltener Erden ging es dabei beispielsweise auch um die Reduzierung des Wasserverbrauchs oder erneuerbare Wärmeerzeugung. Ab heute bis zum 15. Juli können nun neue Eingaben gemacht werden. Raymond Cron, CEO von Switzerland Innovation, sagt: «Letztes Jahr wurden rund 100 Projektideen eingereicht. Es wird schwierig, das zu toppen.»

So sieht der Prototyp der Remretech-Recyclinganlage heute aus. Zvg / Aargauer Zeitung

REMRETEch hat den Schritt aus dem Labor gewagt. Auch dank der Tech4Impact-Gelder, wie Patil betont. «Jetzt geht es in einem nächsten Schritt darum, die ersten Pilotprojekte zu lancieren», sagt Patil. Geplant ist, das modulare Anlage auf einen Lastwagen zu packen und dann dorthin zu fahren, wo Abfälle mit genügend grosser Konzentration an seltenen Erden vorhanden sind. Dazu will Patil mit lokalen Partnern und Investoren zusammenarbeiten.

Von China geht eine grosse Bedrohung aus

Das Projekt ist vielversprechend. Doch noch immer steht es vor grossen Herausforderungen. Die Volatilität des Marktes ist eine der grössten. Anders gesagt, es ist kaum planbar, wie Schrott anfällt. Und die Qualität hängt wesentlich von Partnern ab. Es braucht Unterstützung. National und international.

Sollte das Recycling-Business ins Fliegen kommen, wird China, der Quasi-Monopolist, kaum einfach zuschauen, wie ihm da jemand das Geschäft streitig macht. Wie genau das Reich der Mitte reagiert, hängt dann wesentlich davon ab, als wie lukrativ es die Technologie wahrnimmt. Zugleich wäre es eine Art Ritterschlag für REMRETEch. Denn eine Reaktion Chinas wird nur dann kommen, wenn die Technologie als Konkurrenz wahrgenommen wird oder für China langfristig interessant ist.