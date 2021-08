Lenzburg So viel Deutschland steckt in der Schweizer Traditionsmarke Hero 1995 stieg der deutsche Unternehmer Arend Oetker bei der Hero ein. Heute ist die Firma fest im Familienbesitz (mit kleiner Beteiligung des Managements). Doch in der DNA des Konservenspezialisten aus Lenzburg steckt noch viel mehr Deutschland. Sébastian Lavoyer 05.08.2021, 05.00 Uhr

Arend Oetker (rechts) mit seiner Frau Brigitte (ganz links) und drei von insgesamt fünf Kindern (direkt neben Oetker senior steht Sohn Leopold, der seine Geschwister unterdessen im Hero-Verwaltungsrat vertritt) beim Besuch der Hero-Ausstellung im Burghaldemuseum im November 2011.

Vor über 25 Jahren stieg Arend Oetker bei Hero ein. Damals war das Traditionsunternehmen noch kotiert. 2003 aber entschloss sich die Familie Oetker, das Unternehmen von der Börse zu nehmen. Unterdessen ist es via Schwartau International zu 99 Prozent im Besitz der Familie Oetker. Die restlichen Aktien sind im Besitz des Managements.

Die Marke Dr. Oetker, vor allem bekannt für Fertigpizzas und Zuckerdekorationen für Kuchen und Torten, geht auf die gleiche Familie zurück, gehört jedoch Cousins von Arend Oetker und hat mit Hero nichts zu tun. Der heute 82-jährige Patron hat fünf Kinder. Er trat schon 2013 aus dem Verwaltungsrat (VR) der Hero zurück, seither ist die Familie durch seinen Sohn Leopold im VR der Hero-Gruppe vertreten.

Kurzfristige Gewinne interessieren die Besitzerfamilie nicht

«Die Familie ist sehr involviert, wenn es um die Strategie geht, um die Werte des Unternehmens, aber nicht im Tagesgeschäft», erzählt Hero-CEO Rob Versloot.

Rund achtmal im Jahr hat er Kontakt mit der Besitzerfamilie. Zweimal besuche er sie durchschnittlich in Berlin, wo sie wohnen. Dazu kommen drei VR-Sitzungen pro Jahr in Lenzburg und eine weitere an einem von insgesamt 19 Standorten auf der ganzen Welt. Versloot: «Sie sind Langzeitaktionäre. Es geht ihnen nicht um kurzfristige Gewinne, sondern darum, die Firma zu entwickeln.»

Obwohl der Umsatzanteil der Hero Schweiz am weltweiten Gesamtumsatz der Gruppe abgenommen hat, gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass die Familie Oetker Pläne hätte, den Hauptsitz aus Lenzburg abzuziehen. Versloot sagt: «Unsere Aktionäre schätzen die Tradition von Hero sehr.» Das liegt auch an den Vorteilen, die die Schweiz Unternehmen bietet. Von der politischen Stabilität über tiefe Unternehmenssteuern bis hin zur Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte.

Es waren zwei Deutsche, die 1886 am Anfang von Hero standen

So sehr Hero als Schweizer Kulturgut betrachtet wird, gegründet wurde das Unternehmen 1886 von zwei Deutschen, den ehemaligen Schulkameraden Gustav Henckell und Gustav Zeiler, unter dem Namen «Conservenfabrik Lenzburg, Henckel & Zeiler». Henckell brachte Erfahrung aus dem Bereich Konserven mit, Zeiler war Obstbauer.

Der deutsche Hero-Gründer Gustav Henckell wurde in Lenzburg mit einer nach ihm benannten Strasse geehrt.

Zeiler stirbt nur drei Jahre nach der Gründung des Unternehmens. Neuer Teilhaber wird Carl Roth, der Schwiegersohn des damaligen Verwaltungsratspräsidenten Oberst Saxer. Das Unternehmen erhält den neuen Namen «Henckell & Roth», aus dem letztlich der Name Hero entsteht.