Stadtpolizei Baden: Nach Anruf 55 Minuten in der Warteschleife

Zwischenruf «Einen Moment bitte» – das können 55 Minuten sein: Was passieren kann, wenn man die Stadtpolizei Baden anruft Wer die Badener Notrufnummer wählt, sollte besser keinen Notruf haben. Dafür Geduld mitbringen. Eine Glosse. 03.11.2022, 05.00 Uhr

55 Minuten durchgehalten, dann abgehängt: Anruf bei der Stadtpolizei Baden. HO

Die Nummer ist auf Google schnell gefunden und ebenso schnell gewählt: 056 200 82 40. Es wird wohl auch schnell abgenommen, denn es handelt sich um den Anschluss der Stadtpolizei Baden. Tatsächlich, eine freundliche Stimme meldet sich subito:

«Einen Moment bitte, Ihr Anruf wird so schnell wie möglich persönlich entgegengenommen.»

Eine Minute, zwei Minuten. Kein Problem. Das Anliegen des Anrufers ist nicht superdringend. Eine beruhigende Melodie, dann wieder die Stimme: «Es sind nach wie vor alle Mitarbeitenden im Gespräch.» Man kennt diese Durchsagen von Telekomanbietern und Krankenkassen, aber nun sind doch schon fünf Minuten vergangen.

Dann wechselt die Stimme auf Englisch: «Welcome to the city of Baden, we will be right here for you.» Nun wird der Anrufer unsicher. Hat er wirklich die Polizeinummer gewählt? Oder eine allgemeine Verwaltungsnummer? Er googelt auf seinem Laptop nun anders rum, mit der Telefonnummer im Suchfeld. Es stimmt: Sie ist auf «baden.ch» unter «Notrufnummern» aufgeführt, für Polizei und auch Feuerwehr. Dranbleiben!

10 Minuten, 11 Minuten. «You may of course wait until someone is available or try later.» Aha, man darf dranbleiben oder später nochmal versuchen. Aber aufgeben, jetzt? Es ist wie in der Warteschlange vor einem Imbissstand am Bäderfest: Man kehrt nicht um, sonst wäre die investierte Zeit verloren.

15 Minuten, 16 Minuten. Deutsch, Englisch... Man stellt das Handy auf Lautsprecher und arbeitet daneben am Laptop ein paar Emails ab. 25 Minuten, 30 Minuten. Durchhalten! 40, 50, 55 Minuten... Der nächste Termin rückt näher. Laptop zuklappen, Anruf beenden. «Try later.» Superdringend ist es ja nicht. (pmü)