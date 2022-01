So hoch war die Zuwanderung 2021

Trotz Corona «Die hohe Zuwanderung führt zu übervollen Strassen und Zügen»: SVP prüft neue Initiative Die SVP prüft eine neue Initiative gegen Zuwanderung. Andere Parteien wollen Massnahmen für höhere Arbeitspensen der Frauen. Francesco Benini 1 Kommentar 17.01.2022, 05.00 Uhr

«Die hohe Zuwanderung führt zu übervollen Strassen und Zügen», sagt die SVP. Chris Iseli / AGR

Offiziell beglaubigt sind die Daten des Monats Dezember noch nicht. Daniel Bach, Sprecher des Staatssekretariats für Migration, erklärt aber, dass die Nettozuwanderung in die Schweiz im vergangenen Jahr bei rund 61'500 Personen gelegen habe.

Nettozuwanderung bedeutet die Zahl der Zugezogenen abzüglich der Zahl der Menschen, die das Land verlassen haben. Die Daten des Staatssekretariats für Migration unterscheiden sich von jenen des Bundesamts für Statistik, weil die beiden Ämter verschiedene Bemessungskriterien anwenden. Mit 61'500 Personen war die Nettozuwanderung in die Schweiz 2021 fast gleich hoch wie im Vorjahr. In den drei Jahren zuvor lag sie etwas tiefer; von 2011 bis 2015 betrug sie über 70'000, im Jahr 2013 erreichte sie 81'000.

Von wo kommen die Zuwanderer? Deutschland steht klar an der Spitze mit etwas über 20'000 Zuzügern, dahinter Italien und Frankreich mit je rund 15'000, dann folgen Spanien mit Portugal.

Die Branche, die weitaus am meisten Arbeitskräfte anzieht, ist in der Statistik mit «Planung, Beratung, Informatik» angegeben. Die Schweiz braucht Computerfachleute. Es folgen: Gastgewerbe, Unterrichtswesen, Gesundheitswesen.

SVP liebäugelt mit neuer Initiative

Wie reagieren die Parteien? Nach Ansicht der SVP ist die Zuwanderung viel zu hoch. Die anderen Parteien beschäftigen sich mit einer anderen Frage: Wie vermeidet die Schweiz, dass bald viele offene Stellen nicht mehr besetzt werden können?

SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi sagt: «Die hohe Zuwanderung führt zu übervollen Strassen und Zügen, zu explodierenden Mieten, zur Verdrängung von Schweizer Angestellten auf dem Arbeitsmarkt, zu Lohndruck, zur Belastung der Sozialwerke – und zu hoher Ausländerkriminalität, vor allem im Asylwesen.»

SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi Ralph Ribi

Aeschi kritisiert, dass die eigenständige Steuerung der Zuwanderung, wie sie das Stimmvolk 2014 beschlossen habe, noch immer nicht umgesetzt sei. Das müsse sich ändern. «Ich will dieses Thema zur Priorität der SVP machen im Hinblick auf das Wahljahr 2023.»

Der Schweiz droht ein Mangel an Arbeitskräften

In der SVP diskutieren Exponenten darüber, ob die Partei eine neue Volksinitiative zur Begrenzung der Zuwanderung lancieren solle. Die SVP würde sich damit einem Kernthema zuwenden. In der Partei zweifeln einige, ob die von Präsident Marco Chiesa initiierte Polemik gegen die Städte die Sympathisanten der SVP aufzurütteln vermag.

Seit der Annahme der «Masseneinwanderungsinitiative» im Jahr 2014 hat sich allerdings etwas geändert: Es zeichnet sich in der Schweiz ein Mangel an Arbeitskräften ab. Simon Wey, der Chefökonom des Arbeitgeberverbandes, weist darauf hin, dass in den kommenden zehn Jahren rund 1,1 Millionen Erwerbstätige das Pensionsalter erreichen, aber nur 480'000 Junge in den Arbeitsmarkt nachrücken.

Wey betont: Ein Land, das seine offenen Stellen nicht besetzen könne, müsse mit einer tieferen Wertschöpfung rechnen. Was also ist zu tun? Gegen den Mangel an Arbeitskräften gibt es vier Instrumente: Die Wirtschaft steigert ihre Produktivität. Das Pensionsalter wird erhöht. Die Zuwanderung steigt. Die Angestellten absolvieren höhere Arbeitspensen.

Zwar schreitet die Digitalisierung der Wirtschaft voran. Der Stellenabbau, den einige Ökonomen als Folge davon vorausgesagt haben, blieb aber bisher aus. Das Pensionsalter zu erhöhen, ist in der Schweiz politisch schwierig, weil die Linke dagegen auf die Barrikaden geht. Eine deutlich höhere Zuwanderung provoziert ebenfalls Widerstand und setzt einen Ausbau der Infrastruktur voraus.

Frauen sollen ihr Pensum erhöhen

Die Parteien setzen darum vor allem bei den Arbeitspensen an – und damit bei den Frauen. Im internationalen Vergleich sind in der Schweiz viele Frauen berufstätig. Aber: Ihre Pensen sind eher tief. Acht von zehn Müttern bestreiten ein Teilzeitpensum. Bei vier der acht liegt es unter 50 Prozent.

FDP-Präsident Thierry Burkart Peter Klaunzer / KEYSTONE

FDP-Präsident Thierry Burkart unterstreicht, dass die Schweiz mehr inländische Fachkräfte benötige. Eine Massnahme unter vielen wäre die Einführung der Individualbesteuerung, wie von der FDP mit einer Initiative gefordert – sodass mehr ausgebildete Frauen im Arbeitsmarkt blieben.

Jürg Grossen, der Präsident der Grünliberalen, regt höhere Steuerabzüge für die externe Kinderbetreuung an. Und Betreuungsgutscheine für Kinderkrippen sowie bessere Bedingungen für Mehrfachangestellte und Teilzeitarbeitende bei der Revision der Pensionskassen.

«Ein alte Langspielplatte»

SP-Fraktionschef Roger Nordmann verweist auf die Volksinitiative für gebührenfreie Kinderkrippen, die seine Partei lanciere. Mit gebührenfreien Kitas könnten Frauen Familie und Beruf besser vereinbaren. Mediensprecher Thomas Hofstetter sagt, dass sich Die Mitte für mehr kostengünstige familienergänzende Kinderbetreuungsplätze einsetze.

Simon Wey vom Arbeitgeberverband findet, dass eine Erhöhung der Zuwanderung aus Drittstaaten, die weder der EU noch der Efta angehören, geprüft werden sollte. Sie ist zurzeit bei 8500 Zuzügern pro Jahr begrenzt.

Mehrere Parteivertreter betonen: Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz sei tief. Die Coronakrise könnte bald ausgestanden sein, was zu einem stärkeren Wirtschaftswachstum beitragen könnte. Die Schweiz sei auf mehr Arbeitskräfte angewiesen. Wenn es gelinge, dass die Frauen ihre Pensen im Durchschnitt um 10 Prozent erhöhten, würde das dem Arbeitsmarkt in den kommenden Jahren sehr helfen.

SP-Nationalrat Nordmann kritisiert die SVP scharf. Die Zuwanderung sei ein Glück für die Wirtschaft, sagt er, und sie trage zur Sicherung der Sozialwerke bei. «Will die SVP den Niedergang der Schweizer Wirtschaft? Weil der Partei nichts anderes einfällt, holt sie eine alte Langspielplatte aus dem Luftschutzkeller.»

