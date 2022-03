Der Circus Knie ist am Freitag in Rapperswil (SG) zur Tournee 2022 gestartet – zuversichtlich, nach zwei Jahren mit coronabedingt verkürzten Tourneen wieder an allen Spielorten gastieren zu können. Das Premierenpublikum erwartete eine abwechslungsreiche Show rund ums Thema Licht. (has)

19.03.2022, 13.13 Uhr