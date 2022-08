CSS muss Geld an Zusatzversicherte zurückzahlen

Zusatzversicherung Versicherungsbeschiss? CSS soll 129 Millionen Franken an Kundschaft zurückzahlen Der grösste Krankenversicherer der Schweiz soll über Jahre Verwaltungskosten falsch verbucht haben. Die CSS bestreitet dies zwar. Doch für die Finanzmarktaufsicht ist klar: Kosten in der Höhe von 129 Millionen Franken soll der Versicherer an die Kunden zurückerstatten. Anna Wanner Jetzt kommentieren 16.08.2022, 14.15 Uhr

Die CSS soll 129 Millionen Franken an Zusatzversicherte zurückzahlen. Im Bild der Hauptsitz der CSS Versicherung in Luzern. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Das passiert nicht alle Tage: Wer bei der CSS eine Zusatzversicherung abgeschlossen hat, soll Geld zurückerhalten. Denn die Versicherung hat zwischen 2013 und 2019 zu hohe Verwaltungskosten verrechnet, was die Prämien in die Höhe trieb. Das zumindest ist in aller Kürze der Vorwurf der Finanzmarktaufsicht (Finma), welche gegen die CSS am Dienstag eine Verfügung veröffentlichte und eine Rückzahlung von 129 Millionen Franken verlangt.