Adoptionen: Marcel Grossmann sucht seine leibliche Tochter

Zur Adoption freigegeben Marcel Grossmann sucht seine leibliche Tochter uns sagt: «Manchmal denke ich: Was habe ich für einen Mist gebaut?» Er wird als Lehrling Vater. Er gibt seine Tochter zur Adoption frei und hat sie bis heute nie getroffen. Der Bauunternehmer Marcel Grossmann fragt sich: Hat sie einen ähnlichen Charakter wie er? Und ist er schon Grossvater? Kari Kälin 29.06.2021, 05.00 Uhr

Marcel Grossmann in seiner Wohnung im zürcherischen Bubikon: Er würde seiner leiblichen Tochter gerne persönlich erklären, weshalb er ihr als 19-Jähriger kein gutes Familiennest hätte bieten können. Bild: Sandra Ardizzone

Manchmal, wenn Marcel Grossmann ein Fest besucht, ein Konzert oder sonst einen gut bevölkerten Anlass, scannt er die Menge, fokussiert sich dabei auf Frauen um die 35 Jahre und fragt sich: Sieht mir nicht diese Frau, die gerade das Weinglas hebt, ähnlich? Könnte sie meine leibliche Tochter sein? Grossmann, 56-jährig, genannt «Mäse» oder «Marcello», wünscht sich ein Treffen mit ihr. Er hat ihr schon viele Briefe geschrieben. Er hofft, dass sie via Behörden zu den Adoptiveltern und dann zu Nicole gelangt sind. Die leibliche Mutter gab ihr diesen Namen, als sie das Mädchen am 8. August 1984 im sankt-gallischen Uznach gebar.

Bis jetzt hat sich Nicole nie gemeldet. Hat Grossmanns Tochter einen ähnlichen Charakter wie er? Hat sie selber Kinder? Was denkt sie über ihn? Einmal teilten Nicoles Adoptiveltern Grossmann mit, sie habe die Lehre abgeschlossen, es gehe ihr gut. Mehr weiss er nicht.

Grossmann, aufgewachsen und wohnhaft in Bubikon im Zürcher Oberland, ist ein selbstbewusster Mann, der in seinem Leben viel erreicht hat. Seit 33 Jahren führt der gelernte Maler mit einem Geschäftspartner eine Baufirma, legt Böden, baut Küchen ein und aus, verfrachtet hochwertiges Inventar aus Wohnungen, das hierzulande verschmäht wird, nach Ungarn. Grossmanns Ex-Frau stammt aus dem osteuropäischen Land, er beherrscht die Sprache. Früher pendelte er fast jedes Wochenende zwischen Bubikon und dem kleinen ungarischen Dorf Tiszaderzs hin und her. Pro Jahr legte er bis zu 200'000 Autokilometer zurück.

«Wenn du willst, kannst du das Kind haben»

Jetzt sitzt Grossmann, kurze Haare, klare Stimme, Markenzeichen oranger Handwerkerpulli, in seiner elegant eingerichteten Wohnung und sagt: «Manchmal weine ich und denke: Was habe ich für einen Mist gebaut?» Grossmann erzählt die Geschichte aus seiner Zeit als Lehrling, die sein Leben bis heute prägt. Drei Jahre lang liebte er die zwei Jahre jüngere Marina (Name geändert).

Die Beziehung zerbrach, nichts Aussergewöhnliches, könnte man denken. Doch erst jetzt beginnt das Drama. Drei Monate nach der Trennung berichtet Marina, die Verhütung, die Pille, habe versagt. «Ich bin im 6. Monat schwanger. Wenn du willst, kannst du das Kind haben.»

Für Grossmann bricht eine Welt zusammen. Er wird bald seine Lehre abschliessen, die Rekrutenschule besuchen, möchte reisen, frei sein. Grossmanns Mutter kann sich nicht um das Enkelkind kümmern, seine Grosseltern ebenso wenig. Unter diesen Umständen, selbst kaum erwachsen, soll er ein Kind grossziehen?

Dann wird er eines Tages in die Wohnung von Marinas Eltern zitiert. Sie haben mit den Behörden vorgespurt: Das Kind wird zur Adoption freigegeben, es fehlt nur noch Grossmanns Einverständnis. Er fühlt sich klein, geschrumpft auf Zwergenformat, und willigt ein, das Kind freizugeben. Würde er es heute wieder tun? «Damals war ich unreif und der Situation ausgeliefert. Mit den Betreuungsmöglichkeiten von heute hätte es vielleicht eine Möglichkeit gegeben, mich selbst um meine Tochter zu kümmern», sagt Grossmann.

Per Zufall sieht Grossmann ein Foto seiner Tochter

Der Zufall will es, dass es ihn auf die Baustelle einer damaligen Adoptionsvermittlungsstelle verschlägt. Die Vergangenheit kommt hoch und er bittet eine Fachperson, in den Dossiers nach einer siebenjährigen Nicole zu suchen. Sie wird fündig, darf aber nur wenig preisgeben, der Wohnort und die Identität der Adoptiveltern sind tabu. Sie zeigt Grossmann ein Foto seiner Tochter und verrät, dass sie Katharina heisst. «Ich war berührt, so ein hübsches Mädchen», erinnert sich Grossmann. Es bleibt bis jetzt das einzige Mal, dass er seine Tochter zu Gesicht bekommt. Auf einem Foto wenigstens.

Etwa zur gleichen Zeit wurde Grossmann erneut Vater. Das Kind war nicht geplant. Dieses Mal lebte Grossmann zwar in einer stabilen Beziehung, doch einfach waren die Verhältnisse nicht. Seine Partnerin hatte bereits zwei Kinder aus einer früheren Beziehung. Grossmann arbeitete viel, auch an Wochenenden, viel Zeit für die Patchworkfamilie blieb nicht. Die Partnerschaft zerbrach. Danach lebte sein eigener Sohn ein halbes Jahr lang bei ihm. Es funktionierte nicht. Er zog in ein Heim.

Später heiratete Grossmann eine Ungarin – und wurde zum dritten Mal Vater, erstmals von einem Wunschkind. Mit seinem heute 20-jährigen Sohn hat er es gut. Von der Mutter hat er sich seit kurzem «im Frieden» getrennt. Heute lebt er mit einer neuen Partnerin zusammen.

Eine brachiale Nachricht beim Znüni

Grossmanns Privatleben verläuft turbulent. Und es gibt Parallelen zwischen seiner und der Geschichte von Nicole: Auch Grossmann ist ein uneheliches Kind. Er erfuhr es auf brachiale Weise. Als 16-jähriger Malerlehrling überflügelte er den älteren Lehrling des gleichen Betriebs. Dessen Vater rächte sich während einer Znünipause, indem er ein Foto zückte und Grossmann ins Gesicht schleuderte: «Das da ist dein richtiger Vater.» «So ein Blödsinn», entgegnet er. Doch Grossmann packte das Bild ein und zeigte es einer Mutter. Sie brach in Tränen aus und meinte: «Es tut mir leid, ich hätte es dir früher sagen müssen.»

Marcel Grossmann hat seine Tochter vor rund 35 Jahren zur Adoption freigegeben. Sandra Ardizzone

Grossmann fragte sich immer, weshalb sein Vater seine Schwestern bevorzugte. Weshalb er immer ihn massregelte, manchmal auch mit Schlägen, wie es damals, als Lehrer die Schüler noch mit Lineal züchtigten und Schlüsselbünden bewarfen, üblich war. Jetzt hatte er eine Erklärung dafür.

Grossmann hoffte, im Sinne des Kindeswohls zu handeln

Als positiv eingestellter Mensch steckte Grossmann die Benachteiligungen und die spät erfahrene Wahrheit weg. Mit 37 Jahren traf er zum ersten Mal seinen leiblichen Vater, einen Südtiroler, der in der nahe gelegenen zürcherischen Gemeinde Wald wohnt. Grossmann wusste fortan, dass er drei Halbgeschwister hat. Seine genetische Abstammung, vermutet Grossmann, könnten eine Erklärung dafür liefern, weshalb ihn die Dolomiten und das Harmonikaspiel so faszinieren. Seinem leiblichen Vater und seinem Stiefvater macht er keine Vorwürfe. «Ich musste ja nicht in einem Heim aufwachsen.»

In einem Heim aufwachsen. Das musste auch Nicole nicht. In seinen Briefen hat ihr Grossmann die Umstände geschildert, die zur Adoption führten. Manchmal plagen ihn Schuldgefühle. Er würde seiner Tochter gerne persönlich erklären, dass er ihr damals, als 19-Jähriger, kein gutes Familiennest hätte bieten können. Er hoffte, durch die Adoptionsfreigabe im Sinne des Kindeswohls zu handeln. Erzwingen will Grossmann ein Treffen mit seinem ältesten leiblichen Kind aber nicht. Es handle sich um ein Angebot. Grossmann hofft, dass es Nicole annimmt, bevor er stirbt.