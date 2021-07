Circus Knie geht mit Bastian Baker auf Tournee

Am Donnerstag kündigt der Circus Knie seine Tournee 2021 an. Stargast dieses Jahr ist Singer-Songwriter Bastian Baker. Dieser verspricht: «Ich werde im Zirkus mehr machen als nur singen.» Tourneestart ist am 29. Juli 2021 in Rapperswil-Jona. Einlass zu den Shows erhalten Getestete, Genesene oder Geimpfte mit einem Covid-Zertifikat.

Silva Schnurrenberger / Keystone-SDA 01.07.2021, 13.57 Uhr